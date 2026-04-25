"Brauchen einen Dreier" -Mühlen gegen Vorwärts Nordhorn unter Zugzwang

Nordhorns Trainer Viktor Maier bringt es auf den Punkt: „In dem Spiel treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ihr Spiel offensiv interpretieren.“

Trotz des Respekts vor der Qualität des Gegners glaubt Hinrichs an ein offenes Spiel: „Ich glaube, da kann man sich wirklich auf ein spannendes und offensiv geführtes Spiel von beiden Mannschaften freuen.“ Beide Teams verfolgen dabei einen klaren Ansatz und wollen den Ball haben.

Auch auf Seiten der Gäste ist die Erwartung an ein attraktives Spiel groß. Mühlens Coach Andreas Hinrichs sieht den Gegner aktuell in bestechender Form: „Nordhorn ist sicherlich aktuell die formstärkste Mannschaft der Liga und mit fünf Siegen in Folge Tabellenführer.“ Insgesamt ist. Der Ligaprimus ist sogar schon seit zwölf Partien ohne Niederlage.

Maier hebt zudem die Arbeit des Gegners hervor: „Respekt vor der Arbeit in Mühlen!“ Gleichzeitig unterstreicht er die Bedeutung des Spiels auch für das Umfeld: „Alle Jungs auf dem Platz hätten eine gut gefüllte Kulisse verdient.“

Die Ausgangslage verspricht Spannung. Während Nordhorn die Tabellenführung verteidigen will, geht es für Mühlen darum, den Anschluss zu halten. Entsprechend klar formuliert Hinrichs die Zielsetzung: „Wir brauchen einen Dreier, um irgendwie in Schlagdistanz zu bleiben.“ Aktuell hat Nordhorn zwei Punkte Vorsprung, aber sogar noch eine Partie in der Hinterhand.

Mühlen hat zuhause die beste Defensive und erst eine Niederlage kassiert. Vorwärts Nordhorn steht auswärts "nur" auf dem fünften Platz. Allerdings konnte Nordhorn aus den vergangenen drei direkten Duellen zwei gewinnen. Das weitere Duell endete Remis. Die Ausgangslage verspricht also viel an Spannung.

Anpfiff ist dann am morgigen Sonntag um 15.00 Uhr.