 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

»Brauchen das Momentum«: Neuendettelsau im finalen Rettungskampf

TSC kämpft im Waldstadion um die letzte Chance auf den Klassenerhalt +++ Zeidler wollen sich mit Heimsieg verabschieden

von Marco Baumgartner · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser
Für den Aufsteiger aus Neuendettelsau geht es nochmal um alles. Schafft der TSC den direkten Klassenerhalt?
Für den Aufsteiger aus Neuendettelsau geht es nochmal um alles. Schafft der TSC den direkten Klassenerhalt? – Foto: Sportfoto Zink / L.Pfoertsch,

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Landesliga Nordost
Ammerthal
Münchberg
FSV Bruck
Quelle Fürth

Am 34. und letzten Spieltag der Landesliga Nordost kreuzen sich im Feuchter Waldstadion zwei völlig unterschiedliche Welten. Während der gastgebende 1. SC Feucht die Saison im gesicherten Mittelfeld ausklingen lässt, steht für den Aufsteiger TSC Neuendettelsau alles auf dem Spiel. Nur ein Sieg und gleichzeitige Patzer der Konkurrenz aus Weißenburg und Buch können den direkten Klassenerhalt noch ermöglichen.

Leon Schoen schockte den TSC im Hinspiel

Die Erinnerungen an das Hinspiel dürften beim TSC Neuendettelsau schmerzhaft sein. Vor 300 Zuschauern hielten die Gastgeber zunächst mit, doch ein Doppelschlag von Leon Schoen (32., 33.) innerhalb weniger Sekunden entschied die Partie vorzeitig zugunsten der Zeidler, nachdem Philipp Nutz (25.) bereits den Weg geebnet hatte. Feucht siegte souverän mit 3:0, während Neuendettelsau die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Alexander Roth (92.) in Unterzahl beendete.

Feucht: Ehrenvoller Abschied als Saisonziel

Beim 1. SC Feucht blickt man nach der jüngsten Niederlage in Schwabach entspannt auf das Finale. „Es geht um die goldene Ananas“, heißt es aus dem Lager der Zeidler, doch Geschenke soll es nicht geben. „Tabellenplatz 11 steht also sicher zu Buche, diesen kann man mit einem Heimsieg zum Saisonabschluss ggf. morgen nochmal etwas verbessern. Gerne möchte man sich ordentlich in die Sommerpause verabschieden und auch den Spielern, die morgen ihr letztes Spiel für die Zeidler absolvieren werden, einen Heimsieg zum Abschluss mitgeben“, so die Marschroute der Feuchter.

Heute, 14:00 Uhr
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
14:00

Neuendettelsau: Moral gegen das Verletzungspech

TSC-Trainer Dieter Kreiselmeier blickt auf eine turbulente Rückrunde zurück, die von „extremem Verletzungspech“ und „Nackenschlägen“ geprägt war. Trotz acht Langzeitverletzter und der bitteren Niederlage gegen Münchberg, bei der sich mit Simon Zenker und Kayhan Ali zwei weitere Akteure schwer verletzten, bleibt die Hoffnung am Leben. „Geschlossene und sehr gute Mannschaftsleistung für 3 Punkte notwendig – wir brauchen endlich wieder mal das Momentum auf unserer Seite“, fordert Kreiselmeier. Die Stimmung sei trotz der Situation gut: „Der Verein und Zuschauer stehen hinter der Mannschaft. Spieler aller Mannschaften, Funktionäre und Zuschauer ziehen am gleichen Strang und wollen gemeinsam den Klassenerhalt schaffen.“

Die tabellarische Ausgangslage

Der 1. SC Feucht rangiert mit 44 Punkten auf Platz 11 und kann befreit aufspielen. Ganz anders der TSC Neuendettelsau: Mit 36 Punkten belegt man derzeit den 15. Tabellenplatz, der die Relegation bedeuten könnte (Sonderregelung bester Landesliga 15.). Der Rückstand auf den rettenden 13. Platz (Nürnberg-Buch) beträgt zwei Zähler. Um den Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen, ist ein Auswärtssieg im Waldstadion Pflicht.

Die weiteren Spiele des 34. Spieltags:

Heute, 14:00 Uhr
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
14:00

Heute, 14:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
FC Vorwärts Röslau
FC Vorwärts RöslauRöslau
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
14:00