»Brauchen das Momentum«: Neuendettelsau im finalen Rettungskampf TSC kämpft im Waldstadion um die letzte Chance auf den Klassenerhalt +++ Zeidler wollen sich mit Heimsieg verabschieden von Marco Baumgartner · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Für den Aufsteiger aus Neuendettelsau geht es nochmal um alles. Schafft der TSC den direkten Klassenerhalt? – Foto: Sportfoto Zink / L.Pfoertsch,

Am 34. und letzten Spieltag der Landesliga Nordost kreuzen sich im Feuchter Waldstadion zwei völlig unterschiedliche Welten. Während der gastgebende 1. SC Feucht die Saison im gesicherten Mittelfeld ausklingen lässt, steht für den Aufsteiger TSC Neuendettelsau alles auf dem Spiel. Nur ein Sieg und gleichzeitige Patzer der Konkurrenz aus Weißenburg und Buch können den direkten Klassenerhalt noch ermöglichen.

Leon Schoen schockte den TSC im Hinspiel Die Erinnerungen an das Hinspiel dürften beim TSC Neuendettelsau schmerzhaft sein. Vor 300 Zuschauern hielten die Gastgeber zunächst mit, doch ein Doppelschlag von Leon Schoen (32., 33.) innerhalb weniger Sekunden entschied die Partie vorzeitig zugunsten der Zeidler, nachdem Philipp Nutz (25.) bereits den Weg geebnet hatte. Feucht siegte souverän mit 3:0, während Neuendettelsau die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Alexander Roth (92.) in Unterzahl beendete. Feucht: Ehrenvoller Abschied als Saisonziel Beim 1. SC Feucht blickt man nach der jüngsten Niederlage in Schwabach entspannt auf das Finale. „Es geht um die goldene Ananas“, heißt es aus dem Lager der Zeidler, doch Geschenke soll es nicht geben. „Tabellenplatz 11 steht also sicher zu Buche, diesen kann man mit einem Heimsieg zum Saisonabschluss ggf. morgen nochmal etwas verbessern. Gerne möchte man sich ordentlich in die Sommerpause verabschieden und auch den Spielern, die morgen ihr letztes Spiel für die Zeidler absolvieren werden, einen Heimsieg zum Abschluss mitgeben“, so die Marschroute der Feuchter.