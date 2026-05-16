»Brauchen das Momentum«: Neuendettelsau im finalen Rettungskampf

Am 34. und letzten Spieltag der Landesliga Nordost kreuzen sich im Feuchter Waldstadion zwei völlig unterschiedliche Welten. Während der gastgebende 1. SC Feucht die Saison im gesicherten Mittelfeld ausklingen lässt, steht für den Aufsteiger TSC Neuendettelsau alles auf dem Spiel. Nur ein Sieg und gleichzeitige Patzer der Konkurrenz aus Weißenburg und Buch können den direkten Klassenerhalt noch ermöglichen.
Die Erinnerungen an das Hinspiel dürften beim TSC Neuendettelsau schmerzhaft sein. Vor 300 Zuschauern hielten die Gastgeber zunächst mit, doch ein Doppelschlag von Leon Schoen (32., 33.) innerhalb weniger Sekunden entschied die Partie vorzeitig zugunsten der Zeidler, nachdem Philipp Nutz (25.) bereits den Weg geebnet hatte. Feucht siegte souverän mit 3:0, während Neuendettelsau die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Alexander Roth (92.) in Unterzahl beendete.
Beim 1. SC Feucht blickt man nach der jüngsten Niederlage in Schwabach entspannt auf das Finale. „Es geht um die goldene Ananas“, heißt es aus dem Lager der Zeidler, doch Geschenke soll es nicht geben. „Tabellenplatz 11 steht also sicher zu Buche, diesen kann man mit einem Heimsieg zum Saisonabschluss ggf. morgen nochmal etwas verbessern. Gerne möchte man sich ordentlich in die Sommerpause verabschieden und auch den Spielern, die morgen ihr letztes Spiel für die Zeidler absolvieren werden, einen Heimsieg zum Abschluss mitgeben“, so die Marschroute der Feuchter.
TSC-Trainer Dieter Kreiselmeier blickt auf eine turbulente Rückrunde zurück, die von „extremem Verletzungspech“ und „Nackenschlägen“ geprägt war. Trotz acht Langzeitverletzter und der bitteren Niederlage gegen Münchberg, bei der sich mit Simon Zenker und Kayhan Ali zwei weitere Akteure schwer verletzten, bleibt die Hoffnung am Leben. „Geschlossene und sehr gute Mannschaftsleistung für 3 Punkte notwendig – wir brauchen endlich wieder mal das Momentum auf unserer Seite“, fordert Kreiselmeier. Die Stimmung sei trotz der Situation gut: „Der Verein und Zuschauer stehen hinter der Mannschaft. Spieler aller Mannschaften, Funktionäre und Zuschauer ziehen am gleichen Strang und wollen gemeinsam den Klassenerhalt schaffen.“
Der 1. SC Feucht rangiert mit 44 Punkten auf Platz 11 und kann befreit aufspielen. Ganz anders der TSC Neuendettelsau: Mit 36 Punkten belegt man derzeit den 15. Tabellenplatz, der die Relegation bedeuten könnte (Sonderregelung bester Landesliga 15.). Der Rückstand auf den rettenden 13. Platz (Nürnberg-Buch) beträgt zwei Zähler. Um den Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen, ist ein Auswärtssieg im Waldstadion Pflicht.
Die weiteren Spiele des 34. Spieltags: