„Brauchen alle Mann“: Ex-NLZ-Trainer Grelics übernimmt in Münsing

Der SV Münsing wird am Vorjahres-Erfolg gemessen. An der Seitenlinie steht nun ein ehemaliger Trainer aus einem Nachwuchsleistungszentrum.

Eine Mannschaft „die interessiert ist zu lernen und sich zu entwickeln“, hat der bisherige NLZ-Trainer vorgefunden. Nun bastelt man gemeinsam an einer Spielidee, die zum Team passt. „Grundtugenden wie sportliche Werte und Einsatzbereitschaft stehen da immer ganz oben“, erläutert der 39-jährige. Darüber hinaus möchte er natürlich auch für die einzelnen Spielphasen taktische Strukturen entwickeln, die insbesondere zu einer besseren Spielkontrolle beitragen sollen. Gerade im Hinblick auf die defensive Stabilität (“die war in der letzte Saison nicht da“) arbeiten die Münsinger an flexiblen Möglichkeiten. Unter anderem testete Grelics in den Vorbereitungsspielen eine Dreier-Abwehrkette. Das alles ist aber Teil eines Entwicklungsprozesses, der noch länger andauern wird.

Erfahrungen mit der heutigen Kreisliga hat der Diplom-Sportlehrer keine, vertraut dabei auf Erfahrungswerte seines Co-Trainers Xaver Gruber, als ehemaligem Spieler der DJK Waldram. Bekannt sind Grelics zumindest seine Ex-Vereine TuS Geretsried und TSV Peiting, die er beide neben Lenggries auch zum Favoritenkreis zählt. Was die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte im Vorjahr betrifft, räumt der Trainer ein: „Natürlich werden wir daran gemessen.“ Er betont aber gleichzeitig die Herausforderung dieser Aufgabe. „Entscheidend wird sein, wie wir mit Rückschlägen umgehen.“