»Brauche eine Pause«: Penzkofer gibt Deggendorf-Abschied bekannt

Benjamin Penzkofer ist nur noch knapp drei Monate Trainer der SpVgg GW Deggendorf – Foto: Sameh Hmaissi

Die SpVgg GW Deggendorf muss sich um einen neuen Übungsleiter umsehen, da Benjamin Penzkofer sein Engagement nicht über das Saisonende hinaus fortsetzen wird. Der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler des TSV 1860 München coachte von 2020 bis vergangenen Sommer die U19 und übernahm dann die erste Mannschaft, die in der Bezirksliga Ost aktuell den zweiten Tabellenplatz belegt und sich berechtigte Hoffnungen auf den sofortigen Wiederaufstieg machen darf.

"Ich brauche eine Pause, da ich seit längerer Zeit am Limit unterwegs bin. Ich bin beruflich gut eingespannt und der Trainerjob kostet mich auch jede Menge Energie, zumal es von meinem Wohnort Rattenberg nach Deggendorf kein Katzensprung ist. Die letzten Jahre waren sehr anstrengend, als U19-Trainer musste ich mich neben meiner Kernaufgabe noch um die Kaderplanung kümmern. Irgendwann muss man auf sich schauen, wenn man merkt, im roten Bereich unterwegs zu sein“, sagt Penzkofer, der als ganz junger Coach schon den TSV Bogen in der Bayernliga anleitete und vom Januar 2018 bis September 2019 an der Seitenlinie des 1. FC Bad Kötzting stand.

Der 35-Jährige wird nicht so schnell auf die Fußballbühne zurückkehren: "Im Sommer habe ich einen längeren Urlaub geplant. Irgendwann wird es mich sicherlich wieder jucken, aber ich werde bestimmt nicht im August oder September schon wieder etwas machen.“ Von der SpVgg GW Deggendorf möchte sich der B+-Lizenz-Inhaber bestmöglich verabschieden: "Die Zeit in Deggendorf wird mir in positiver Erinnerung bleiben. Ich durfte und darf mit tollen Jungs zusammenarbeiten. Mit meiner Mannschaft werde ich alles daran setzen, am Ende einen der ersten beiden Plätze zu belegen. Leider haben wir aber momentan viele personelle Baustellen und daher wird die Frühjahrsrunde eine große Herausforderung, zumal unsere U19 im Landesliga-Abstiegskampf steckt und ein paar meiner Spieler deshalb nahezu jedes Wochenende zweimal ran müssen.“







Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer lässt Benjamin Penzkofer nur äußerst ungern ziehen. "Wir wollten unbedingt mit Ben weitermachen, waren aber über seine Absichten schon seit längerer Zeit informiert. Ich hatte bis vor ein paar Tagen gehofft, ihn noch umstimmen zu können. Seine Gründe sind nachvollziehbar - wir verlieren einen Top-Mann.“ Wer auf den Rattenberger folgen wird, steht noch nicht fest. "Wir werden nichts überstürzen und wollen eine Lösung präsentieren, von der wir hundertprozentig überzeugt sind. Deggendorf ist sicherlich keine schlechte Adresse und ich bin mir sicher, dass wir einen kompetenten Trainer finden, der zu unserem Weg passt", verrät Schäfer.