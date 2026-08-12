Bratwurst, Bettruhe und Gesangseinlagen – Beeck im Trainingslager

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Ganz getreu dieses leicht abgewandelten Goethe-Verses verfuhr am Wochenende der FC Wegberg-Beeck – und hielt von Freitag auf Samstag daheim ein Trainingslager ab. Hatte der FC bis zu Coronazeiten ein komplettes Trainingswochenende wiederholt im beschaulichen Simonskall in der Voreifel verbracht (das letzte Mal eben 2019), so schlug der FC dafür seine Zelte nun zum einen im Waldstadion selbst auf – und zum anderen in der stilvollen Burg Wegberg.
Denn dort übernachtete der FC-Tross von Freitag auf Samstag. „Die Idee dazu hatte unser Sponsorenbetreuer Klaus Müller“, erläutert Beecks Vorsitzender Tim Banerjee. Müller war auch schon vor wenigen Wochen derjenige gewesen, der angeregt hatte, das Trikotsponsoring erstmals zu verlosen – eine Aktion, die ordentlich Geld in die FC-Kasse gespült hatte.
Nach dem Training am Freitagabend ging es zum Grillen zur Burg. „Das war einfach nur klasse. Die Burg hatte uns als Sponsor 20 Zimmer kostenlos zur Verfügung gestellt – eine großartige Geste der Burgbetreiber. 28 Mann von uns haben dann da übernachtet“, führt Banerjee dazu weiter aus – und schiebt schmunzelnd hinterher: „Die Getränke haben wir aber schon selbst bezahlt.“
Bis Mitternacht durften die Spieler mitmachen – dann war für sie Bettruhe. Am nächsten Morgen stand schließlich schon eine Laufeinheit auf dem Plan. Es folgte am Vormittag eine weitere Trainingseinheit, ehe das kleine Trainingslager am Nachmittag auf dem satten und dichten Grün des Waldstadions mit dem munteren Testspiel gegen Bezirksliga-Aufsteiger Dynamo Erkelenz endete – der FC siegte 4:2.
Seit vielen Jahren ist es in Beeck Tradition, dass die Neuzugänge beim Kameradschaftsabend singen müssen. „Das hat diesmal sehr lange gedauert, weil wir ja so viele Zugänge haben“, verrät Banerjee. Es wurde auch ein Siegerduo gekürt – die Youngster Mika Krupp und Benedikt Bulla hinterließen mit ihrer Version eines Ed-Sheeran-Hits den nachhaltigsten Eindruck.
Und mit Ben Fuchs führte ein weiterer der ganz jungen Spieler als Moderator durch den Abend. Dessen Vater Thorsten Fuchs spielte in der Saison 2005/2006 auch schon für Beecks erste Mannschaft – das war unter Trainer Rob Hutting in der schon seit 2008 leider nicht mehr existierenden Oberliga Nordrhein. Der Filius knüpft daran nun also an.
Einen äußerst nachhaltigen Eindruck hinterließ beim Vorsitzenden aber auch der freiwillige Gesangsbeitrag von Torwarttrainer Dirk Meier – freiwillig deswegen, weil dieser der einzige aus Beecks Trainerteam ist, der auch schon in der vergangenen Saison dabei war. „Dirk hat niederländische Schlager zum Besten gegeben – einfach köstlich.“
Das am Wochenende ebenfalls stattgefundene riesige Electrisize-Festival auf Haus Hohenbusch (55.000 Besucher) übt erfahrungsgemäß gerade auch auf junge Fußballer einen quasi magnetischen Sog aus – für Beecks Spieler fiel zumindest der Freitag also flach. Wie sie darauf reagiert hätten? „Das war kein Problem. Nur zwei hatten Tickets für den Freitagabend. Die haben sie dann aber noch quitt bekommen und waren natürlich bei uns dabei – so etwas erwarte ich aber auch“, erklärt Coach Danny Fäuster.
Das kleine Trainingslager war für ihn Teil drei der Teambuilding-Maßnahmen. Begonnen hatten diese mit einer Rafting-Tour auf der Rur bei Linnich, es schloss sich ein Besuch der großen Dürener Annakirmes an. „Gerade, wenn man so viele neue Spieler zu integrieren hat wie wir, sind solche Aktionen zur Abrundung auch wichtig“, unterstreicht Beecks neuer Coach, dessen eigene Gesangskünste an dem Abend natürlich auch gefragt waren.