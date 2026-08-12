Bratwurst, Bettruhe und Gesangseinlagen – Beeck im Trainingslager

Das am Wochenende ebenfalls stattgefundene riesige Electrisize-Festival auf Haus Hohenbusch (55.000 Besucher) übt erfahrungsgemäß gerade auch auf junge Fußballer einen quasi magnetischen Sog aus – für Beecks Spieler fiel zumindest der Freitag also flach. Wie sie darauf reagiert hätten? „Das war kein Problem. Nur zwei hatten Tickets für den Freitagabend. Die haben sie dann aber noch quitt bekommen und waren natürlich bei uns dabei – so etwas erwarte ich aber auch“, erklärt Coach Danny Fäuster.

Das kleine Trainingslager war für ihn Teil drei der Teambuilding-Maßnahmen. Begonnen hatten diese mit einer Rafting-Tour auf der Rur bei Linnich, es schloss sich ein Besuch der großen Dürener Annakirmes an. „Gerade, wenn man so viele neue Spieler zu integrieren hat wie wir, sind solche Aktionen zur Abrundung auch wichtig“, unterstreicht Beecks neuer Coach, dessen eigene Gesangskünste an dem Abend natürlich auch gefragt waren.