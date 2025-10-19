Brasnic-Treffer zählt nicht: Beeck spielt in Düren 0:0

Das untermauert auch die Tatsache, dass der Trainer seine Startelf im Vergleich zum Köln-Spiel nur auf einer Position veränderte: Kapitän Yannik Leersmacher konnte gegen Düren nach überstandenen Oberschenkelproblemen wieder von Beginn an spielen, für den Mittelfeldspieler musste Angreifer Paul Gelber wieder auf der Bank Platz nehmen. „Er hat sehr gut trainiert und das hat man heute auf dem Platz auch gesehen. Ich würde sogar sagen, dass Leersmacher heute seine beste Saisonleistung gezeigt hat“, beurteilte Deuker die Leistung. Dabei vermied er es, einen „Man of the Match“ zu benennen: „Meine Startelf hat es richtig gut gemacht, das hat gepasst“, befand er. „Einen Spieler hervorzuheben, ist schwierig, weil die Mannschaft sich insgesamt deutlich gesteigert hat. Leistungsmäßig waren es die, die im Training besonders überzeugt haben.“, fügte er an.