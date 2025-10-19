Brasnic-Treffer zählt nicht: Beeck spielt in Düren 0:0

Dass Marc Brasnic für den FC Wegberg-Beeck ein Unterschiedsspieler ist, hat sein Trainer Albert Deuker schon vor der Partie seiner Mannschaft beim 1. FC Düren betont. Und tatsächlich war es der eingewechselte Brasnic, der den Ball auf der Dürener Westkampfbahn am Freitagabend in das gegnerische Tor beförderte – doch der Treffer zählte nicht. Das Spiel, das bei Flutlicht um 19.30 Uhr angepfiffen wurde, endete mit einem 0:0.
„Leider war es wohl abseits“, kommentierte Deuker den aberkannten Treffer seines Stürmers, der seiner Mannschaft mutmaßlich das nötige Momentum gegeben hätte, um den ersten Sieg unter seiner Leitung einzufahren. Schließlich unterlag der FC in den beiden vorherigen Ligaspielen, seit Deuker die Geschicke in Beeck am 30. September von seinem Vorgänger Mike Schmalenberg übernommen hatte. Doch auch bei der knappen 1:2-Niederlage am vergangenen Sonntag gegen die U23 von Fortuna Köln sah Deuker eine ordentliche Leistung seiner Mannschaft, der derzeit das nötige Spielglück fehlt.
Das untermauert auch die Tatsache, dass der Trainer seine Startelf im Vergleich zum Köln-Spiel nur auf einer Position veränderte: Kapitän Yannik Leersmacher konnte gegen Düren nach überstandenen Oberschenkelproblemen wieder von Beginn an spielen, für den Mittelfeldspieler musste Angreifer Paul Gelber wieder auf der Bank Platz nehmen. „Er hat sehr gut trainiert und das hat man heute auf dem Platz auch gesehen. Ich würde sogar sagen, dass Leersmacher heute seine beste Saisonleistung gezeigt hat“, beurteilte Deuker die Leistung. Dabei vermied er es, einen „Man of the Match“ zu benennen: „Meine Startelf hat es richtig gut gemacht, das hat gepasst“, befand er. „Einen Spieler hervorzuheben, ist schwierig, weil die Mannschaft sich insgesamt deutlich gesteigert hat. Leistungsmäßig waren es die, die im Training besonders überzeugt haben.“, fügte er an.
Dennoch konnten die Beecker ihre Abschlussschwäche auch in Düren nicht ablegen, trotz zahlreicher guter Möglichkeiten. „Wir hatten ein unfassbares Chancenplus, was auch die Zuschauer vor Ort gesehen haben. Das war sehr konzentriert von meiner Mannschaft, besonders in der ersten Halbzeit waren wir sehr dominant“, sagte Deuker. Dabei verzweifelte Stürmer Marc Kleefisch gleich mehrfach am gegnerischen Gehäuse. „Kleefisch hatte in der ersten Hälfte allein vier Chancen, Vincent Küppers hatte auch noch eine. Da war auf jeden Fall ein Tor drin“, befand Deuker.
Nach der ersten Hälfte gingen die Beecker davon aus, dass der Treffer nur noch eine Frage der Zeit war. Doch hatten die Dürener dem etwas entgegenzusetzen: „In der zweiten Halbzeit hat sich Düren gesteigert, da haben wir 20 Minuten eher verteidigt“, sagte Deuker. So hatte Abwehrspieler Jannis Kuckerts den Führungstreffer für die Dürener auf dem Fuß, doch scheiterte er im direkten Duell an Beecks Schlussmann Yannik Hasenbein, der schon im ersten Durchgang nach einem Distanzschuss von Philipp Simon zur Stelle war und ein insgesamt verlässlicher Rückhalt war.
Eine halbe Stunde vor Abpfiff klärte Beecks Innenverteidiger Paul Daniels einen Schuss zur Ecke, als Mittelfeldspieler Marcel Olschewski an der Strafraumkante etwas glücklich an den Ball gekommen war. Zuvor hatten die Beecker in der Defensive nicht konsequent geklärt. Die Schlussoffensive gehörte dann jedoch wieder den Gästen, die durch den Abseitstreffer von Brasnic immerhin in das gegnerische Tor trafen.
Für Deuker bleibt das Remis dennoch in positiver Erinnerung. „Das ist erst einmal ein Erfolgserlebnis, dass wir uns in die Situation befördert haben, diese Vielzahl an Möglichkeiten herauszuspielen. Und das gegen eine Mannschaft, die zu Hause bislang jedes Spiel gewonnen hat. Zudem war es das erste Mal, dass wir zu Null gespielt haben diese Saison“, stellte er fest. „Ich bin sicher, wenn wir noch mehr solcher Situationen haben, wird der Ball irgendwann reingehen. Unter dem Strich war es für mich das beste Spiel, seitdem ich übernommen habe. Den Punkt nehmen wir mit und darauf können wir aufbauen“, befand er. Viermal trainieren die Beecker unter der Woche, ehe am Sonntag gegen den FC Pesch der erste Heimsieg der Saison gelingen soll.