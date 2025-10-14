Brasilien-Juwel sorgt im Training des FC Bayern für Aufsehen

A-Junioren Bundesliga DFB-Nachwuchsliga – Foto: IMAGO

Während zahlreiche Spieler des FC Bayern München bei ihren jeweiligen Nationalmannschaften weilen, darf ein ganz besonderer Youngster unter Kompany mittrainieren.

München – Die globale Jugendmannschaft World Squad des FC Bayern München ist nicht unbedingt jedem Fan ein Begriff. In diesem internationalen Jugendprojekt werden U19-Spieler aus allen Teilen der Welt gescoutet und gefördert. Die Talente aus der vom früheren Bayern-Stürmer Roy Makaay trainierten Auswahl haben dazu die Möglichkeit, sich am Bayern-Campus anzubieten. Noch hat kein Talent nachhaltig den Sprung geschafft. Das könnte sich nun ändern. Während Trainer Vincent Kompany wegen der Länderspielpause zahlreiche Profis fehlen, wird das Training wie gewohnt durch einige Youngster aufgestockt. Mit dem 17-jährigen Maycon Douglas Cardozo ist auch ein ehemaliger Spieler des World Squad des FCB dabei. Der Brasilianer stammt aus einer echten Fußballerfamilie.

Der FC Bayern und sein neuer Brasilianer Maycon Douglas Cardozo wurde im April 2024 vom thailändischen Klub Bangkok Christian College FC für den World Squad des FC Bayern München verpflichtet. Etwa neun Monate später wurde der feine Techniker mit einem Jugendvertrag bis 2027 ausgestattet. Nach ein paar Einsätzen in der U17 in der vergangenen Saison ist der Teenager mittlerweile fester Bestandteil der U19 des FCB. In zehn Partien konnte der Brasilianer mit portugiesischem Pass bereits zwei Vorlagen beisteuern.