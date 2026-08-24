Brandstiftung beim SV Günding: Zweimal Feuer auf dem Sportgelände Brandserie in Günding von Thomas Zimmerly · Gestern, 17:12 Uhr · 0 Leser

Weggeschmolzen: Hausmeister Ferdinand Stöhr (links) und SVG-Vorsitzender Heiko Krüger begutachten den Brandschaden am Tornetz. – Foto: Habschied

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Zweimal brannte es in den vergangenen Tagen auf dem Sportgelände des SV Günding. Der Schaden geht in die Tausende – und nur durch das schnelle Eingreifen des Hausmeisters konnte Schlimmeres verhindert werden.

Ferdinand Stöhr ist seit sieben Jahren der Hausmeister des SV Günding. Er wohnt im Hauptgebäude des Vereins. Am Donnerstag, 20. August, musste er um 2.15 Uhr auf die Toilette. Sekunden später jedoch war sein Harndrang vergessen. Als er aus dem Fenster blickte, sah er ein Feuer. Ein Mülleimer sowie das große Fangnetz hinter einem der Fußballtore standen in Flammen. Der Hauswart handelte blitzschnell! „Ich habe mich angezogen, das Flutlicht angemacht und einen Stecken genommen“, erinnert sich Stöhr. Es gelang ihm schnell, das Feuer zu löschen. „Gesehen habe ich niemanden.“ „Ich dachte, es handelt sich um einen einmaligen Streich von Jugendlichen“, meint SVG-Vorsitzender Heiko Krüger, der die Sache bei der Polizei anzeigte. Doch Krüger sollte sich irren.

Der erste Blick aufs Feuer aus dem Fenster der Hausmeisterwohnung. – Foto: Stöhr

In der Nacht von vergangenem Sonntag auf Montag brannte es erneut beim SV Günding. „Lichterloh“, sagt Vereinschef Krüger. „Es hat richtig gefackelt“, ergänzt Stöhr. Dieses Mal war es um 2.20 Uhr. Die Restmülltonne, das Fangnetz und ein Tornetz waren betroffen. „Ich schlafe derzeit nicht gut und war wach“, so der Hausmeister. Dieses Mal schnappte er sich den Feuerlöscher. Über eine Stunde musste er das Feuer bekämpfen. „In der Tonne war Papier drin, Spraydosen und Plastik“, so Stöhr, dem es schließlich gelingt, die Flammen zu ersticken. Die Gündinger Sportstätten erstrecken sich über dreieinhalb Hektar offene Fläche. Zäune gibt es nicht – aus Hochwasserschutzgründen. Die Täter hatten es leicht, an die Tore und Fangnetze heranzukommen. Und: „Sie müssen sich auskennen, denn sie waren dort zugange, wo kein Licht ist und keine Bewegungsmelder“, meint Krüger. Feuer hätte auf Sporthalle übergreifen können Weil die Gaststätte derzeit geschlossen und der Sportbetrieb wegen der Sommerferien noch in weiten Teilen ruht, stand lediglich eine Restmülltonne im Freien – in der Nähe eines großen Baums sowie des Hauptgebäudes des SVG mit Sporthalle und Vereinsgaststätte. Wären es wie sonst üblich mehr Tonnen gewesen und hätten die Täter diese angezündet, „dann wäre möglicherweise der Baum in Brand geraten. Dann wiederum wäre auch die Sporthalle betroffen gewesen“, so der Vereinschef. Und er fügt hinzu: „Weil die Fußballfelder vor allem zum Zeitpunkt des ersten Vorfalls sehr trocken waren, hätte sich das Feuer ausbreiten und möglicherweise auch auf das dahinterliegende Biotop übergreifen können.“ Das SVG-Gelände befindet sich im Eigentum der Gemeinde Bergkirchen. Bürgermeisterin Dagmar Wagner war bereits zweimal vor Ort. „Ich bin betroffen und entsetzt“, so Wagner. Das Ganze gehe „über einen Dummenjungenstreich definitiv hinaus“. Die Gemeindechefin verspricht, mit dem Verein in Verbindung zu bleiben. Die Vereinsleitung wiederum will „mit aller Härte auf die Vorfälle reagieren“, so Krüger. So wird der SVG weitere Bewegungsmelder sowie eine Videoüberwachung installieren.

Das war einmal eine Restmülltonne: In der Nacht zum Montag brannte es in Günding zum zweiten Mal. – Foto: Stöhr