Brandneu bei FuPa: Deine Leistungen, dein MVP-Wert

Der MVP-Wert wird ab sofort in allen FuPa-Spielerprofilen ausgegeben. Von da aus geht's direkt zur Gesamt-Team-Auswertung. – Foto: Screenshot FuPa

Wer hat's in die Elf der Woche geschafft? Wer war Spieler des Spiels? Seit langen Jahren machen wir eure Top-Leistungen auf dem Platz sichtbar, egal in welcher Liga, egal ob leistungsorientiert, oder im Freizeitbereich. Und weil uns der Amateurfußball am Herzen liegt, haben wir nun einen Schritt weiter gedacht. Ab sofort gibt's eine neue Kategorie: den wertvollsten Spieler eines Teams, bzw. den MVP-Wert. Immer aktuell, sobald die Abstimmung zum "Spieler des Spiels" abgeschlossen ist, also in der Regel 48h nach Schlusspfiff.

Der Begriff "MVP" und was FuPa wichtig ist

Vor allem aus den American-Sports kennt man den Begriff des "Most Valuable Player" (MVP), dem wertvollsten Spieler eines Teams. Bei FuPa wird aber nicht nur der wertvollste Spieler des Teams benannt, sondern alle Spieler, die mindestens eine Ligapartie bestritten haben, bekommen ihren MVP-Score. Mit jeder Partie - in der Regel 48h nach Schlusspfiff - ändert sich dieser ganz persönliche Wert und gibt einen guten Richtwert, der eben nicht nur Einsätze, Tore, oder Assists beinhaltet, sondern eine ausgewogene Mischung ist aus FuPa-User-Voting, Leistungsdaten und einem Coach-Faktor (siehe unten).



Klar ist: je mehr Spiele absolviert sind, umso aussagekräftiger wird der MVP-Score, der vom Wert so konzipiert ist, dass er tolle Leistungen belohnt, und keine Spieler negativ herausstellen soll. Und, klar: wir haben uns bewusst dafür entschieden, keine Marktwerte oder ähnliches abzubilden, die im Amateurfußball - wie wir finden - nix zu suchen haben. Und noch eine Sache: wir vergleichen bewusst keine Kreisliga-Spieler mit Regionalliga-Spielern. Der MVP-Wert soll zeigen, wie wertvoll ein Spieler für sein eigenes Team ist und eine fairere Einschätzung bieten als nur Tore und Assists.



