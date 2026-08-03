 2026-08-03T09:43:42.777Z

Über FuPa

Brandneu bei FuPa: Deine Leistungen, dein MVP-Wert

Ab sofort in allen Spielerprofilen und Team-Statistiken: Aufs eigene Team bezogener Score +++ Wer ist der wertvollste Spieler? Bestmarke 100

von red · Heute, 12:07 Uhr · 0 Leser
Der MVP-Wert wird ab sofort in allen FuPa-Spielerprofilen ausgegeben. Von da aus geht's direkt zur Gesamt-Team-Auswertung.
Der MVP-Wert wird ab sofort in allen FuPa-Spielerprofilen ausgegeben. Von da aus geht's direkt zur Gesamt-Team-Auswertung. – Foto: Screenshot FuPa

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Wer hat's in die Elf der Woche geschafft? Wer war Spieler des Spiels? Seit langen Jahren machen wir eure Top-Leistungen auf dem Platz sichtbar, egal in welcher Liga, egal ob leistungsorientiert, oder im Freizeitbereich. Und weil uns der Amateurfußball am Herzen liegt, haben wir nun einen Schritt weiter gedacht. Ab sofort gibt's eine neue Kategorie: den wertvollsten Spieler eines Teams, bzw. den MVP-Wert. Immer aktuell, sobald die Abstimmung zum "Spieler des Spiels" abgeschlossen ist, also in der Regel 48h nach Schlusspfiff.

Der Begriff "MVP" und was FuPa wichtig ist
Vor allem aus den American-Sports kennt man den Begriff des "Most Valuable Player" (MVP), dem wertvollsten Spieler eines Teams. Bei FuPa wird aber nicht nur der wertvollste Spieler des Teams benannt, sondern alle Spieler, die mindestens eine Ligapartie bestritten haben, bekommen ihren MVP-Score. Mit jeder Partie - in der Regel 48h nach Schlusspfiff - ändert sich dieser ganz persönliche Wert und gibt einen guten Richtwert, der eben nicht nur Einsätze, Tore, oder Assists beinhaltet, sondern eine ausgewogene Mischung ist aus FuPa-User-Voting, Leistungsdaten und einem Coach-Faktor (siehe unten).

Klar ist: je mehr Spiele absolviert sind, umso aussagekräftiger wird der MVP-Score, der vom Wert so konzipiert ist, dass er tolle Leistungen belohnt, und keine Spieler negativ herausstellen soll. Und, klar: wir haben uns bewusst dafür entschieden, keine Marktwerte oder ähnliches abzubilden, die im Amateurfußball - wie wir finden - nix zu suchen haben. Und noch eine Sache: wir vergleichen bewusst keine Kreisliga-Spieler mit Regionalliga-Spielern. Der MVP-Wert soll zeigen, wie wertvoll ein Spieler für sein eigenes Team ist und eine fairere Einschätzung bieten als nur Tore und Assists.

Aber nun zum Wesentlichen: wie ist der Wert aufgebaut:

  • Der Spieler bzw. die Spielerin mit dem höchsten Wert pro Team hat immer den Wert 100 - alle anderen Spieler werden am MVP gemessen und erhalten ihren abgestuften Wert, zum Beispiel 91, 83, 70, etc.
  • Der eigene MVP-Wert ändert sich mit jedem Spieltag, in aller Regel 48 Stunden nach der Partie, aber spätestens mit Berechnung der Elf der Woche am Dienstagmorgen und wird beeinflusst durch folgende Faktoren:
  • Folgende Faktoren beeinflussen den MVP-Wert maßgeblich: die Spieltags-Auswertungen zur Elf der Woche, inkl. aller Leistungsdaten wie Tore, Assists, User-Stimmen zum Spieler des Spiels (hier seht ihr die kompletten Faktoren, die hierauf Einfluss nehmen)
  • auch relevant: Wie oft war der Spieler "Spieler des Spiels" im jeweiligen Team, und wie deutlich
  • und ganz wichtig - der Coach-Faktor: Wie oft stand der Spieler bzw. die Spielerin in der Startelf, wie oft war er oder sie mindestens 75 Minuten auf dem Feld

Harte Fakten, und das FuPa-Voting: Pierre Fassnacht, der Kapitän von Rot-Weiß Oberhausen weist nach Spiel eins einen starken MVP-Wert von 91 auf.
Harte Fakten, und das FuPa-Voting: Pierre Fassnacht, der Kapitän von Rot-Weiß Oberhausen weist nach Spiel eins einen starken MVP-Wert von 91 auf. – Foto: Screenshot FuPa



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