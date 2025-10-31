Brandl & Brenninger richten's für Walkertshofen und die »Grafen«

Torreich endeten die beiden Freitagabend-Partien der Bezirksliga West, wobei zwei Fußballer besonders im Fokus standen und herausragten. Zum einen Neufraunhofens wieder genesener Kapitän Stefan Brenninger, der zum 4:1-Sieg seiner Mannschaft gegen den TV Aiglsbach zwei Treffer beisteuerte. Zum anderen Walkertshofens Spielertrainer Christian Brandl, der beim 4:0-Erfolg seiner Truppe über den FSV VfB Straubing satte drei Tore zum nie gefährdeten Heimerfolg zuliefern konnte.

Der eigentlich favorisierte TVA verpasste somit die Chance, sich zwischenzeitlich auf Platz zwei der Tabelle vorzukämpfen - und kassierte nach drei Partien ohne Niederlage wieder mal einen ordentlichen Dämpfer. Die Grafen hingegen atmen auf, dürfen ihren siebten Saisonsieg feiern und rücken vor auf Rang sieben des Bezirksliga-West-Tableaus.

Für den bis dato Tabellenletzten Walkertshofen war's ein überaus wichtiger Sieg zum richtigen Zeitpunkt (gegen den richtigen Gegner), um den Anschluss ans rettende Ufer (Platz zwölf) herzustellen, wo die Mannen von Pavel Panafidin trotz der heutigen Niederlage weiterhin ausharren...