Brandl & Brenninger richten's für Walkertshofen und die »Grafen«

Torreich endeten die beiden Freitagabend-Partien der Bezirksliga West, wobei zwei Fußballer besonders im Fokus standen und herausragten. Zum einen Neufraunhofens wieder genesener Kapitän Stefan Brenninger, der zum 4:1-Sieg seiner Mannschaft gegen den TV Aiglsbach zwei Treffer beisteuerte. Zum anderen Walkertshofens Spielertrainer Christian Brandl, der beim 4:0-Erfolg seiner Truppe über den FSV VfB Straubing satte drei Tore zum nie gefährdeten Heimerfolg zuliefern konnte.
Der eigentlich favorisierte TVA verpasste somit die Chance, sich zwischenzeitlich auf Platz zwei der Tabelle vorzukämpfen - und kassierte nach drei Partien ohne Niederlage wieder mal einen ordentlichen Dämpfer. Die Grafen hingegen atmen auf, dürfen ihren siebten Saisonsieg feiern und rücken vor auf Rang sieben des Bezirksliga-West-Tableaus.
Für den bis dato Tabellenletzten Walkertshofen war's ein überaus wichtiger Sieg zum richtigen Zeitpunkt (gegen den richtigen Gegner), um den Anschluss ans rettende Ufer (Platz zwölf) herzustellen, wo die Mannen von Pavel Panafidin trotz der heutigen Niederlage weiterhin ausharren...
Das Spiel aus Sicht von Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Ein auch in der Höhe verdienter Sieg. Wir sind von Anfang an gut ins Spiel gekommen, haben nur sehr wenige Aiglsbacher Chancen zugelassen und wahnsinnig gut verteidigt. Unser Umschaltspiel haben wir so gestaltet, wie wir uns das vorgestellt haben - und wir waren zu jeder Zeit Herr der Situation. Wir hatten sogar noch weitere Möglichkeiten. Mich persönlich freut's für die Mannschaft, weil sie die letzten Wochen über viel leiden musste, um wieder mal ein Erfolgserlebnis zu generieren. Der Sieg ist redlich verdient!"
Das Spiel aus Sicht von Aiglsbachs Trainer Torsten Holm: "Ja, heute war ein absolut gebrauchter Tag. Die Niederlage geht auch in der Höhe absolut in Ordnung. Unterm Strich war's in allen Belangen eine enttäuschende Vorstellung von unserer Mannschaft."
Das Spiel aus Sicht von Walkertshofens Trainer Christian Brandl: "Das war eine über 90 Minuten hinweg gute Leistung meiner Mannschaft. Wir haben so gut wie keine Torchance des Gegners zugelassen. Ab dem 2:0 ist die Partie dann so richtig auf unsere Seite gekippt. Ein insgesamter verdienter Sieg, wobei es vorerst nur drei Punkte sind. Wir haben noch einiges aufzuholen! Meine Leistung heute war nicht entscheidend, sondern die der gesamten Mannschaft, da wir in den letzten Wochen sehr hart trainiert haben."
Das Spiel aus Sicht von Thomas Gabler (Sportlicher Leiter des FSV VfB Straubing): "Walkertshofen war uns heute in allen Belangen überlegen. Der Sieg geht somit auch in der Höhe in Ordnung. Christian Brandl machte mal wieder den Unterschied - und wir liefern zum wiederholten Male nach einem guten Spiel ein extrem schwaches ab."