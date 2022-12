Brandes-Doppelpack verhindert Gellersen-Coup in Verden Der TSV Gellersen verkauft sich teuer, tritt die Heimreise aber mit leeren Händen an

Der TSV Gellersen hat sich beim Auswärtsspiel in Verden teuer verkauft, steht am Ende aber doch ohne Punkte da. Die Mannschaft von Sven Kathmann bot dem Spitzenteam ordentlich Paroli, musste sich am Ende aber mit 1:2 (1:1) geschlagen geben.