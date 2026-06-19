Brandenburgs Top 100: Die besten Torjägerinnen in Brandenburg

– Foto: Schneider Torsten

Die 100 besten Torjägerinnen in Brandenburg

64 Tore - Emilie Mehlitz (SpG Treuenbrietzen/Brück (7er) / Kreisliga) in 19 Spielen

40 Tore - Melissa Reincke (SG Südstern Senzig / Kreisliga) in 11 Spielen

39 Tore - Pauline Kutzera (FSV 1950 Wachow/Tremmen Frauen / Kreisliga) in 18 Spielen

35 Tore - Sandra Rusch (FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V. / Kreisliga) in 19 Spielen

32 Tore - Marie Lorenz (Oranienburger FC Eintracht1901 / Kreisliga) in 14 Spielen

29 Tore - Laura Steinbeiß (SpG 1. FC Frankfurt/SG Wiesenau / Kreisliga) in 17 Spielen

27 Tore - Melissa Ulrich (MSV 1919 Neuruppin / Kreisliga) in 20 Spielen

26 Tore - Anja Kalisch (FC Falkenthaler Füchse / Kreisliga) in 18 Spielen

26 Tore - Lisa Rähse (MSV 1919 Neuruppin / Kreisliga) in 20 Spielen

25 Tore - Lara Jungnickel (ESV Lok Falkenberg / Kreisliga) in 7 Spielen

25 Tore - Leonie Johanna Obst (Werderaner FC Viktoria 1920 / Kreisliga) in 18 Spielen

22 Tore - Angelique Jakob (SG Südstern Senzig / Kreisliga) in 11 Spielen

22 Tore - Thea Kuntze (FC Energie Cottbus / Landesliga) in 15 Spielen

22 Tore - Charleen Kleindienst (SG Blau-Weiß Leegebruch / Kreisliga) in 18 Spielen

22 Tore - Stella Markert (FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V. / Kreisliga) in 19 Spielen

21 Tore - Dominique Maria Preusker (FSV Viktoria Brandenburg 1990 e.V. / Kreisliga) in 18 Spielen

20 Tore - Daniela Schmidt (SG Südstern Senzig / Kreisliga) in 11 Spielen

20 Tore - Emma Schneider (Werderaner FC Viktoria 1920 / Kreisliga) in 15 Spielen

19 Tore - Sophie Simon (SpG Klosterdorf/Reichenberg / Kreisliga) in 13 Spielen

19 Tore - Mia Lotta Schulze (FC Falkenthaler Füchse / Kreisliga) in 16 Spielen

18 Tore - Emily-Jane Karger (SpG Veritas/KSV Prignitz / Landesklasse) in 8 Spielen

18 Tore - Sarah-Franziska Bratschke (Heideseer SV / Kreisliga) in 8 Spielen

18 Tore - Ilka Ihrke (PSV Röbel-Müritz / Kreisliga) in 10 Spielen

18 Tore - Charlotte Meinert (Heideseer SV / Kreisliga) in 11 Spielen

18 Tore - Janine Jertz (Storkower SC / Landesklasse) in 12 Spielen

18 Tore - Josephine Schmich (FSV Babelsberg 74 II (7er) / Kreisliga) in 12 Spielen

18 Tore - Francis Wrobel (FSV Lok Eberswalde / Kreisliga) in 15 Spielen

18 Tore - Paulina Grünke (FSV Forst Borgsdorf / Kreisliga) in 20 Spielen

17 Tore - Leslie Hartmann (PSV Röbel-Müritz / Kreisliga) in 8 Spielen

17 Tore - Monja Flamm (SG Blau-Weiß Leegebruch / Kreisliga) in 10 Spielen

17 Tore - Johanna Jahn (Heideseer SV / Kreisliga) in 11 Spielen

17 Tore - Noemi Milatz (SV Babelsberg 03 II / Landesklasse) in 13 Spielen

16 Tore - Emily Fiedler (SV Babelsberg 03 II / Landesklasse) in 7 Spielen

16 Tore - Maxime-Joan Gutzke (VfB Gramzow / Kreisliga) in 8 Spielen

16 Tore - Antonia Schönfeld (SV Wacker 09 Frauen / Kreisliga) in 13 Spielen

16 Tore - Kathleen Meichsner (FC Falkenthaler Füchse / Kreisliga) in 13 Spielen

16 Tore - Denise Simon (FSV Babelsberg 74 / Landesliga) in 15 Spielen

16 Tore - Jessica Glaubitz (SG Mildenberg 23 / Kreisliga) in 16 Spielen

15 Tore - Leona Bruni Tinius (SG Südstern Senzig / Kreisliga) in 10 Spielen

15 Tore - Caroline Gottschalk (Mögeliner SC 1913 / Kreisliga) in 14 Spielen

15 Tore - Jenny Trommer (SV Grün-Weiss Brieselang / Landesliga) in 16 Spielen

15 Tore - Katja Fischer (SpG SV Blau-Weiss Ladeburg/FSV Bernau / Kreisliga) in 17 Spielen

15 Tore - Helene Vauterin (FSV Babelsberg 74 II (7er) / Kreisliga) in 17 Spielen

14 Tore - Michelle Fuchs (PSV Röbel-Müritz / Kreisliga) in 5 Spielen

14 Tore - Nadine Domain (SpG Viktoria Cottbus/Drachhausen / Kreisliga) in 8 Spielen

14 Tore - Nicole Kämeling (SV Wacker 09 Frauen / Kreisliga) in 13 Spielen

14 Tore - Laura Dochhan (MSV Zossen / Landesklasse) in 13 Spielen

14 Tore - Nele Sumann (TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf / Kreisliga) in 15 Spielen

14 Tore - Monique Brauer (FSV Forst Borgsdorf / Kreisliga) in 17 Spielen

14 Tore - Susan Günther (SpG SV Blau-Weiss Ladeburg/FSV Bernau / Kreisliga) in 20 Spielen

13 Tore - Svenja Burkhardt (FSV „Glückauf“ Brieske/Senftenberg / Kreisliga) in 10 Spielen

13 Tore - Rihana Seini (FSV Rot-Weiß Prenzlau / Kreisliga) in 10 Spielen

13 Tore - Lena-Michelle Muggelberg (FSV Lok Eberswalde / Kreisliga) in 10 Spielen

13 Tore - Anika Kreuzig (FSV Babelsberg 74 II (7er) / Kreisliga) in 12 Spielen

13 Tore - Emma Sprenger (FSV Lok Eberswalde / Kreisliga) in 14 Spielen

13 Tore - Franziska Kühn (SV Grün-Weiss Brieselang / Landesliga) in 15 Spielen

13 Tore - Sophie Hopfe (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen / Landesliga) in 16 Spielen

13 Tore - Lisa-Michelle Dietrich (SV Eintracht Bötzow / Kreisliga) in 16 Spielen

13 Tore - Mary Lipinski (SG Blau-Weiß Pessin (7er) / Kreisliga) in 16 Spielen

13 Tore - Katrin Laske (SV Tauche / Kreisliga) in 17 Spielen

13 Tore - Denise Kunze (SG Lichtenow-Kagel / Kreisliga) in 17 Spielen

13 Tore - Michele Petermann (SV Grün-Weiß Letschin / Kreisliga) in 17 Spielen

13 Tore - Celine Hahm (SG Blau-Weiß Leegebruch / Kreisliga) in 18 Spielen

13 Tore - Lea Flender (SG Blau-Weiß Pessin (7er) / Kreisliga) in 18 Spielen

12 Tore - Laura Meseck (SSV Einheit Perleberg / Kreisliga) in 9 Spielen

12 Tore - Josefine Dietze (SV Babelsberg 03 II / Landesklasse) in 11 Spielen

12 Tore - Alina Möller (SV Blumenthal/Grabow / Kreisliga) in 11 Spielen

12 Tore - Saskia Rode (SG Mildenberg 23 / Kreisliga) in 13 Spielen

12 Tore - Leonie Schmidt (Storkower SC / Landesklasse) in 14 Spielen

12 Tore - Sarah Sophia Schwaß (UFK Potsdam 08 (7er) / Kreisliga) in 14 Spielen

12 Tore - Sandra Wiegand (SV Grün-Weiss Brieselang / Landesliga) in 15 Spielen

12 Tore - Nancy Usitzki (FSV 1950 Wachow/Tremmen Frauen / Kreisliga) in 15 Spielen

12 Tore - Luise Karaszewski (FSV Babelsberg 74 / Landesliga) in 16 Spielen

12 Tore - Antonia Kuhn (FSV Babelsberg 74 II (7er) / Kreisliga) in 17 Spielen

12 Tore - Sophie Büttner (SV Tauche / Kreisliga) in 18 Spielen

11 Tore - Tanja Bruhns (SSV Einheit Perleberg / Kreisliga) in 6 Spielen

11 Tore - Johanna Küster (SpG Burg/Vetschau / Kreisliga) in 11 Spielen

11 Tore - Sirin Ala (SpG Königs Wusterhausen/Großziethen / Kreisliga) in 11 Spielen

11 Tore - Lisa Marie Kliem (Heideseer SV / Kreisliga) in 11 Spielen

11 Tore - Sandra Stoffregen (SV Wacker 09 Frauen / Kreisliga) in 13 Spielen

11 Tore - Theresa Bickert (SpG Treuenbrietzen/Brück (7er) / Kreisliga) in 14 Spielen

11 Tore - Lisa Eichler (TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf / Kreisliga) in 18 Spielen

11 Tore - Celine Hempel (Mögeliner SC 1913 / Kreisliga) in 18 Spielen

11 Tore - Friederike Geier (SpG Treuenbrietzen/Brück (7er) / Kreisliga) in 19 Spielen

11 Tore - Nelly Hoffmann (SG Blau-Weiß Pessin (7er) / Kreisliga) in 19 Spielen

10 Tore - Constanze Banduch (SG Südstern Senzig / Kreisliga) in 6 Spielen

10 Tore - Carolin Anne Dabel (FSV Union Fürstenwalde / Landesklasse) in 7 Spielen

10 Tore - Lena Giese (VfB Gramzow / Kreisliga) in 8 Spielen

10 Tore - Stefanie Buschhart (SpG Treuenbrietzen/Brück (7er) / Kreisliga) in 11 Spielen

10 Tore - Constanze Langer (Storkower SC / Landesklasse) in 13 Spielen

10 Tore - Luca Joana Flemming (Oranienburger FC Eintracht1901 / Kreisliga) in 14 Spielen

10 Tore - Susanne Blank (SpG Herzfelde/Woltersdorf / Kreisliga) in 15 Spielen

10 Tore - Vanessa Bürger (BSG Stahl Brandenburg / Landesliga) in 16 Spielen

10 Tore - Jolina Nicolai (SpG SV Blau-Weiss Ladeburg/FSV Bernau / Kreisliga) in 18 Spielen

9 Tore - Vanessa Marx (SpG Veritas/KSV Prignitz / Landesklasse) in 4 Spielen

9 Tore - Antje Kupfer (PSV Röbel-Müritz / Kreisliga) in 5 Spielen

9 Tore - Lisa-Marie Natusch (FSV „Glückauf“ Brieske/Senftenberg / Kreisliga) in 8 Spielen

9 Tore - Phoebe Klaus (FSV Union Fürstenwalde / Landesklasse) in 8 Spielen

9 Tore - Jasmin Marisa Mewes (SpG Veritas II/KSV Prignitz II / Kreisliga) in 9 Spielen

9 Tore - Lisa-Marie Hädicke (FSV Union Fürstenwalde / Landesklasse) in 11 Spielen