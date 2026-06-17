Brandenburgs Top 100: Die besten Torjäger in allen Ligen

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Die 100 besten Torjäger in Brandenburg

51 Tore - Pierre Niklas Knauer (Potsdamer Kickers 94 U23 / 2.Kreisklasse) in 23 Spielen

47 Tore - Tom Nattermann (SV Viktoria Potsdam / Landesliga) in 28 Spielen

45 Tore - Maik Becker (SpG SV Rot-Weiß Wormlage / Altdöbern II / 1.Kreisklasse) in 19 Spielen

44 Tore - Tony Ullrich (SV Rangsdorf 28 II / 1.Kreisklasse) in 22 Spielen

41 Tore - Robert Samuel (SG Brodowin 63 e. V. / 1.Kreisklasse) in 14 Spielen

41 Tore - Julien Wollermann (SG Sieversdorf / Kreisliga) in 18 Spielen

41 Tore - Ricardo Sascha Kindler (TSG Lübbenau / Kreisoberliga) in 21 Spielen

41 Tore - Gracjan Arkuszewski (LSV Neustadt/Spree / Kreisoberliga) in 24 Spielen

40 Tore - Tom Schuch (FV Liebenwalde / 1.Kreisklasse) in 21 Spielen

38 Tore - Franz König (SpG Tettau/Frauendorf / 1.Kreisklasse) in 21 Spielen

38 Tore - Max Hühne (TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau / Kreisliga) in 25 Spielen

36 Tore - Valentin Vetter (SV 1919 Prösen / Kreisliga) in 26 Spielen

35 Tore - Frank Henkel (FC Markee / 2.Kreisklasse) in 22 Spielen

34 Tore - Marcel Kranz (SG Wacker Oderin / 1.Kreisklasse) in 11 Spielen

34 Tore - Sandro Krüger (TSG Fortuna 21 Grüneberg II / 1.Kreisklasse) in 17 Spielen

34 Tore - Maxim Schirmer (SG Grün-Weiß Golm II / Kreisliga) in 23 Spielen

34 Tore - Luca Bäcker (BSV Guben Nord / Landesklasse) in 26 Spielen

34 Tore - Florian Thamm (SV Dallgow 47 I / Kreisoberliga) in 27 Spielen

33 Tore - Nico Czadseck (SG Brodowin 63 e. V. / 1.Kreisklasse) in 18 Spielen

33 Tore - Robin Zacharias (Blau-Weiß Ziltendorf / 1.Kreisklasse) in 20 Spielen

33 Tore - Markus Goede (Fortuna Babelsberg III / 1.Kreisklasse) in 21 Spielen

33 Tore - Dominik Engelage (SG Grün Weiß Deutsch Wusterhausen / Kreisoberliga) in 29 Spielen

32 Tore - Thaer Damir (SV Protzen 1949 / Kreisliga) in 16 Spielen

32 Tore - Jonas Voigt (SV Rot Weiß Werneuchen / Kreisliga) in 22 Spielen

32 Tore - Domenic Dean Biemann (TSV Wustrau / Kreisoberliga) in 23 Spielen

32 Tore - Patrick Breyer (FC Kremmen / Kreisoberliga) in 27 Spielen

32 Tore - Szymon Wierzchowski (FC Schwedt 02 / Landesliga) in 28 Spielen

31 Tore - Remo Zell (SG TSG Lübben I / GW Schlepzig / Kreisliga) in 23 Spielen

31 Tore - Stanley Hauptstein (SG Sielow / Landesklasse) in 24 Spielen

31 Tore - Max Behnisch (SV Ruhlsdorf I / Kreisliga) in 28 Spielen

31 Tore - Arsalan Mohamadi (Rot-Weiß Reitwein / Kreisoberliga) in 30 Spielen

30 Tore - Daniel Löser (SV Dallgow 47 III / 2.Kreisklasse) in 17 Spielen

30 Tore - Andreas Kerger (SV Demerthin / Kreisliga) in 18 Spielen

30 Tore - Niclas Weddemar (1. FC Frankfurt II / Landesklasse) in 20 Spielen

30 Tore - David Nieland (BSC Preußen 07 / Verbandsliga) in 24 Spielen

30 Tore - Marvin Eckardt (SV Gartenstadt 71 / Kreisliga) in 25 Spielen

30 Tore - Max Schläwicke (FC Falkenthaler Füchse / Kreisoberliga) in 26 Spielen

30 Tore - Christian Rinza (SpG Briesen/Dissen I / Kreisoberliga) in 27 Spielen

30 Tore - Lennart Claussen (UNITED TELTOW FC I / Kreisliga) in 28 Spielen

30 Tore - Jan-Paul Platte (TuS 1896 Sachsenhausen / Verbandsliga) in 30 Spielen

30 Tore - Steven Ewaldt (SG Schulzendorf / Landesklasse) in 30 Spielen

29 Tore - Rico Ramm (Eiche Branitz II / 2.Kreisklasse) in 17 Spielen

29 Tore - Justin Gewiss (SV Blau-Weiß Lindenau / Kreisoberliga) in 20 Spielen

29 Tore - Daniel Melzer (SV Eiche Ragösen / 1.Kreisklasse) in 21 Spielen

29 Tore - Christoph Groß (SV Viktoria Potsdam II / 1.Kreisklasse) in 22 Spielen

28 Tore - Maciej Piotr Czyzewski (SpG Vierraden/Gartz / Kreisoberliga) in 20 Spielen

28 Tore - Fynn Bjarne Müller (SV Merkur Kablow-Ziegelei 1916 / 1.Kreisklasse) in 22 Spielen

28 Tore - Etienne Pfeiffer (SV Blau-Weiß Lindenau / Kreisoberliga) in 22 Spielen

28 Tore - Tim Jonas Lehmann (SpG Hosena/Großkoschen / Kreisliga) in 23 Spielen

28 Tore - Tom Viehrig (SV 1919 Woltersdorf / Kreisoberliga) in 26 Spielen

28 Tore - Jakob Kümpel (SG Schenkenhorst / Kreisliga) in 27 Spielen

28 Tore - Felix Kniesche (VfB Hohenleipisch 1912 / Landesliga) in 28 Spielen

27 Tore - Dennis Muth (SG Geltow II / 2.Kreisklasse) in 17 Spielen

27 Tore - David Schalow (Einheit Bamme / 2.Kreisklasse) in 21 Spielen

27 Tore - Florian Zimpel (SV Eintracht Vieritz / 1.Kreisklasse) in 22 Spielen

27 Tore - Karim Schmitz (VfB Trebbin II / Kreisliga) in 23 Spielen

27 Tore - Riccardo Pathe (Storkower SC / Kreisoberliga) in 27 Spielen

26 Tore - Till Berger (Grün-Weiß Letschin / 1.Kreisklasse) in 15 Spielen

26 Tore - Benjamin Eckner (SpVgg. Raddusch 1924 e.V. / Kreisliga) in 18 Spielen

26 Tore - Leon Tietz (KFV Wittbrietzen / 2.Kreisklasse) in 20 Spielen

26 Tore - Stephan Zimmer (1. FC Finowfurt / Kreisliga) in 21 Spielen

26 Tore - Marcel Balke (Senftenberger FC / 1.Kreisklasse) in 22 Spielen

26 Tore - Erik Krüger (BSV Blumberg / Kreisliga) in 22 Spielen

26 Tore - Kevin Pohl (FC Deetz I / 1.Kreisklasse) in 23 Spielen

26 Tore - Martin Bossenz (SV Preilack / Kreisliga) in 24 Spielen

26 Tore - Marc Maiwald (Fredersd./Vogelsdorf / Kreisliga) in 25 Spielen

26 Tore - Niclas Winkler (SC Oberhavel Velten / Landesklasse) in 28 Spielen

26 Tore - Paul Maurer (SG Einheit Zepernick / Landesliga) in 29 Spielen

26 Tore - Derenik Mayilyan (SV Blau-Weiss Markendorf / Landesklasse) in 29 Spielen

25 Tore - Tyler Yilmaz (UNITED TELTOW FC II / 2.Kreisklasse) in 20 Spielen

25 Tore - Leon Heimlich (SV Tornow / 1.Kreisklasse) in 20 Spielen

25 Tore - Niclas Benisch (SV Wacker Reichenhain / Kreisliga) in 23 Spielen

25 Tore - David Stark (SG Grün Weiß Lindenberg / Kreisliga) in 24 Spielen

25 Tore - Devrig Hemberger (SG 47 Bruchmühle e.V. / Kreisoberliga) in 28 Spielen

25 Tore - Lucas Keck (BSC Rathenow / Kreisliga) in 29 Spielen

24 Tore - Ion Olaru (SV 1948 Ferch / 1.Kreisklasse) in 13 Spielen

24 Tore - Lukas Galfe (TSV Groß Schacksdorf / 2.Kreisklasse) in 15 Spielen

24 Tore - Nico Guroll (Senftenberger FC / 1.Kreisklasse) in 21 Spielen

24 Tore - Niklas Runge (SV Friedrichsthal / 1.Kreisklasse) in 21 Spielen

24 Tore - Billy Jean Trampler (SG TSG Lübben I / GW Schlepzig / Kreisliga) in 24 Spielen

24 Tore - Laurence Lattner (FSV Bernau II / Kreisoberliga) in 25 Spielen

24 Tore - Michel Hottenrott (Brandenburger SRK / Kreisliga) in 29 Spielen

24 Tore - Willi Berg (SG Union Klosterfelde II / Landesklasse) in 29 Spielen

24 Tore - Jasper Roetger (FV Turbine Potsdam 55 I / Kreisliga) in 30 Spielen

23 Tore - Emran Ramadani (Bredower SV I / Kreisoberliga) in 12 Spielen

23 Tore - Tobias Stark (Warnitzer SV / 1.Kreisklasse) in 13 Spielen

23 Tore - Moritz Kasack (SV 05 Rehbrücke 2 / 2.Kreisklasse) in 16 Spielen

23 Tore - David Burchart (SV Rot Weiß Gerdshagen (9) / 1.Kreisklasse) in 17 Spielen

23 Tore - Friedrich Ludschack (SpG Wellmitz/Coschen / Kreisliga) in 18 Spielen

23 Tore - Alexander Engelmann (SG Kröbeln / 1.Kreisklasse) in 18 Spielen

23 Tore - Andre Hönow (SV Großwudicke / 2.Kreisklasse) in 19 Spielen

23 Tore - Max Kriegler (SV 1948 Ferch / 1.Kreisklasse) in 20 Spielen

23 Tore - Stephan Bethke (SV Lübbenow / Kreisoberliga) in 20 Spielen

23 Tore - Lennox Harms (FSV Germendorf / Kreisliga) in 20 Spielen

23 Tore - Jan Lipski (SG Bornim II / 1.Kreisklasse) in 22 Spielen

23 Tore - Franz Krüger (1. FC Guben / Landesliga) in 23 Spielen

23 Tore - Bennet Kluge (SV Dallgow 47 I / Kreisoberliga) in 25 Spielen

23 Tore - Niklas Preuß (SG Sielow / Landesklasse) in 25 Spielen

23 Tore - Justin Hippe (BSC Fortuna Glienicke / Landesliga) in 27 Spielen

23 Tore - Paul Niesler (SV Grün-Weiß Union Bestensee / Landesklasse) in 28 Spielen