Brandenburgs Schicksalstage: Zwischen Titeltraum und Abstiegsangst

In der Brandenburgliga brennt der Rasen, wenn am 17. Spieltag die Vorentscheidungen über Triumph und Tränen fallen. Es ist eine Zeit der Extreme: An der Spitze thront der 1. FC Frankfurt mit 38 Punkten fast schon majestätisch, während am Ende der Tabelle die nackte Existenznot regiert. Wenn die Pfiffe auf den Plätzen ertönen, geht es um weit mehr als drei Punkte – es geht um die Ehre einer ganzen Region und den unbändigen Willen, dem Abgrund zu entkommen. Jedes Duell an diesem Wochenende trägt die Last der Geschichte des Hinspiels und die Hoffnung auf eine goldene Zukunft in sich.

Der Samstagnachmittag beginnt mit einer Paarung, die noch eine offene Rechnung bereithält. Der BSC Süd 05 rangiert mit 20 Punkten auf dem achten Tabellenplatz und empfängt den Sechsten aus Blankenfelde-Mahlow, der 24 Zähler auf dem Konto hat. Die Gäste werden mit einer tiefen Wunde anreisen: Im Hinspiel demütigte der BSC Süd sie auf eigenem Platz mit einem fulminanten 5:2. In Brandenburg an der Havel wird sich zeigen, ob die Preußen aus dieser Schmach gelernt haben oder ob Süd 05 erneut seine offensive Wucht entfaltet.

In Ludwigsfelde prallen zwei Welten aufeinander. Die Gastgeber stehen mit 28 Punkten auf einem starken fünften Platz und schielen nach oben. Doch zu Gast ist die BSG Stahl Brandenburg, die mit 17 Punkten auf Rang 11 jeden Zähler benötigt, um sich aus der gefährlichen Zone zu befreien. Das Hinspiel war eine Machtdemonstration des Underdogs: Stahl überrollte den LFC damals mit 5:0. Für Ludwigsfelde ist dieses Spiel eine hochemotionale Angelegenheit der Wiedergutmachung, während Stahl beweisen will, dass dieser Kantersieg kein Zufall war.

Ein Duell auf Augenhöhe erwartet die Zuschauer in Schöneiche. Germania steht mit 20 Punkten auf Platz 9, direkt im Nacken von Altlüdersdorf, die mit 21 Punkten den siebten Rang belegen. Schon das Hinspiel war ein Abnutzungskampf ohne Sieger, der torlos 0:0 endete. Es ist ein Spiel der Geduld und der taktischen Disziplin. In dieser Tabellenregion kann jeder Fehler das Abrutschen in das graue Mittelfeld oder den Anschluss an das obere Drittel bedeuten.

Es ist das ultimative Verfolgerduell, ein wahrer Gipfelsturm. Der Tabellenzweite aus Oranienburg (32 Punkte) fordert den Dritten aus Neuruppin (30 Punkte) heraus. Hier geht es um die Krone der Jäger hinter Frankfurt. Die Erinnerung an das Hinspiel ist für Oranienburg schmerzhaft: Der MSV Neuruppin triumphierte damals deutlich mit 4:1. Nun brennt die Eintracht auf Revanche vor heimischer Kulisse, um den Vorsprung in der Tabelle auszubauen und den Atem des Verfolgers aus dem Nacken zu schütteln.

In Werder trifft spielerische Eleganz auf den Mut der Verzweiflung. Die Viktoria steht mit 29 Punkten auf einem hervorragenden vierten Platz. Zu Gast ist Einheit Bernau, die mit 15 Punkten auf Rang 13 tief im Abstiegssumpf steckt. Doch die Statistik trügt: Im Hinspiel behielt Bernau mit 3:1 die Oberhand. Werder will nun beweisen, dass sie zu Recht im oberen Viertel stehen, während Bernau jeden Grashalm fressen muss, um den Abstiegsgespenstern zu entkommen.

Fürstenwalde blickt in den Abgrund. Mit 14 Punkten auf dem 14. Platz ist die Lage existenziell bedrohlich. Der Gegner aus Petershagen/Eggersdorf steht mit 19 Punkten auf Platz 10 und will sich endgültig aller Sorgen entledigen. Schon das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die Blau-Weiß mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Für die Union geht es um alles – sie brauchen den Sieg, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht endgültig zu verlieren.

Brutaler kann Abstiegskampf nicht sein. In diesem Kellerduell trifft der Tabellenletzte auf den Vorletzten. Beide Mannschaften haben 13 Punkte auf dem Konto und kämpfen ums nackte Überleben. Das Hinspiel endete in einem nervenaufreibenden 2:2-Unentschieden. In Miersdorf wird am Samstag kein schöner Fußball erwartet, sondern ein hochemotionaler Überlebenskampf, bei dem ein Sieg für beide Seiten die Initialzündung zur Rettung sein könnte.