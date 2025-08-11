Brandenburgligist verpflichtet Oberliga-Spieler

– Foto: Nückel/Steinmann/Verein

Der Brandenburgligist SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf präsentiert einen Zugang aus der Oberlige. Hier sind die Infos des Vereins dazu:

Mit Abdul Gafar Yakubu Deeko, den viele einfach „Okocha“ nennen, begrüßen wir einen erfahrenen Mittelfeldspieler im Doppeldorf. Der 31-Jährige wechselt von Sparta Lichtenberg zu Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf und ist in der Brandenburgliga kein Unbekannter: Zwischen 2022 und 2024 absolvierte er insgesamt 35 Spiele für den Oranienburger FC Eintracht und den Brandenburger SC Süd. „Okocha“ kann im zentralen Mittelfeld sowohl auf der Sechs als auch auf der Acht eingesetzt werden. Er ist bekannt für seine Zweikampfstärke, robuste Spielweise und Präsenz im Zentrum – Qualitäten, die unserem Mittelfeld zusätzliche Stabilität verleihen.

Cheftrainer Steve Georgés: „Ein Spieler mit viel Erfahrung, der genau weiß, worauf es in dieser Liga ankommt. Er ist zweikampfstark, geht entschlossen in die Duelle und bringt eine physische Präsenz mit, die unserer Zentrale guttut. Seine Ruhe am Ball und sein Blick für die Situation können uns in wichtigen Phasen helfen.“ Sportlicher Leiter Felix Schütz: „Er bringt genau die Eigenschaften mit, die wir im zentralen Mittelfeld gesucht haben: Zweikampfstärke, Übersicht und eine klare Mentalität. Durch seine Erfahrung in der Brandenburgliga weiß er, wie physisch und intensiv die Spiele sind. Wir sind sicher, dass er unserem Zentrum zusätzliche Stabilität geben und unsere Mannschaft in wichtigen Momenten unterstützen wird.“