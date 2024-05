Brandenburgligist und Trainer gehen getrennte Wege

Wir bedanken uns bei Jan Kistenmacher für seine Arbeit in den beiden zurückliegenden Jahren. Seine Arbeit für die sportliche Weiterentwicklung jedes einzelnen Spielers ist für unseren Verein die Basis für die Zukunft. Wir wünschen Jan Kistenmacher bei seinem weiteren Weg alles erdenklich Gute und hoffen, dass wir ihn auch in Zukunft das ein oder andere Mal im Volksparkstadion in Neuruppin wiedersehen werden.

Wie die weiteren Planungen für das Trainerteam und den Kader aussehen, darüber informieren wir in den nächsten Tagen.