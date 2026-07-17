Brandenburgligist setzt mit drei Neuzugängen ein Ausrufezeichen

– Foto: André Nückel/Verei

Der SV Germania 90 Schöneiche treibt seine Kaderplanung für die Brandenburgliga 2026/2027 weiter voran. Mit Tim Häußler, Moses Njoku und Willy Akanakimana präsentiert der Verein drei Neuzugänge, die unterschiedliche Qualitäten und Erfahrungen mitbringen.

Der SV Germania 90 Schöneiche hat mit Tim Häußler einen erfahrenen Neuzugang verpflichtet. Der Verein sieht in ihm den neuen Anker seiner Mannschaftsachse.

In der Pressemitteilung des Vereins heißt es: „Tim ist ein absoluter Leader, der auf dem Platz mit vollem Einsatz vorangeht und alles für den Erfolg gibt. Er brennt für unsere Aufgabe und kann es kaum erwarten, Teil der Germania-Familie zu sein.“

Häußlers bisherige Laufbahn unterstreicht seine Erfahrung: Sowohl mit Tasmania Berlin als auch mit dem BFC Preußen gelang ihm nacheinander der Aufstieg in die Regionalliga. Damit stößt ein Spieler zur Germania, der bereits entscheidende sportliche Erfolge feiern konnte.

Offensive erhält zusätzliche Qualität

Auch die Offensive bekommt Verstärkung. Moses Njoku wechselt vom Brandenburgliga-Konkurrenten Eintracht Miersdorf/Zeuthen nach Schöneiche und erweitert die Möglichkeiten im Angriff.

Der flexibel einsetzbare Offensivspieler bringt nach Angaben des Vereins eine professionelle Einstellung sowie einen ausgeprägten Torriecher mit. In der Pressemitteilung wird hervorgehoben: „Was uns besonders überzeugt: Moses lebt für den Fußball und ordnet seinem Sport alles unter. Mit seiner professionellen Einstellung und seinem ausgeprägten Torriecher ist er ein absoluter Gewinn, der unser Team sportlich wie menschlich auf das nächste Level heben wird.“

Flexibilität für das Mittelfeld

Mit Willy Akanakimana kommt aus Berlin eine weitere Verstärkung für das Mittelfeld. Der Neuzugang kann dort auf mehreren Positionen eingesetzt werden.

Der Verein beschreibt Akanakimana als physisch starken Mittelfeldspieler mit gutem Passspiel und hoher Spielintelligenz, die es ihm ermöglicht, immer wieder die richtigen Räume zu besetzen.

Ein persönliches Ziel verfolgt der Neuzugang ebenfalls: Er möchte sich für die Nationalmannschaft von Burundi empfehlen. In der Vereinsmitteilung heißt es dazu: „Wir als Verein werden ihn dabei mit aller Macht unterstützen und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen.“





Klare Signale für die neue Saison

Mit den Verpflichtungen von Tim Häußler, Moses Njoku und Willy Akanakimana setzt der SV Germania 90 Schöneiche vor der Brandenburgliga-Saison 2026/2027 ein deutliches Zeichen. Erfahrung, offensive Variabilität und Flexibilität im Mittelfeld sollen dem Team zusätzliche Stabilität und neue Impulse verleihen.