Brandenburgligist präsentiert zwei Zugänge

TuS 1896:

Welche Position liegt dir am meisten, und wie flexibel bist du einsetzbar?

Ole:

„Meine Lieblingsposition ist der rechte Flügel – aber ich habe auch schon öfter in der Verteidigung gespielt.“

TuS 1896:

Du trainierst seit Sommer 2024 bei der 1. Männer. Wie wurdest du aufgenommen?

Ole:

„Ich wurde sehr nett, hilfsbereit und respektvoll aufgenommen.“

---

2. Neuzugang vom FC 98 Hennigsdorf für die 1. Männer

Jan-Paul Platte – geboren für Tore.

In der Saison 23/24 ließ er die Netze glühen: 28 Tore in nur 20 Spielen, dazu 1 Vorlage.

Auch jetzt zeigt er, was in ihm steckt: 23 Treffer und 2 Vorlagen in 26 Einsätzen – mit Herz, Wille und Leidenschaft.

Name: Jan-Paul Platte

Geburtsdatum: 20.06.1998 (26 Jahre)

Beruf: Betreibt gemeinsam mit seinem Vater drei Filialen von Getränke Hoffmann

Stationen: 1. FC Magdeburg (U19), SV Eintracht Alt Ruppin, FC 98 Hennigsdorf

⸻

TuS 1896:

Welche persönlichen Ziele hast du für diese Saison 25/26?

Jan-Paul Platte:

In erster Linie sollte immer der Spaß an dem Sport, den wir alle lieben, im Vordergrund stehen. Ich glaube, mit Freude am Spiel kann man am meisten erreichen. Ich freue mich riesig, mit vielen richtig starken Jungs und unter einem top Trainerteam zu spielen. Nach zwei torreichen Spielzeiten will ich diese Serie natürlich in der höheren Liga fortsetzen.

TuS 1896:

Gibt es bestimmte Spiele oder Gegner, auf die du dich besonders freust?

Jan-Paul Platte:

Am meisten freue ich mich wohl auf das Derby gegen den OFC – solche Spiele haben einfach immer eine besondere Stimmung. Wobei ich sagen muss, dass ich auch richtig Bock auf die Spiele gegen Stahl Brandenburg habe.

Seid deren Aufstieg wissen wir, dass das wieder zwei absolute Highlights werden.

Aber klar, das Derby bleibt das absolute Saison-Highlight für mich.