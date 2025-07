Brandenburgligist präsentiert einen neuen Trainer

Richter war bereits in der Saison 2021/22 äußerst erfolgreich für die Germania tätig und führte die Mannschaft damals souverän von der Landesliga in die Brandenburg-Liga. Der Oberliga-erfahrene Trainer, der vor seiner ersten Amtszeit in Schöneiche bereits Cheftrainer beim FC Strausberg in der NOFV-Oberliga war, coachte zuletzt Grün-Weiss Ahrensfelde, die er in der Saison 2023/24 mit großem Vorsprung zum Aufstieg in die Oberliga führte. Richter selbst zu seiner Rückehr:

„Schöneiche war für mich nie nur eine Station – es ist ein besonderer Ort mit einem familiären Umfeld, in dem ich mich immer wohlgefühlt habe. Der Kontakt zum Verein ist nie wirklich abgerissen. Umso mehr freue ich mich jetzt auf die gemeinsame Aufgabe mit dem Team, das absolut in Takt ist, dafür will ich vor allem Ronald und dem Team danken.“

– Oliver Richter, Cheftrainer SV Germania 90 Schöneiche