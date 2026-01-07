Brandenburgliga: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der NOFV-Oberliga Süd wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.
1. FC Frankfurt
Trainer: Sascha Kloß
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Brandenburger SC Süd 05
Zugänge: Davin Marris Hackbarth (SV Babelsberg 03)
Abgänge: Florian Braun (Rücktritt)
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
Trainer: Mirko Schult
Zugänge: keine
Abgänge: keine
BSG Stahl Brandenburg
Trainer: Robert Pocrnic
Zugänge: keine
Abgänge: José Raimundo Silva Magalhaes (Unbekannt)
FSV Union Fürstenwalde
Trainer: Alexander Mikulin
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Ludwigsfelder FC
Trainer: Rezart Cami
Zugänge: keine
Abgänge: keine
MSV 1919 Neuruppin
Trainer: Dietmar Demuth
Zugänge: Achraf El Mhamdi (Vereinslos)
Abgänge: keine
Oranienburger FC Eintracht 1901
Trainer: Enis Djerlek
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
Trainer: Thorsten Beck
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
Trainer: Manuel Schmiedebach, Uwe Lehmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Altlüdersdorf
Trainer: Dariusz Bucinski
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
Trainer: Steve Georgés
Zugänge: keine
Abgänge: Felix Schütz (SpVgg Torgelow Ueckermünde e.V)
SV Germania 90 Schöneiche
Trainer: Oliver Richter
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSG Einheit Bernau
Trainer: Nico Thomaschewski, Mike Frank, Matthias Schönknecht
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TuS 1896 Sachsenhausen
Trainer: Torsten Thiel
Zugänge: Jason-Luke Raschka (), Jason-Luke Raschka ()
Abgänge: Moritz Reimann (Birkenwerder BC 1908), Henri Gomez Amsatu (Fortuna Babelsberg)
Werderaner FC Viktoria 1920
Trainer: Marcel Burwig
Zugänge: keine
Abgänge: keine
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________