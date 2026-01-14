Brandenburgliga: Welche Winter-Transfers stehen schon fest?

FSV Union FürstenwaldeTrainer:
Alexander MikulinZugänge:
keineAbgänge:
keineLudwigsfelder FCTrainer:
Rezart CamiZugänge:
keineAbgänge:
keineMSV 1919 NeuruppinTrainer:
Dietmar DemuthZugänge:
Achraf El Mhamdi (Vereinslos) Abgänge:
keineOranienburger FC Eintracht 1901Trainer:
Enis DjerlekZugänge:
keineAbgänge:
keineSC Eintracht Miersdorf/ZeuthenTrainer:
Thorsten BeckZugänge:
keineAbgänge:
keineSV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeTrainer:
Manuel Schmiedebach, Uwe LehmannZugänge:
keineAbgänge:
keineSV AltlüdersdorfTrainer:
Dariusz BucinskiZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfTrainer:
Steve GeorgésZugänge:
Mohammad Mansour (VfB Fortuna Biesdorf) Abgänge:
Felix Schütz (SpVgg Torgelow Ueckermünde e.V), Tobias Reuter (FSV Berolina Stralau 1901) SV Germania 90 SchöneicheTrainer:
Oliver RichterZugänge:
keineAbgänge:
keineTSG Einheit BernauTrainer:
Nico Thomaschewski, Mike Frank, Matthias SchönknechtZugänge:
keineAbgänge:
keineTuS 1896 SachsenhausenTrainer:
Torsten ThielZugänge:
Jason-Luke Raschka (), Jason-Luke Raschka () Abgänge:
Moritz Reimann (Birkenwerder BC 1908), Henri Gomez Amsatu (Fortuna Babelsberg) Werderaner FC Viktoria 1920Trainer:
Marcel BurwigZugänge:
Jeff Salpeter (SV Viktoria Potsdam), Tim Steuk (SV Viktoria Potsdam) Abgänge:
keine
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________