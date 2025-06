Brandenburgliga: Welche Teams sind 2025/2026 dabei?

In der Brandenburgliga ist die Saison fast beendet, deshalb zeichnet sich ein Bild, wie die Zusammensetzung der Liga zur Saison 2025/2026 aussieht.

Die SG Union Klosterfelde ist Meister und somit Aufsteiger in die NOFV-Oberliga. Mit dem Ludwigsfelder FC und dem SV Grün-Weiss Ahrensfelde kommen gleich zwei Mannschaften aus der NOFV-Oberliga runter.

Es gibt drei Absteiger aus der Brandenburgliga. Dies sind Fortuna Babelsberg und SV Zehdenick, die bereits vor dem letzten Spieltag feststehen. Der derzeitige Tabellenelfte SV Grün-Weiß Lübben steigt freiwillig in die Landesliga ab.

Zwei Landesliga-Meister steigen auf. In der Staffel Nord steht die BSG Stahl Brandenburg bereits als Meister und somit Aufsteiger fest. In der Staffel Süd fällt die Entscheidung über die Meisterschaft erst am letzten Spieltag. Tabellenführer SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen hat dabei die besten Karten, da der Vorsprung vor dem SV Victoria Seelow zwei Punkte beträgt.

Das ist die Brandenburgliga der Saison 2025/26 nach aktuellem Stand

So sieht die Brandenburgliga nach derzeitigem Stand aus:

SV Grün-Weiss Ahrensfelde (Absteiger aus der NOFV-Oberliga) Ludwigsfelder FC (Absteiger aus der NOFV-Oberliga) 1. FC Frankfurt SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf SV Germania Schöneiche Oranienburger FC Eintracht TuS 1896 Sachsenhausen SV Altlüdersdorf MSV 1919 Neuruppin Werderaner FC Viktoria Brandenburger SC Süd FSV Union Fürstenwalde TSG Einheit Bernau BSC Preußen 07 Blankenfelde BSG Stahl Brandenburg (Meister der Landesliga Nord) SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen oder SV Victoria Seelow (Meister der Landesliga Süd)