Brandenburgliga vor heißem Frühjahr: Spannung an allen Fronten

Die Brandenburgliga befindet sich mit einer ungewöhnlich engen Gemengelage in die Winterpause. An der Spitze hat sich der MSV 1919 Neuruppin ein Polster erarbeitet, doch dahinter lauern mehrere Verfolger, die auf Patzer hoffen. Im Tabellenkeller kämpfen zahlreiche Mannschaften um jeden Punkt, weil der letzte Platz voraussichtlich direkt in die Landesliga führt. Die Winterpause bringt bislang vergleichsweise wenig Bewegung auf dem Transfermarkt, dafür aber mehrere Trainerwechsel, die die Dynamik der Rückrunde prägen könnten.

Die BSG Stahl Brandenburg belegt zur Winterpause den zweiten Tabellenplatz und bleibt damit erster Verfolger des Spitzenreiters. Mit 28 Punkten nach 15 Spielen ist der Rückstand auf Neuruppin spürbar, aber nicht uneinholbar. Die Offensive mit 33 Treffern zählt zu den gefährlichsten der Liga, auch wenn die Defensive anfällig blieb. Als Aufsteiger hat Stahl bereits ein starkes Signal an die Konkurrenz gesendet und sich frühzeitig im oberen Drittel etabliert. In der Winterpause gab es bislang keine Zugänge, was auf Kontinuität setzt. Der Abgang von José Raimundo Silva Magalhaes bleibt der einzige personelle Einschnitt und verlangt nach internen Lösungen.

Der MSV 1919 Neuruppin überwintert nach 15 Spielen an der Tabellenspitze und hat sich mit 35 Punkten eine starke Ausgangsposition erarbeitet. Elf Siege bei nur zwei Niederlagen unterstreichen die Konstanz der Mannschaft in der bisherigen Saison. Besonders die Balance zwischen Offensive und Defensive spiegelt sich im Torverhältnis von 34:18 wider. Im Titelkampf liegt der Druck nun klar beim Spitzenreiter, denn der erste Platz bedeutet den Aufstieg in die NOFV-Oberliga. In der Winterpause blieb der Kader bislang weitgehend stabil, was als Vertrauensbeweis in die bestehende Mannschaft gewertet werden kann. Mit Achraf El Mhamdi kam lediglich ein vereinsloser Spieler hinzu, der zusätzliche Optionen eröffnen soll, ohne die Hierarchie zu erschüttern.

Brandenburger SC Süd 05

Der Brandenburger SC Süd 05 rangiert nach 14 absolvierten Spielen auf dem dritten Tabellenplatz und bleibt mitten im Aufstiegsrennen. Mit 24 Punkten und einem starken Torverhältnis von 26:15 zeigt die Mannschaft eine bemerkenswerte Stabilität. Der Abstand zur Spitze ist überschaubar, zugleich ist die Konkurrenz im Nacken spürbar. Die Winterpause brachte beim BSC Süd 05 deutliche Bewegung, insbesondere auf der Trainerbank. Florian Braun trat zurück, was eine Zäsur im bisherigen Saisonverlauf darstellt. Spielerisch verstärkte sich der Klub mit Davin Marris Hackbarth, Julian Krause und Mathias Altenburg und setzte damit ein klares Zeichen für die Rückrunde.

1. FC Frankfurt

Der 1. FC Frankfurt steht nach 15 Spieltagen auf Rang vier und bleibt ein ernstzunehmender Faktor im oberen Tabellenbereich. Mit 39 erzielten Toren stellt die Mannschaft eine der offensivstärksten Reihen der Liga. Acht Siege und nur vier Niederlagen spiegeln eine gewisse Konstanz wider, auch wenn der ganz große Wurf bislang ausblieb. Der Rückstand auf die Spitze ist vorhanden, aber noch nicht abschließend. In der Winterpause herrscht beim Team von Trainer Sascha Kloß noch vollständige Ruhe. Weder Zu- noch Abgänge deuten darauf hin, dass der Klub auf Stabilität und eingespielte Abläufe setzt.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Als Aufsteiger belegt der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen unter Trainer Thorsten Beck zur Winterpause den fünften Tabellenplatz. Mit 22 Punkten nach 15 Spielen hat sich die Mannschaft im gesicherten Mittelfeld etabliert. Die bisherige Saison verlief wechselhaft, was sich im ausgeglichenen Sieg-Niederlagen-Verhältnis zeigt. Das Torverhältnis von 28:36 verdeutlicht jedoch defensive Probleme. In der Rückrunde wird es darum gehen, die Balance zu verbessern, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten. Die Winterpause verlief ohne personelle Veränderungen, was Vertrauen in den bestehenden Kader erkennen lässt.

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde überwintert auf Platz sechs und befindet sich damit im Mittelfeld der Liga. Mit 19 Punkten aus 15 Spielen ist der Abstand nach unten gering, nach oben aber ebenfalls überschaubar. Das ausgeglichene Torverhältnis von 19:19 zeigt eine stabile, aber wenig spektakuläre Spielweise. Nach dem Abstieg in der Vorsaison bleibt das Ziel, sich frühzeitig von den Abstiegsrängen fernzuhalten. In der Winterpause gab es keine Transfers, was auf Kontinuität setzt. Das Trainerduo Manuel Schmiedebach und Uwe Lehmann steht vor der Aufgabe, die Mannschaft in der Rückrunde weiter zu stabilisieren.

Werderaner FC Viktoria 1920

Der Werderaner FC Viktoria 1920 unter Trainer Marcel Burwig belegt nach 15 Spielen Rang sieben und steckt in einer Phase der Unbeständigkeit. Sechs Siege stehen acht Niederlagen gegenüber, was die Schwankungen im Saisonverlauf deutlich macht. Mit 21:29 Toren ist die Defensive anfällig geblieben. Der Blick geht weniger nach oben als vielmehr nach unten, denn der Abstand zur Abstiegszone ist gering. In der Winterpause reagierte der Klub mit zwei Zugängen vom Landesliga-Spitzenreiter SV Viktoria Potsdam. Jeff Salpeter und Tim Steuk sollen neue Impulse setzen und die Mannschaft stabilisieren.

FSV Union Fürstenwalde

Der FSV Union Fürstenwalde rangiert mit 18 Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Sieben Siege bei fünf Niederlagen zeigen, dass die Mannschaft zu starken Leistungen fähig ist. Gleichzeitig verhindern defensive Schwächen eine bessere Platzierung. Das Torverhältnis von 27:24 bleibt knapp positiv. Im Aufstiegsrennen spielt Fürstenwalde derzeit keine Rolle, der Blick richtet sich auf eine sorgenfreie Rückrunde. In der Winterpause blieb der Kader bislang unverändert, Trainer Alexander Mikulin setzt auf Kontinuität.

TSG Einheit Bernau

Die TSG Einheit Bernau steht zur Winterpause auf Rang neun und ist punktgleich mit mehreren Konkurrenten. Vier Siege und sechs Unentschieden zeigen eine gewisse Stabilität, aber auch fehlende Durchschlagskraft. Das Torverhältnis von 20:22 verdeutlicht die enge Spiele. Der Abstand zur Abstiegszone ist klein, weshalb jeder Punkt zählt. In der Winterpause verzichtete der Klub auf Transfers. Das Trainertrio um Nico Thomaschewski, Mike Frank und Matthias Schönknecht muss in der Rückrunde Konstanz finden.

SV Altlüdersdorf

Der SV Altlüdersdorf belegt Platz zehn und steckt im engen Mittelfeld fest. Mit 18 Punkten aus 15 Spielen ist der Spielraum nach unten begrenzt. Die Bilanz von fünf Siegen und sieben Niederlagen zeigt die Unbeständigkeit. Auch das Torverhältnis von 22:27 spricht für defensive Probleme. In der Winterpause blieb der Kader unverändert. Trainer Dariusz Bucinski steht vor der Herausforderung, die Mannschaft stabil durch die Rückrunde zu führen.

Ludwigsfelder FC

Der Ludwigsfelder FC rangiert auf Platz elf und ist punktgleich mit mehreren Teams davor. Fünf Siege konnten den Abstiegskampf bislang nicht verhindern. Das Torverhältnis von 20:31 offenbart deutliche Schwächen in der Defensive. Besonders der Trainerwechsel in der Winterpause markiert einen Einschnitt. Rezart Cami trat zurück. Neue Impulse müssen nun aus dem bestehenden Kader kommen, da es derzeit keine Neuzugänge gab.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow steht mit 17 Punkten auf Platz zwölf. Die Mannschaft ist tief in den Abstiegskampf verstrickt. Acht Niederlagen aus 15 Spielen belasten die Bilanz. Das Torverhältnis von 27:36 zeigt defensive Defizite. In der Winterpause blieb der Kader unverändert, was auf Vertrauen in die vorhandene Qualität schließen lässt. Trainer Mirko Schult muss in der Rückrunde dringend Stabilität herstellen.

TuS 1896 Sachsenhausen

Der TuS 1896 Sachsenhausen belegt nach 14 Spielen den 13. Tabellenplatz. Mit 15 Punkten ist die Lage angespannt, aber nicht aussichtslos. Die Offensive mit 30 Toren gehört zu den besseren der unteren Tabellenhälfte. Defensiv zeigte sich die Mannschaft jedoch anfällig. In der Winterpause kam Jason-Luke Raschka neu hinzu. Gleichzeitig verließen Moritz Reimann und Henri Gomez Amsatu den Verein, was Anpassungen erforderlich macht.

Oranienburger FC Eintracht 1901

Der Oranienburger FC Eintracht 1901 überwintert auf Platz 14 und steckt tief im Abstiegskampf. Vier Siege aus 15 Spielen reichten bislang nicht aus, um sich zu befreien. Das Torverhältnis von 21:30 spricht für strukturelle Probleme. Die Winterpause brachte einen massiven personellen Umbruch. Gleich fünf Spieler verließen den Klub - Artur Moge, Nick Matzat, Hassan Saleh, Adrian Noel Kupfer und Louis Lau (alle Ziel unbekannt). Trainer Enis Djerlek steht vor einer schweren Aufgabe, die Mannschaft neu zu ordnen.

SV Germania 90 Schöneiche

Der SV Germania 90 Schöneiche liegt auf Rang 15. Mit nur 14 Punkten aus 14 Spielen ist der Druck enorm. Die Defensive ließ zu viele Gegentore zu, auch wenn die Offensive 25 Treffer erzielte. In der Winterpause kam es zu einem Trainerwechsel. Kevin Hetzel übernahm gemeinsam mit Co-Trainer Oliver Schirrmacher. Vom bisherigen Trainer Oliver Richter hat sich der Verein getrennt.

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

Schlusslicht der Brandenburgliga ist zur Winterpause der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf unter Trainer Steve Georgés. Nur zehn Punkte aus 14 Spielen zeigen die schwierige Lage. Mit lediglich 14 erzielten Toren stellt das Team die schwächste Offensive der Liga. Der Rückstand auf die Konkurrenz ist bereits spürbar. In der Winterpause reagierte der Klub mit einem größeren Umbruch. Mohammad Mansour (VfB Fortuna Biesdorf) kam neu hinzu, während gleich vier Spieler den Verein verließen: Felix Schütz (SpVgg Torgelow Ueckermünde), Tobias Reuter (FSV Berolina Stralau 1901), Maximilian Frenz und Ayman Nur Hada Ndam Njoya (beide Ziel unbekannt).