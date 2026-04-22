Brandenburgliga und Landesliga: Das sind die Top-Torjäger

Brandenburgliga

24 Tore in 18 Spielen - David Nieland (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow)

17 Tore in 22 Spielen - Jan-Paul Platte (TuS 1896 Sachsenhausen)

14 Tore in 20 Spielen - Danny Mank (1. FC Frankfurt (Oder))

13 Tore in 22 Spielen - Abdul-Hamid Saadaev (Oranienburger FC Eintracht 1901)

12 Tore in 20 Spielen - Marcel Georgi (1. FC Frankfurt (Oder))

12 Tore in 19 Spielen - Lennox Liebner (1. FC Frankfurt (Oder))

12 Tore in 20 Spielen - Rafael Conrado Prudente (MSV 1919 Neuruppin)

11 Tore in 21 Spielen - Tim Dethloff (Brandenburger SC Süd 05)

10 Tore in 21 Spielen - Deniz Citlak (SV Germania 90 Schöneiche)

10 Tore in 21 Spielen - Florian Schulte (SV Germania 90 Schöneiche)

10 Tore in 22 Spielen - Kwasi Boateng (Oranienburger FC Eintracht 1901)

10 Tore in 13 Spielen - Alexander Eirich (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)

9 Tore in 19 Spielen - Romario Hartwig (Ludwigsfelder FC)

9 Tore in 20 Spielen - Moses Chuks Njoku (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)

9 Tore in 21 Spielen - Aaron Marcel Weber (SV Germania 90 Schöneiche)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Landesliga Nord

37 Tore in 20 Spielen - Tom Nattermann (SV Viktoria Potsdam)

27 Tore in 21 Spielen - Szymon Wierzchowski (FC Schwedt 02)

21 Tore in 21 Spielen - Paul Maurer (SG Einheit Zepernick 1925)

20 Tore in 20 Spielen - Tarik Wenzel (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse)

18 Tore in 20 Spielen - Justin Hippe (BSC Fortuna Glienicke)

17 Tore in 21 Spielen - Hein-Peter Splett (Schönower SV 1928)

14 Tore in 17 Spielen - Dennis Rothenstein (SV Viktoria Potsdam)

14 Tore in 20 Spielen - Bartosz Barandowski (Schönower SV 1928)

13 Tore in 19 Spielen - Mathis Lange (SV Viktoria Potsdam)

13 Tore in 18 Spielen - Diego Lima De Mello (FV Preussen Eberswalde)

13 Tore in 20 Spielen - Marcin Krystek (SV 1920 Zehdenick)

12 Tore in 19 Spielen - Nico Hanse (Angermünder FC)

11 Tore in 14 Spielen - Tom Bittner (SG Einheit Zepernick 1925)

10 Tore in 18 Spielen - Linus Eick (SV Falkensee-Finkenkrug)

10 Tore in 19 Spielen - Mattis Raschke (FSV Bernau)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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Landesliga Süd

21 Tore in 19 Spielen - Felix Kniesche (VfB Hohenleipisch 1912)

17 Tore in 21 Spielen - Eduard Gutar (VfB 1921 Krieschow II)

17 Tore in 20 Spielen - Lennard Flaig (SV Victoria Seelow)

16 Tore in 16 Spielen - Franz Krüger (1. FC Guben)

14 Tore in 20 Spielen - Marco Rossak (SV Victoria Seelow)

14 Tore in 17 Spielen - Tobias Schumann (FSV Glückauf Brieske/Senftenberg)

13 Tore in 15 Spielen - Ronny Brendel (SG Phönix Wildau 95)

12 Tore in 18 Spielen - Steven Demgensky (FSV 63 Luckenwalde II)

12 Tore in 19 Spielen - Franz-Johann Steinmeyer (FSV 63 Luckenwalde II)

12 Tore in 17 Spielen - Paul Göring (VfB Trebbin)

12 Tore in 21 Spielen - Othniel Ronald Kenfack (VfB Trebbin)

11 Tore in 17 Spielen - Niclas Straube (1. FC Guben)

11 Tore in 20 Spielen - Colin Wilhelm Schwarzlose (FSV 63 Luckenwalde II)

10 Tore in 11 Spielen - Gordan Griebsch (SV Frankonia Wernsdorf 1919)

10 Tore in 17 Spielen - Martin Mangabo Ongori (FC Eisenhüttenstadt)

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

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