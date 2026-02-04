 2026-02-03T08:12:43.724Z

Allgemeines

Brandenburgliga und Landesliga: Das sind die Top-Torjäger

Hier gibt es einen Überblick auf die Torjägerlisten der Brandenburgliga sowie der Landesliga Nord und Süd.

von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jan Ahlschläger

Verlinkte Inhalte

LL Süd Brandenburg
Brandenburgliga
LL Nord Brandenburg
Ludwigsfelde
Brieske/SFB

Den Blick auf die Torschützen in der Brandenburgliga sowie Landesliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.

Brandenburgliga

David Nieland (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow) 11 Tore
Alexander Eirich (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde) 8 Tore
Tim Dethloff (Brandenburger SC Süd 05) 7 Tore
Marcel Georgi (1. FC Frankfurt) 7 Tore
Kevin Anderson Moreira Godinho (MSV 1919 Neuruppin) 7 Tore
Moses Chuks Njoku (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen) 7 Tore
Artur Sajfutdinov (TSG Einheit Bernau) 7 Tore
Romario Hartwig (Ludwigsfelder FC) 6 Tore
Niklas Kosch (FSV Union Fürstenwalde) 6 Tore
Patrick Richter (Brandenburger SC Süd 05) 6 Tore
Kwasi Boateng (Oranienburger FC Eintracht 1901) 5 Tore
Deniz Citlak (SV Germania 90 Schöneiche) 5 Tore
Rafael Conrado Prudente (MSV 1919 Neuruppin) 5 Tore
Hysen Muca (FSV Union Fürstenwalde) 5 Tore
Abdul-Hamid Saadaev (Oranienburger FC Eintracht 1901) 5 Tore
Florian Schulte (SV Germania 90 Schöneiche) 5 Tore
Aaron Marcel Weber (SV Germania 90 Schöneiche) 5 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Landesliga Nord

Tom Nattermann (SV Viktoria Potsdam) 27 Tore
Tarik Wenzel (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse) 12 Tore
Szymon Wierzchowski (FC Schwedt 02) 12 Tore
Tom Bittner (SG Einheit Zepernick 1925) 10 Tore
Paul Maurer (SG Einheit Zepernick 1925) 10 Tore
Hein-Peter Splett (Schönower SV 1928) 10 Tore
Mathis Lange (SV Viktoria Potsdam) 9 Tore
Marvin Kleihs (SV Viktoria Potsdam) 8 Tore
Bartosz Barandowski (Schönower SV 1928) 7 Tore
Ousmane Kone (FSV Bernau) 7 Tore
Marcin Krystek (SV 1920 Zehdenick) 7 Tore
Benedikt Bundschuh (SV Falkensee-Finkenkrug) 6 Tore
Nico Hanse (Angermünder FC) 6 Tore
Mattis Raschke (FSV Bernau) 6 Tore
Christian Staatz (FC Schwedt 02) 6 Tore
Tobias Völkel (FC 98 Hennigsdorf) 6 Tore
Benjamin Baur (SV Falkensee-Finkenkrug) 5 Tore
Nils Gottschick (SV Viktoria Potsdam) 5 Tore
Lukas Japs (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse) 5 Tore
Diego Lima De Mello (FV Preussen Eberswalde) 5 Tore
Jeff Salpeter (SV Viktoria Potsdam) 5 Tore
Dennis Ulbrich (FSV Bernau) 5 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Landesliga Süd

Felix Kniesche (VfB Hohenleipisch 1912) 13 Tore
Lennard Flaig (SV Victoria Seelow) 12 Tore
Ronny Brendel (SG Phönix Wildau 95) 11 Tore
Steven Demgensky (FSV 63 Luckenwalde II) 10 Tore
Gordan Griebsch (SV Frankonia Wernsdorf 1919) 10 Tore
Franz Krüger (1. FC Guben) 10 Tore
Eduard Gutar (VfB 1921 Krieschow II) 8 Tore
Marco Rossak (SV Victoria Seelow) 8 Tore
Francisco De Oliveria Silva (1. FC Guben) 7 Tore
Colin Wilhelm Schwarzlose (FSV 63 Luckenwalde II) 7 Tore
Franz-Johann Steinmeyer (FSV 63 Luckenwalde II) 7 Tore
Niclas Straube (1. FC Guben) 7 Tore
Yahya Ben Nasseur (1. FC Guben) 6 Tore
Richard Lampel (SV Wacker 09 Ströbitz) 6 Tore
Martin Mangabo Ongori (FC Eisenhüttenstadt) 6 Tore
Tim Richter (VfB 1921 Krieschow II) 6 Tore
Paul Bechmann (SV Victoria Seelow) 5 Tore
Phillip Damm (SG Phönix Wildau 95) 5 Tore
Neo Passow (FSV 63 Luckenwalde II) 5 Tore
Kevin Seliger (FC Eisenhüttenstadt) 5 Tore
Justin Ullmann (FSV 63 Luckenwalde II) 5 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________