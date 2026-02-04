Brandenburgliga und Landesliga: Das sind die Top-Torjäger

Brandenburgliga

David Nieland (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow) 11 Tore

Alexander Eirich (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde) 8 Tore

Tim Dethloff (Brandenburger SC Süd 05) 7 Tore

Marcel Georgi (1. FC Frankfurt) 7 Tore

Kevin Anderson Moreira Godinho (MSV 1919 Neuruppin) 7 Tore

Moses Chuks Njoku (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen) 7 Tore

Artur Sajfutdinov (TSG Einheit Bernau) 7 Tore

Romario Hartwig (Ludwigsfelder FC) 6 Tore

Niklas Kosch (FSV Union Fürstenwalde) 6 Tore

Patrick Richter (Brandenburger SC Süd 05) 6 Tore

Kwasi Boateng (Oranienburger FC Eintracht 1901) 5 Tore

Deniz Citlak (SV Germania 90 Schöneiche) 5 Tore

Rafael Conrado Prudente (MSV 1919 Neuruppin) 5 Tore

Hysen Muca (FSV Union Fürstenwalde) 5 Tore

Abdul-Hamid Saadaev (Oranienburger FC Eintracht 1901) 5 Tore

Florian Schulte (SV Germania 90 Schöneiche) 5 Tore

Aaron Marcel Weber (SV Germania 90 Schöneiche) 5 Tore

---

Landesliga Nord

Tom Nattermann (SV Viktoria Potsdam) 27 Tore

Tarik Wenzel (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse) 12 Tore

Szymon Wierzchowski (FC Schwedt 02) 12 Tore

Tom Bittner (SG Einheit Zepernick 1925) 10 Tore

Paul Maurer (SG Einheit Zepernick 1925) 10 Tore

Hein-Peter Splett (Schönower SV 1928) 10 Tore

Mathis Lange (SV Viktoria Potsdam) 9 Tore

Marvin Kleihs (SV Viktoria Potsdam) 8 Tore

Bartosz Barandowski (Schönower SV 1928) 7 Tore

Ousmane Kone (FSV Bernau) 7 Tore

Marcin Krystek (SV 1920 Zehdenick) 7 Tore

Benedikt Bundschuh (SV Falkensee-Finkenkrug) 6 Tore

Nico Hanse (Angermünder FC) 6 Tore

Mattis Raschke (FSV Bernau) 6 Tore

Christian Staatz (FC Schwedt 02) 6 Tore

Tobias Völkel (FC 98 Hennigsdorf) 6 Tore

Benjamin Baur (SV Falkensee-Finkenkrug) 5 Tore

Nils Gottschick (SV Viktoria Potsdam) 5 Tore

Lukas Japs (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse) 5 Tore

Diego Lima De Mello (FV Preussen Eberswalde) 5 Tore

Jeff Salpeter (SV Viktoria Potsdam) 5 Tore

Dennis Ulbrich (FSV Bernau) 5 Tore

---

Landesliga Süd

Felix Kniesche (VfB Hohenleipisch 1912) 13 Tore

Lennard Flaig (SV Victoria Seelow) 12 Tore

Ronny Brendel (SG Phönix Wildau 95) 11 Tore

Steven Demgensky (FSV 63 Luckenwalde II) 10 Tore

Gordan Griebsch (SV Frankonia Wernsdorf 1919) 10 Tore

Franz Krüger (1. FC Guben) 10 Tore

Eduard Gutar (VfB 1921 Krieschow II) 8 Tore

Marco Rossak (SV Victoria Seelow) 8 Tore

Francisco De Oliveria Silva (1. FC Guben) 7 Tore

Colin Wilhelm Schwarzlose (FSV 63 Luckenwalde II) 7 Tore

Franz-Johann Steinmeyer (FSV 63 Luckenwalde II) 7 Tore

Niclas Straube (1. FC Guben) 7 Tore

Yahya Ben Nasseur (1. FC Guben) 6 Tore

Richard Lampel (SV Wacker 09 Ströbitz) 6 Tore

Martin Mangabo Ongori (FC Eisenhüttenstadt) 6 Tore

Tim Richter (VfB 1921 Krieschow II) 6 Tore

Paul Bechmann (SV Victoria Seelow) 5 Tore

Phillip Damm (SG Phönix Wildau 95) 5 Tore

Neo Passow (FSV 63 Luckenwalde II) 5 Tore

Kevin Seliger (FC Eisenhüttenstadt) 5 Tore

Justin Ullmann (FSV 63 Luckenwalde II) 5 Tore

__________________________________________________________________________________________________

