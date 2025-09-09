 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Diemo Nimptsch

Brandenburgliga und Landesliga: Das sind die Top-Torjäger

Hier gibt es einen Überblick auf die Torjägerlisten der Brandenburgliga sowie der Landesliga Nord und Süd.

Verlinkte Inhalte

LL Süd Brandenburg
Brandenburgliga
LL Nord Brandenburg
Ludwigsfelde
Brieske/SFB

Den Blick auf die Torschützen in der Brandenburgliga sowie Landesliga Nord und Süd gibt es hier. Dabei beruhen die Angaben auf die von den jeweiligen FuPa-Vereinsverwaltern eingetragenen Daten. Bei möglichen Fragen oder etwaigen Änderungen könnt Ihr Euch gerne per E-Mail bei uns unter brandenburg@fupa.net melden.

Brandenburgliga

Patrick Richter (Brandenburger SC Süd 05) 4 Tore
Ibraima Cante (BSG Stahl Brandenburg) 2 Tore
Marcel Georgi (1. FC Frankfurt) 2 Tore
Tom Gericke (TSG Einheit Bernau) 2 Tore
Niklas Goslinowski (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen) 2 Tore
Kevin Anderson Moreira Godinho (MSV 1919 Neuruppin) 2 Tore
Nils Müller (BSG Stahl Brandenburg) 2 Tore
David Nieland (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow) 2 Tore
Moses Chuks Njoku (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen) 2 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Landesliga Nord

Tom Nattermann (SV Viktoria Potsdam) 4 Tore
Paul Maurer (SG Einheit Zepernick 1925) 3 Tore
Hyslan Rangel Martins (FV Preussen Eberswalde) 3 Tore
Luca Grabarek (SG Einheit Zepernick 1925) 2 Tore
Nico Hanse (Angermünder FC) 2 Tore
Marvin Kleihs (SV Viktoria Potsdam) 2 Tore
Ousmane Kone (FSV Bernau) 2 Tore
Robin Moerer (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse) 2 Tore
Justus Napieralla (SV Falkensee-Finkenkrug) 2 Tore
Nino Purrmann (SV Eintracht Alt Ruppin) 2 Tore
Jeff Salpeter (SV Viktoria Potsdam) 2 Tore
Hein-Peter Splett (Schönower SV 1928) 2 Tore
Christian Staatz (FC Schwedt 02) 2 Tore
Luca Wegner (SV Eintracht Alt Ruppin) 2 Tore
Tarik Wenzel (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse) 2 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Landesliga Süd

Lennard Flaig (SV Victoria Seelow) 5 Tore
Ronny Brendel (SG Phönix Wildau 95) 4 Tore
Gordan Griebsch (SV Frankonia Wernsdorf 1919) 4 Tore
Felix Kniesche (VfB Hohenleipisch 1912) 4 Tore
Yahya Ben Nasseur (1. FC Guben) 3 Tore
Eduard Gutar (VfB 1921 Krieschow II) 3 Tore
Marco Rossak (SV Victoria Seelow) 3 Tore
Mohammad Al Deery (FC Eisenhüttenstadt) 2 Tore
Paul Bechmann (SV Victoria Seelow) 2 Tore
Francisco De Oliveria Silva (1. FC Guben) 2 Tore
Steven Demgensky (FSV 63 Luckenwalde II) 2 Tore
Jaime-Lee Förster (SV Wacker 09 Ströbitz) 2 Tore
Lucas Künzel (VfB 1921 Krieschow II) 2 Tore
Anton Ludwig (FSV Glückauf Brieske/Senftenberg) 2 Tore
Tim Richter (VfB 1921 Krieschow II) 2 Tore
Samuel Schulze (FSV Glückauf Brieske/Senftenberg) 2 Tore
Colin Wilhelm Schwarzlose (FSV 63 Luckenwalde II) 2 Tore
Franz-Johann Steinmeyer (FSV 63 Luckenwalde II) 2 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 09.9.2025, 12:00 Uhr
redAutor