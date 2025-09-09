Brandenburgliga und Landesliga: Das sind die Top-Torjäger

Brandenburgliga

Patrick Richter (Brandenburger SC Süd 05) 4 Tore

Ibraima Cante (BSG Stahl Brandenburg) 2 Tore

Marcel Georgi (1. FC Frankfurt) 2 Tore

Tom Gericke (TSG Einheit Bernau) 2 Tore

Niklas Goslinowski (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen) 2 Tore

Kevin Anderson Moreira Godinho (MSV 1919 Neuruppin) 2 Tore

Nils Müller (BSG Stahl Brandenburg) 2 Tore

David Nieland (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow) 2 Tore

Moses Chuks Njoku (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen) 2 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Landesliga Nord

Tom Nattermann (SV Viktoria Potsdam) 4 Tore

Paul Maurer (SG Einheit Zepernick 1925) 3 Tore

Hyslan Rangel Martins (FV Preussen Eberswalde) 3 Tore

Luca Grabarek (SG Einheit Zepernick 1925) 2 Tore

Nico Hanse (Angermünder FC) 2 Tore

Marvin Kleihs (SV Viktoria Potsdam) 2 Tore

Ousmane Kone (FSV Bernau) 2 Tore

Robin Moerer (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse) 2 Tore

Justus Napieralla (SV Falkensee-Finkenkrug) 2 Tore

Nino Purrmann (SV Eintracht Alt Ruppin) 2 Tore

Jeff Salpeter (SV Viktoria Potsdam) 2 Tore

Hein-Peter Splett (Schönower SV 1928) 2 Tore

Christian Staatz (FC Schwedt 02) 2 Tore

Luca Wegner (SV Eintracht Alt Ruppin) 2 Tore

Tarik Wenzel (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse) 2 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

---

Landesliga Süd

Lennard Flaig (SV Victoria Seelow) 5 Tore

Ronny Brendel (SG Phönix Wildau 95) 4 Tore

Gordan Griebsch (SV Frankonia Wernsdorf 1919) 4 Tore

Felix Kniesche (VfB Hohenleipisch 1912) 4 Tore

Yahya Ben Nasseur (1. FC Guben) 3 Tore

Eduard Gutar (VfB 1921 Krieschow II) 3 Tore

Marco Rossak (SV Victoria Seelow) 3 Tore

Mohammad Al Deery (FC Eisenhüttenstadt) 2 Tore

Paul Bechmann (SV Victoria Seelow) 2 Tore

Francisco De Oliveria Silva (1. FC Guben) 2 Tore

Steven Demgensky (FSV 63 Luckenwalde II) 2 Tore

Jaime-Lee Förster (SV Wacker 09 Ströbitz) 2 Tore

Lucas Künzel (VfB 1921 Krieschow II) 2 Tore

Anton Ludwig (FSV Glückauf Brieske/Senftenberg) 2 Tore

Tim Richter (VfB 1921 Krieschow II) 2 Tore

Samuel Schulze (FSV Glückauf Brieske/Senftenberg) 2 Tore

Colin Wilhelm Schwarzlose (FSV 63 Luckenwalde II) 2 Tore

Franz-Johann Steinmeyer (FSV 63 Luckenwalde II) 2 Tore

Hier geht´s zur kompletten Liste der Torjäger.

