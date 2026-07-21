Brandenburgliga: SVA holt Verstärkung im Mittelfeld

– Foto: Sascha Köppen/Verein

Der SV Altlüdersdorf hat seinen Kader für die Brandenburgliga-Saison 2026/2027 weiter verstärkt. Mit Abdoul Aziz Conte "Brawny" kommt ein 26 Jahre alter Mittelfeldspieler vom Berlin-Liga-Absteiger Polar Pinguin Berlin.

Conte bringt bereits Erfahrung aus verschiedenen Ligen mit. Stationen führten ihn unter anderem in die Oberliga zu S.D. Croatia sowie in die Brandenburgliga zum BSC Süd. Darüber hinaus sammelte er umfangreiche Einsätze in der Berlin-Liga, unter anderem für Hilalspor und den Berliner SC.

In den vergangenen beiden Berlin-Liga-Spielzeiten sammelte Abdoul Aziz Conte 35 Einsätze. Für Polar Pinguin Berlin bestritt der Mittelfeldspieler in der Saison 2025/2026 elf Partien und erzielte dabei drei Tore. Zuvor kam er in der Spielzeit 2024/2025 auf insgesamt 24 Berlin-Liga-Einsätze für S.D. Croatia (11) und Hilalspor (13).

Bereits in der Vorbereitung überzeugt

Nach Angaben des Vereins hinterließ Conte bereits in den Vorbereitungsspielen einen positiven Eindruck. Mit seiner Erfahrung und seiner Vielseitigkeit im Mittelfeld soll er die Lila-Weißen in der Brandenburgliga-Saison 2026/2027 verstärken.

Vorbereitung mit zwei weiteren Tests

Die Vorbereitung auf die neue anstehende Saison wird der SV Altlüdersdorf mit zwei weiteren Testspielen fortsetzen. Am Sonntag, 26. Juli 2026, trifft die Mannschaft um 15 Uhr auf den SV Fürstenberg 1914.

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr SV Altlüdersdorf SV Altlüdersdorf SV Fürstenberg 1914 Fürstenberg 15:00 PUSH

Eine Woche später folgt am Samstag, 1. August 2026, ebenfalls um 15 Uhr die Partie Zuhause gegen den Angermünder FC.