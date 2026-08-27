Brandenburgliga startet mit acht Spielen in die neue Saison

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Den Auftakt der neuen Saison macht am morgigen Freitag die Partie zwischen dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow und dem SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde auf dem Sportplatz Blankenfelde. Beide Teams gehen ohne große Vorbelastung aus der Sommerpause und wollen mit einem Sieg gleich ein Ausrufezeichen setzen. Es ist die erste Standortbestimmung der neuen Spielzeit, und beide Mannschaften dürften mit Spannung und einer gehörigen Portion Vorfreude in dieses erste Pflichtspiel gehen.

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Ebenfalls am morgigen Freitag empfängt der aufgestiegene SV Viktoria Potsdam den SV Germania 90 Schöneiche. Für die Potsdamer ist es die Rückkehr in die Brandenburgliga, und ein solches Debüt vor eigenem Publikum weckt naturgemäß große Emotionen. Schöneiche reist als gleichberechtigter Gegner an, schließlich beginnt auch für diese Mannschaft die Saison bei null Punkten und mit offenem Ausgang. ---

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 Werder Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd 14:00 PUSH

Am Samstag steigt auf dem Arno-Franz-Sportplatz das Duell zwischen dem Werderaner FC Viktoria 1920 und dem Brandenburger SC Süd 05. Beide Vereine starten bei null Punkten in die neue Spielzeit und wollen mit einem couragierten Auftritt direkt ein Signal an die Konkurrenz senden. Der erste Spieltag bietet für beide Mannschaften die Gelegenheit, sich früh in der noch völlig offenen Tabelle zu positionieren. ---

Im Sport- und Gemeindezentrum treffen der SV Altlüdersdorf und der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen aufeinander. Auch hier gilt: Beide Teams haben die Nulllinie der Tabelle noch nicht verlassen, und das erste Saisonspiel ist mit entsprechender Anspannung und Vorfreude verbunden. Ein gelungener Start würde beiden Mannschaften direkt Rückenwind für die kommenden Wochen geben. ---

Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 MSV 1919 Neuruppin Neuruppin 15:00 PUSH

Im Elgora-Stadion eröffnen der TuS 1896 Sachsenhausen und der MSV 1919 Neuruppin ihre Saison gegeneinander. Beide Mannschaften stehen zum Auftakt punktgleich da, und gerade deshalb dürfte dieses erste Duell mit besonderer Intensität geführt werden. Ein Sieg zum Start würde beiden Teams ein gutes Gefühl für die weiteren Aufgaben der Saison mitgeben. ---

Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union TSG Einheit Bernau TSG Bernau 15:00 live PUSH

Auf der Spree-Arena kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FSV Union Fürstenwalde und der TSG Einheit Bernau. Für beide Vereine ist es der erste Härtetest der neuen Saison, ehe sich die Tabelle nach diesem Spieltag erstmals differenziert. Die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel der Spielzeit ist bei beiden Mannschaften spürbar groß. ---

Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg 15:00 PUSH

Im Werner-Seelenbinder-Stadion empfängt der Aufsteiger FSV 63 Luckenwalde II den Oranienburger FC Eintracht 1901. Für die Luckenwalder ist es das erste Spiel nach dem Aufstieg in die Brandenburgliga, und ein solcher Einstand vor heimischem Publikum weckt besondere Emotionen. Oranienburg reist als ebenbürtiger Gegner an, denn auch für den Verein beginnt die Saison bei null Punkten. ---

Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde 15:00 PUSH