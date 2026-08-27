 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Brandenburgliga startet mit acht Spielen in die neue Saison

Am ersten Spieltag empfangen sich alte Bekannte und Aufsteiger

von LS · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jan Ahlschläger

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Brandenburgliga
Luckenwalde II
BSC Preußen
FSV Union
Miersdorf

In der Brandenburgliga rollt wieder der Ball: Am 1. Spieltag der neuen Saison stehen acht Begegnungen auf dem Programm, mit denen die 16 Mannschaften der Liga in die Spielzeit starten. Zwei Partien werden bereits am morgigen Freitagabend angepfiffen, die übrigen sechs Duelle folgen am Samstag. Nach dem Aufstieg von FSV 63 Luckenwalde II und SV Viktoria Potsdam ist die Tabelle zum Auftakt noch blütenweiß – alle Teams stehen bei null Punkten, ehe der erste Spieltag für eine erste Ordnung sorgt.

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Morgen, 19:30 Uhr
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde
19:30

Den Auftakt der neuen Saison macht am morgigen Freitag die Partie zwischen dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow und dem SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde auf dem Sportplatz Blankenfelde. Beide Teams gehen ohne große Vorbelastung aus der Sommerpause und wollen mit einem Sieg gleich ein Ausrufezeichen setzen. Es ist die erste Standortbestimmung der neuen Spielzeit, und beide Mannschaften dürften mit Spannung und einer gehörigen Portion Vorfreude in dieses erste Pflichtspiel gehen.

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Morgen, 20:00 Uhr
SV Viktoria Potsdam
SV Viktoria PotsdamSV Viktoria
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne.
20:00

Ebenfalls am morgigen Freitag empfängt der aufgestiegene SV Viktoria Potsdam den SV Germania 90 Schöneiche. Für die Potsdamer ist es die Rückkehr in die Brandenburgliga, und ein solches Debüt vor eigenem Publikum weckt naturgemäß große Emotionen. Schöneiche reist als gleichberechtigter Gegner an, schließlich beginnt auch für diese Mannschaft die Saison bei null Punkten und mit offenem Ausgang.

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Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr
Werderaner FC Viktoria 1920
Werderaner FC Viktoria 1920Werder
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
14:00

Am Samstag steigt auf dem Arno-Franz-Sportplatz das Duell zwischen dem Werderaner FC Viktoria 1920 und dem Brandenburger SC Süd 05. Beide Vereine starten bei null Punkten in die neue Spielzeit und wollen mit einem couragierten Auftritt direkt ein Signal an die Konkurrenz senden. Der erste Spieltag bietet für beide Mannschaften die Gelegenheit, sich früh in der noch völlig offenen Tabelle zu positionieren.

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Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr
SV Altlüdersdorf
SV AltlüdersdorfSVA
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
SC Eintracht Miersdorf/ZeuthenMiersdorf
14:00

Im Sport- und Gemeindezentrum treffen der SV Altlüdersdorf und der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen aufeinander. Auch hier gilt: Beide Teams haben die Nulllinie der Tabelle noch nicht verlassen, und das erste Saisonspiel ist mit entsprechender Anspannung und Vorfreude verbunden. Ein gelungener Start würde beiden Mannschaften direkt Rückenwind für die kommenden Wochen geben.

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Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
MSV 1919 Neuruppin
MSV 1919 NeuruppinNeuruppin
15:00

Im Elgora-Stadion eröffnen der TuS 1896 Sachsenhausen und der MSV 1919 Neuruppin ihre Saison gegeneinander. Beide Mannschaften stehen zum Auftakt punktgleich da, und gerade deshalb dürfte dieses erste Duell mit besonderer Intensität geführt werden. Ein Sieg zum Start würde beiden Teams ein gutes Gefühl für die weiteren Aufgaben der Saison mitgeben.

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Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union
TSG Einheit Bernau
TSG Einheit BernauTSG Bernau
15:00live

Auf der Spree-Arena kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FSV Union Fürstenwalde und der TSG Einheit Bernau. Für beide Vereine ist es der erste Härtetest der neuen Saison, ehe sich die Tabelle nach diesem Spieltag erstmals differenziert. Die Vorfreude auf das erste Pflichtspiel der Spielzeit ist bei beiden Mannschaften spürbar groß.

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Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
Oranienburger FC Eintracht 1901
Oranienburger FC Eintracht 1901Oranienburg
15:00

Im Werner-Seelenbinder-Stadion empfängt der Aufsteiger FSV 63 Luckenwalde II den Oranienburger FC Eintracht 1901. Für die Luckenwalder ist es das erste Spiel nach dem Aufstieg in die Brandenburgliga, und ein solcher Einstand vor heimischem Publikum weckt besondere Emotionen. Oranienburg reist als ebenbürtiger Gegner an, denn auch für den Verein beginnt die Saison bei null Punkten.

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Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelder FCLudwigsfelde
15:00

Den Abschluss des ersten Spieltags bildet die Partie zwischen der BSG Stahl Brandenburg und dem Ludwigsfelder FC im Stadion am Quenz. Beide Mannschaften gehen unbelastet in ihre erste Saisonaufgabe und wollen mit einem couragierten Auftritt den Grundstein für einen gelungenen Saisonstart legen. Mit dieser Begegnung endet der Auftaktspieltag der Brandenburgliga, ehe die Tabelle erstmals ein reales Bild der neuen Spielzeit zeichnet.

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