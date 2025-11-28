– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Brandenburgliga: Preußen setzen Ausrufezeichen – Neuruppin jubelt spät Brandenburgliga: Die Übersicht über die Begegnungen des 13. Spieltags Verlinkte Inhalte Brandenburgliga Ludwigsfelde Miersdorf BSC Preußen FSV Union + 12 weitere

Beim heutigen Auftakt des 13. Spieltags in der Brandenburgliga zeigen Blankenfelde-Mahlow und Neuruppin zwei völlig unterschiedliche Wege zum Erfolg – einmal dominant, einmal nervenaufreibend.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow gelingt ein Befreiungsschlag. Schon nach zwei Minuten eröffnete Christopher Schulze den Torreigen mit einem frühen Treffer, der der Partie sofort die Richtung gab. Kurz vor der Pause folgte ein Doppelschlag: Zunächst verwandelte David Nieland in der 42. Minute einen Foulelfmeter, ehe er nur drei Minuten später auch noch das 3:0 nachlegte. In der zweiten Halbzeit suchte Miersdorf vergeblich nach Antworten – stattdessen erzielte Nieland in der 80. Minute seinen dritten Treffer und krönte die überlegene Vorstellung der Preußen. Die Schlussphase brachte dann noch zwei Platzverweise: Zuerst sah Paul Sliwa in der 90. Minute Rot, kurz darauf musste auch Marco Alisch in der 94. Minute beim Gast vom Platz. Auswirkungen auf das Ergebnis hatte das nicht mehr – der Sieg war längst zementiert.

---

Die Gäste aus Ahrensfelde setzten mit dem Treffer von Gabriel Telushi in der 29. Minute ein Ausrufezeichen. Neuruppin war gezwungen, geduldig anzulaufen und immer wieder gegen die kompakte Defensive anzurennen. Mit zunehmender Spieldauer stieg der Druck, doch erst in der 85. Minute fand der Tabellenführer eine Lücke: Anton Bryzhchuk vollendete zum Ausgleich. Doch damit war die Dramatik noch nicht vorbei. In einer hektischen Schlussphase, begleitet von intensiven Zweikämpfen und einer Gelb-Roten Karte für Rafael Conrado Prudente in der 90. Minute, gelang Neuruppin schließlich in der Nachspielzeit der umjubelte Treffer zum 2:1. ---

Beide Teams stehen punktgleich im Tabellenkeller. Schöneiche verlor zuletzt bitter gegen Bernau: Abdul-Hamid Saadaev traf in der 54. Minute für Oranienburg, doch Artur Sajfutdinov glich in der 89. Minute für die TSG aus. Schöneiche, mit 22:24 Toren und elf Punkten, muss defensiv deutlich stabiler werden. Für Oranienburg bedeutete das 1:1 in Bernau nur bedingt Erleichterung: Das Team liegt mit 17:27 Toren ebenfalls bei elf Punkten und hat Schwierigkeiten, seine Offensivphasen in Ergebnisse umzuwandeln. Ein Duell, das im Abstiegskampf enorme Bedeutung hat. ---

Sachsenhausen war zuletzt spielfrei – das Heimspiel gegen Schöneiche wurde abgesagt. Mit 22:16 Toren und 18 Punkten bleibt der TuS im oberen Mittelfeld und stellt eine der stabilsten Defensivreihen der Liga. Frankfurt hingegen reist mit breiter Brust an: Beim 1:0-Sieg gegen Fürstenwalde erzielte Lennox Liebner in der 90.+4 Minute den entscheidenden Treffer. Mit 32:18 Toren und 21 Punkten gehört die Mannschaft von Trainer Sascha Kloß zu den heißesten Verfolgern. Ein richtungsweisendes Duell zwischen zwei grundsoliden Mannschaften. ---

Morgen, 13:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl 13:00 PUSH

Fürstenwalde verlor in Frankfurt spät und steht nun bei 25:20 Toren und 21 Punkten. Die Mannschaft von Trainer Alexander Mikulin muss gegen den Aufsteiger Stahl Brandenburg eine deutliche Leistungssteigerung zeigen. Stahl präsentierte sich beim 4:1 gegen Werder in Topform: Sebastian Hoyer traf in der 8. Minute, Jean-Pierre Dellerue doppelt in der 27. und 31. Minute, ehe Luca Benedict Köhn in der 84. Minute per Foulelfmeter vollendete. Mit 27:19 Toren und 22 Punkten ist die Elf von Trainer Robert Pocrnic mittlerweile Dritter und gehört zu den Überraschungsteams der Saison. Fürstenwalde gegen Stahl – ein echtes Duell auf Augenhöhe. ---

Morgen, 13:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 Werder Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde 13:00 PUSH

Werder steckt tief im Tabellenkeller. Beim 1:4 in Brandenburg konnte nur Tim Friedrich in der 68. Minute treffen. Mit 16:27 Toren und 13 Punkten ist der Druck enorm. Ludwigsfelde holte zuletzt ein starkes 0:0 gegen Spitzenreiter MSV Neuruppin – trotz Gelb-Rot für Brian Blisse in der 84. Minute. Das Team von Trainer Rezart Cami steht mit 19:27 Toren und 18 Punkten stabil, doch die Abstiegszone bleibt gefährlich nah. Beide Mannschaften dürfen sich keine Fehler erlauben. ---

Der SV Altlüdersdorf kommt mit frischem Selbstvertrauen nach dem späten 3:2-Sieg in Miersdorf: Treffer durch Hafez El-Ali (22. Minute), Alpha Njie (44. Minute) und den Last-Minute-Sieg durch Konrad Korczynski (90.+1 Minute) ließen die Mannschaft auf 14 Punkte wachsen. Petershagen dagegen bleibt mit 12:20 Toren und nur sieben Punkten Letzter; das abgesetzte Spiel gegen Süd 05 half der Mannschaft nicht, Rhythmus zu finden. Für beide Teams zählt nur der Sieg – besonders für den Tabellenletzten ist es ein Schlüsselspiel. ---

Morgen, 13:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd TSG Einheit Bernau TSG Bernau 13:00 live PUSH