Brandenburgliga: MSV Neuruppin will Serie ausbauen – Verfolger hoffen

Die Brandenburgliga geht in ihren 7. Spieltag. Während der MSV Neuruppin weiter makellos oben steht, wollen die Verfolger den Anschluss halten. Auch im Keller stehen richtungsweisende Begegnungen auf dem Programm.

Morgen, 19:30 Uhr TSG Einheit Bernau TSG Bernau Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde 19:30 live PUSH

Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die zuletzt unterschiedliche Wege gegangen sind. Die TSG Einheit Bernau erkämpfte zuletzt ein 1:1 bei Blankenfelde und sammelte damit ihren neunten Punkt. Der Ludwigsfelder FC hingegen erlebte beim 2:5 in Sachsenhausen ein bitteres Spiel: zwei Platzverweise und fünf Gegentore machten den Rückschlag perfekt. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel – Bernau will sich im sicheren Mittelfeld festsetzen, Ludwigsfelde braucht eine Reaktion, um nicht den Kontakt zur Spitze zu verlieren. ---

Morgen, 19:30 Uhr MSV 1919 Neuruppin Neuruppin Werderaner FC Viktoria 1920 Werder 19:30 PUSH

Der ungeschlagene Tabellenführer MSV 1919 Neuruppin empfängt den Tabellensechsten Werderaner FC Viktoria 1920 – ein Spitzenspiel. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Demuth marschiert unaufhaltsam durch die Liga, zuletzt mit einem 3:1 gegen Petershagen. Kevin Anderson Moreira Godinho und Anton Bryzhchuk sorgten in den Schlussminuten für klare Verhältnisse. Werder musste sich dagegen 2:3 gegen Aufsteiger Miersdorf geschlagen geben und will Wiedergutmachung betreiben. Mit 13 Punkten haben die Gäste eine starke Saisonbilanz, doch Neuruppin ist bislang ohne Makel. Die Serie des Spitzenreiters steht erneut auf dem Prüfstand. ---

Für Germania Schöneiche geht es nach der 1:3-Niederlage in Brandenburg um Wiedergutmachung. Der Platzverweis von Maximilian Schmidt schwächte die Mannschaft, und so blieb man bei vier Punkten hängen. Gegner Miersdorf/Zeuthen kommt mit Selbstvertrauen: Der Aufsteiger gewann 3:2 in Werder und rangiert mit 13 Punkten in der Spitzengruppe. Moses Chuks Njoku war dabei mit einem Doppelpack der Matchwinner. Schöneiche will zu Hause die Wende schaffen, doch Miersdorf reist mit breiter Brust an. ---

Der BSC Süd 05 hat sich in Topform präsentiert. Beim 3:1 über Schöneiche traf Tim Dethloff doppelt und führte seine Mannschaft zum fünften Saisonsieg. Mit 15 Punkten ist Brandenburg erster Verfolger des Spitzenreiters. Der 1. FC Frankfurt musste zuletzt eine 1:2-Heimniederlage gegen Stahl Brandenburg hinnehmen, nachdem Sebastian Lawrenz zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Frankfurt steht mit acht Punkten im Mittelfeld und will verhindern, dass der Abstand nach oben größer wird. ---

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl 15:00 PUSH

Nach dem ersten Saisonsieg in Frankfurt (4:3) war der Oranienburger FC Eintracht zuletzt im Landespokal aktiv und landete gegen den Regionalligisten FSV 63 Luckenwalde einen 3:1-Erfolg. Nun möchte der OFC auch in der Liga wieder punkten. Mit vier Zählern steht der OFC im Tabellenkeller. Der Gegner aus Brandenburg reist dagegen in starker Verfassung an: Die BSG Stahl siegte 2:1 in Frankfurt, Jean-Pierre Dellerue und Ibraima Cante waren erfolgreich. Mit vier Siegen aus sieben Spielen und 13 Punkten spielt der Aufsteiger eine bemerkenswert starke Saison. ---

Im Tabellenkeller treffen zwei Teams mit ähnlicher Ausgangslage aufeinander. Petershagen/Eggersdorf verlor zuletzt 1:3 beim Spitzenreiter Neuruppin, konnte aber mit frühem Treffer von Moritz Wache überraschen. Grün-Weiß Ahrensfelde spielte zuletzt 3:3 in Fürstenwalde – nach Rückstand trafen Blenard Colaki, Alexander Eirich und Yvan Ghilslain Ngoyou für den Oberliga-Absteiger. Beide Mannschaften trennen nur ein Punkt, für den Sieger winkt ein Befreiungsschlag. ---

Nach dem 1:1 gegen Bernau will der BSC Preußen zu Hause nachlegen. Christopher Schulze sicherte zuletzt mit seinem Treffer den Punktgewinn. Mit acht Punkten liegt Blankenfelde im dicht gedrängten Mittelfeld. Der FSV Union Fürstenwalde trennte sich jüngst 3:3 von Ahrensfelde – Yvan Ghilslain Ngoyou glich in der letzten Minute aus. Beide Teams bewegen sich tabellarisch auf Augenhöhe und wollen den Anschluss an das Mittelfeld sichern. ---

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr SV Altlüdersdorf SVA TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 15:00 live PUSH

Der SV Altlüdersdorf empfängt den TuS 1896 Sachsenhausen. Die Gastgeber warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg und stehen mit einem Punkt auf dem letzten Platz. Sachsenhausen befindet sich dagegen in blendender Form: Das 5:2 gegen Ludwigsfelde war ein Ausrufezeichen, bei dem Justin Komossa, Martin Pilz, Henri Gomez Amsatu, Marc Moldenhauer und Jason-Luke Raschka trafen. Mit 14 Punkten liegt TuS auf Platz drei und geht als klarer Favorit in die Begegnung.