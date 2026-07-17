Brandenburgliga: Drei Verlängerungen für Ahrensfelde Blenard Colaki, Sven Reimann und Justin Berger bleiben Grün-Weiss Ahrensfelde auch in den kommenden Jahren treu. von leo · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Roy Fischer

Der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde setzt vor der Saison 2026/2027 in der Brandenburgliga auf Verlässlichkeit. Mit den Vertragsverlängerungen von Blenard Colaki, Sven Reimann und Justin Berger bleiben drei wichtige Spieler dem Verein über den Sommer 2026 hinaus erhalten. Alle drei unterschrieben neue Arbeitspapiere bis mindestens 2028.

Colaki bleibt seit 2017 eine feste Größe Besonders eng ist die Verbindung zwischen Blenard Colaki und Grün-Weiss Ahrensfelde. Der Angreifer wechselte bereits im Sommer 2017 in der Landesklasse zum Verein und hat nach Angaben des Klubs seitdem „alle Höhen und Tiefen des Vereins miterlebt“ sowie stets einen wichtigen Teil der Mannschaft gebildet.

Sein neuer Vertrag läuft zwei weitere Jahre. In der Brandenburgliga-Saison 2025/2026 absolvierte Colaki 25 Spiele, erzielte zwölf Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. In der Spielzeit 2023/2024 war er mit 23 Toren in 29 Einsätzen besonders treffsicher. Auch in der NOFV-Oberliga Nord 2024/2025 traf er in 13 Partien fünfmal. Der Verein schreibt dazu: „Wir finden das überragend und freuen uns auf die kommenden gemeinsamen Jahre. Auf geht’s, Blenard!“