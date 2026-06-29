– Foto: Rene Hofrichter
Brandenburgliga: Diese Sommertransfers stehen schon fest
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus der Brandenburgliga stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.
Aktuelle Teams der Brandenburgliga
Brandenburger SC Süd 05
Trainer: René Görisch
Zugänge: Ebrahim Bakhtiari (SV Hohennauen)
Abgänge: keine
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
Trainer: Mirko Schult
Zugänge: Domenik Neugebauer (FV Erkner 1920)
Abgänge: Sebastian Schult (Karriereende), Kidus Bobas (FC Viktoria 1889 Berlin II)
BSG Stahl Brandenburg
Trainer: Robert Pocrnic
Zugänge: Arnold Kevin Dieffi Tezeuda (SV Empor Schenkenberg 1928), Nii Bruce Weber (1. FC Wilmersdorf)
Abgänge: keine
FSV 63 Luckenwalde II
Trainer: Ingo Nachtigall
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FSV Union Fürstenwalde
Trainer: Alexander Mikulin
Zugänge: Justin Winkel (FV Blau-Weiß 90 Briesen)
Abgänge: Leon Winkelmann (Unbekannt), Leonard Leuther (Unbekannt), Ingo Wunderlich (Karriereende)
Ludwigsfelder FC
Trainer: Christof Reimann
Zugänge: keine
Abgänge: Igli Cami (FC Türk Kelsterbach), Jonathan Schwarz (Unbekannt), Augusto Manzambi Bambi (Unbekannt), Konstantin Lehmann (Unbekannt), Hamza Hijazi (Unbekannt), Teisir Alhasan (Unbekannt), Uthman Mustapha (Unbekannt), Cliff Boanu (Unbekannt), Aaron Eichhorn (Karriereende), Ingo Rausch (Unbekannt), Yvonne Jachens (Unbekannt)
MSV 1919 Neuruppin
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Jan Kistenmacher (Unbekannt), Marcus Lemke (Unbekannt), Volkmar Rechenberg (Unbekannt), Erik Prüfer (Unbekannt), Lennart Jäger (Unbekannt), Viktor Heorhiiev (Unbekannt), Rafael Conrado Prudente (Unbekannt), Dominik Horstmann (Unbekannt), Cashion Andrew London (Unbekannt)
Oranienburger FC Eintracht 1901
Trainer: Enis Djerlek
Zugänge: Phelan Ackerschewski (SSC Teutonia)
Abgänge: Elias Eckert (Unbekannt), Abdul-Hamid Saadaev (Unbekannt), Kuba-Siala Vulu (Unbekannt), Lennart Karolczak (Unbekannt), Paul Berger (Unbekannt), Alexander Blöck (Unbekannt), Tim Kretschmann (Unbekannt), Omar Ali Dieb (Unbekannt), Bojan Kljajic (Unbekannt), Tyren Kherraz (Unbekannt), Imre Kalman (Unbekannt), Elias Eckert (FC Hertha 03 Zehlendorf)
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
Trainer: Thorsten Beck
Zugänge: Robert Szczegula (SV Germania 90 Schöneiche II), Niklas Hannemann (MSV Zossen 07), Mattis Reszat (SV Frankonia Wernsdorf 1919)
Abgänge: keine
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
Trainer: Uwe Lehmann
Zugänge: Daniel Hänsch (SV Sparta Lichtenberg), Marcus Graf (Vereinslos), Richard Dannat (SG Union 1919 Klosterfelde)
Abgänge: Pascal Eifler (Karriereende), Tilo Scheffler (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II), Manuel Schmiedebach (Unbekannt), Clemens Teige (Pausiert)
SV Altlüdersdorf
Trainer: Dariusz Bucinski
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Germania 90 Schöneiche
Trainer: Kevin Hetzel
Zugänge: keine
Abgänge: Marco Spann (SV Germania 90 Schöneiche II), Julian Hentschel (FV Erkner 1920), Aaron Marcel Weber (FV Erkner 1920)
SV Viktoria Potsdam
Trainer: David Karaschewitz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TSG Einheit Bernau
Trainer: Nico Thomaschewski, Mike Frank, Matthias Schönknecht
Zugänge: keine
Abgänge: Jannis Theodor (FSV Lok Eberswalde)
TuS 1896 Sachsenhausen
Trainer: Torsten Thiel
Zugänge: keine
Abgänge: Edgar Kordecki (Unbekannt), Lion Renner (Unbekannt), Justin Komossa (Unbekannt), Yannic Rudolph (Unbekannt), Seyd Morteza Sadat (Unbekannt)
Werderaner FC Viktoria 1920
Trainer: Mesut Özcan
Zugänge: Mesut Özcan (Vereinslos), Marvin Gladrow (RSV Eintracht 1949)
Abgänge: Felix Matthäs (FC Hertha 03 Zehlendorf), Tim Friedrich (SG Bornim), Tim Steuk (SG Bornim)