Brandenburgliga: Diese Sommertransfers stehen schon fest

FSV Union FürstenwaldeTrainer:
Alexander MikulinZugänge:
keineAbgänge:
keineLudwigsfelder FCTrainer:
Christof ReimannZugänge:
keineAbgänge:
Igli Cami (FC Türk Kelsterbach) MSV 1919 NeuruppinTrainer:
Jan KistenmacherZugänge:
Jan Kistenmacher (Vereinslos) Abgänge:
Dietmar Demuth (Zusammenarbeit beendet) Oranienburger FC Eintracht 1901Trainer:
Enis DjerlekZugänge:
keineAbgänge:
keineSC Eintracht Miersdorf/ZeuthenTrainer:
Thorsten BeckZugänge:
Lukas Müller (FSV 63 Luckenwalde) Abgänge:
keineSV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeTrainer:
Manuel Schmiedebach, Uwe LehmannZugänge:
keineAbgänge:
keineSV AltlüdersdorfTrainer:
Dariusz BucinskiZugänge:
keineAbgänge:
Richard Amuri (1. FC Lübars 1962) SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfTrainer:
Steve GeorgésZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Germania 90 SchöneicheTrainer:
Kevin HetzelZugänge:
keineAbgänge:
keineTSG Einheit BernauTrainer:
Nico Thomaschewski, Mike Frank, Matthias SchönknechtZugänge:
keineAbgänge:
Jannis Theodor (FSV Lok Eberswalde) TuS 1896 SachsenhausenTrainer:
Torsten ThielZugänge:
keineAbgänge:
keineWerderaner FC Viktoria 1920Trainer:
Marcel BurwigZugänge:
keineAbgänge:
Felix Matthäs (FC Hertha 03 Zehlendorf)
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