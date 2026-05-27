 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Brandenburgliga: Diese Sommertransfers stehen schon fest

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: sportmotion@mail.de

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Brandenburgliga
Ludwigsfelde
Miersdorf
BSC Preußen
FSV Union

Bei den Vereinen aus der Brandenburgliga stehen die ersten Transfers für die neue Saison 2026/2027 bereits fest.

Aktuelle Teams der Brandenburgliga


1. FC Frankfurt (Oder)
Trainer: Sascha Kloß
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Brandenburger SC Süd 05
Trainer: René Görisch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
Trainer: Mirko Schult
Zugänge: keine
Abgänge: keine

BSG Stahl Brandenburg
Trainer: Robert Pocrnic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV Union Fürstenwalde
Trainer: Alexander Mikulin
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Ludwigsfelder FC
Trainer: Christof Reimann
Zugänge: keine
Abgänge: Igli Cami (FC Türk Kelsterbach)

MSV 1919 Neuruppin
Trainer: Jan Kistenmacher
Zugänge: Jan Kistenmacher (Vereinslos)
Abgänge: Dietmar Demuth (Zusammenarbeit beendet)

Oranienburger FC Eintracht 1901
Trainer: Enis Djerlek
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
Trainer: Thorsten Beck
Zugänge: Lukas Müller (FSV 63 Luckenwalde)
Abgänge: keine

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
Trainer: Manuel Schmiedebach, Uwe Lehmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Altlüdersdorf
Trainer: Dariusz Bucinski
Zugänge: keine
Abgänge: Richard Amuri (1. FC Lübars 1962)

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
Trainer: Steve Georgés
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Germania 90 Schöneiche
Trainer: Kevin Hetzel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Einheit Bernau
Trainer: Nico Thomaschewski, Mike Frank, Matthias Schönknecht
Zugänge: keine
Abgänge: Jannis Theodor (FSV Lok Eberswalde)

TuS 1896 Sachsenhausen
Trainer: Torsten Thiel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Werderaner FC Viktoria 1920
Trainer: Marcel Burwig
Zugänge: keine
Abgänge: Felix Matthäs (FC Hertha 03 Zehlendorf)

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