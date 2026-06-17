Brandenburgliga: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Torhüter
Felix Baitz (BSG Stahl Brandenburg): Zwölf Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Joaquim Ribeiro de Sousa (Brandenburger SC Süd 05): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Rico Morack (Werderaner FC Viktoria 1920): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Jerry Lutzmann (Ludwigsfelder FC): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Danny Mank (1. FC Frankfurt): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.
Deniz Citlak (SV Germania 90 Schöneiche): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Hysen Muca (FSV Union 1919 Fürstenwalde): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Ginel Roland Alfred Ronde (MSV 1919 Neuruppin): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Sturm
David Nieland (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Tim Dethloff (Brandenburger SC Süd 05): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Abdul-Hamid Saadaev (Oranienburger FC Eintracht 1901): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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