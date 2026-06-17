 2026-06-16T13:08:32.282Z

Allgemeines

Brandenburgliga: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Brandenburgliga

von LS · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Foto: team@sportmotionfoto.de / FuPa-Grafik
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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Brandenburgliga:

Torhüter

Felix Baitz (BSG Stahl Brandenburg): Zwölf Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Joaquim Ribeiro de Sousa (Brandenburger SC Süd 05): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Rico Morack (Werderaner FC Viktoria 1920): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Jerry Lutzmann (Ludwigsfelder FC): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Danny Mank (1. FC Frankfurt): Zehn Nominierungen für die Elf der Woche.

Deniz Citlak (SV Germania 90 Schöneiche): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Hysen Muca (FSV Union 1919 Fürstenwalde): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Ginel Roland Alfred Ronde (MSV 1919 Neuruppin): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Sturm

David Nieland (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Tim Dethloff (Brandenburger SC Süd 05): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Abdul-Hamid Saadaev (Oranienburger FC Eintracht 1901): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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