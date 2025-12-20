Brandenburgliga: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Brandenburgliga Torhüter

Felix Baitz (BSG Stahl Brandenburg)

---

Defensive

Ribeiro de Sousa (Brandenburger SC Süd 05)

Rico Morack (Werderaner FC Viktoria 1920)

Sebastian Lawrence (1. FC Frankfurt (Oder))

---

Mittelfeld

Hysen Muca (FSV Union Fürstenwalde)

Noah Kerstein (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)

Danny Mank (1. FC Frankfurt (Oder))

Ginel Roland Alfred Ronde (MSV 1919 Neuruppin)

---

Angriff

David Nieland (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow)

Tim Dethloff (Brandenburger SC Süd 05)

Jean-Pierre Dellerue (BSG Stahl Brandenburg)

---

