Brandenburgliga: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Felix Baitz (BSG Stahl Brandenburg)
---
Ribeiro de Sousa (Brandenburger SC Süd 05)
Rico Morack (Werderaner FC Viktoria 1920)
Sebastian Lawrence (1. FC Frankfurt (Oder))
---
Hysen Muca (FSV Union Fürstenwalde)
Noah Kerstein (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)
Danny Mank (1. FC Frankfurt (Oder))
Ginel Roland Alfred Ronde (MSV 1919 Neuruppin)
---
David Nieland (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow)
Tim Dethloff (Brandenburger SC Süd 05)
Jean-Pierre Dellerue (BSG Stahl Brandenburg)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
