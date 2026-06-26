Brandenburgliga: Der vorläufige Spielplan ist online Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick. von red · Heute, 00:15 Uhr · 0 Leser

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Der vorläufige Spielplan der Brandenburgliga steht fest und ist bei FuPa online.

1. Spieltag

Sa., 29.08.26 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - Brandenburger SC Süd 05

Sa., 29.08.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 29.08.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - TSG Einheit Bernau

Sa., 29.08.26 00:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde II - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 29.08.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - Ludwigsfelder FC



2. Spieltag

Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - FSV 63 Luckenwalde II

Sa., 12.09.26 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 12.09.26 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - SV Altlüdersdorf

Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 12.09.26 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - BSG Stahl Brandenburg

Sa., 12.09.26 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 12.09.26 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - SV Viktoria Potsdam





3. Spieltag

Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - SV Viktoria Potsdam

Sa., 19.09.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - TSG Einheit Bernau

Sa., 19.09.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 19.09.26 00:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde II - Brandenburger SC Süd 05

Sa., 19.09.26 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 19.09.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen



4. Spieltag

Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 26.09.26 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - SV Altlüdersdorf

Sa., 26.09.26 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - BSG Stahl Brandenburg

Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - Ludwigsfelder FC

Sa., 26.09.26 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - FSV 63 Luckenwalde II

Sa., 26.09.26 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - FSV Union Fürstenwalde





5. Spieltag

Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - FSV 63 Luckenwalde II

Sa., 03.10.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 03.10.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - Brandenburger SC Süd 05

Sa., 03.10.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - SV Viktoria Potsdam

Sa., 03.10.26 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 03.10.26 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 03.10.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - TSG Einheit Bernau



6. Spieltag

Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 10.10.26 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - BSG Stahl Brandenburg

Sa., 10.10.26 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - Ludwigsfelder FC

Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 10.10.26 00:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde II - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 10.10.26 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - SV Altlüdersdorf



7. Spieltag

Sa., 17.10.26 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 17.10.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - Brandenburger SC Süd 05

Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - SV Viktoria Potsdam

Sa., 17.10.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - FSV 63 Luckenwalde II

Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 17.10.26 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - TSG Einheit Bernau

Sa., 17.10.26 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 17.10.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - SV Germania 90 Schöneiche



8. Spieltag

Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - Ludwigsfelder FC

Sa., 24.10.26 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 24.10.26 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 24.10.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 24.10.26 00:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde II - SV Altlüdersdorf

Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 24.10.26 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - BSG Stahl Brandenburg



9. Spieltag

Sa., 31.10.26 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 31.10.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - FSV 63 Luckenwalde II

Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - TSG Einheit Bernau

Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 31.10.26 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 31.10.26 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - Brandenburger SC Süd 05

Sa., 31.10.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - SV Viktoria Potsdam



10. Spieltag

Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 07.11.26 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 07.11.26 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 07.11.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - SV Altlüdersdorf

Sa., 07.11.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 07.11.26 00:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde II - BSG Stahl Brandenburg

Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - Ludwigsfelder FC

Sa., 07.11.26 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - MSV 1919 Neuruppin



11. Spieltag

Sa., 14.11.26 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - SV Altlüdersdorf

Sa., 14.11.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 14.11.26 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - Brandenburger SC Süd 05

Sa., 14.11.26 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - SV Viktoria Potsdam

Sa., 14.11.26 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - FSV 63 Luckenwalde II

Sa., 14.11.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - FSV Union Fürstenwalde



12. Spieltag

Sa., 21.11.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - TSG Einheit Bernau

Sa., 21.11.26 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 21.11.26 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 21.11.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - BSG Stahl Brandenburg

Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - Ludwigsfelder FC

Sa., 21.11.26 00:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde II - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 21.11.26 00:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 21.11.26 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde



13. Spieltag

Sa., 28.11.26 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 28.11.26 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 28.11.26 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - Brandenburger SC Süd 05

Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - SV Viktoria Potsdam

Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - FSV 63 Luckenwalde II

Sa., 28.11.26 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 28.11.26 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 28.11.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - SV Altlüdersdorf



14. Spieltag

Sa., 05.12.26 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 05.12.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - BSG Stahl Brandenburg

Sa., 05.12.26 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - Ludwigsfelder FC

Sa., 05.12.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 05.12.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 05.12.26 00:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde II - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 05.12.26 00:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - TSG Einheit Bernau

Sa., 05.12.26 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - Oranienburger FC Eintracht 1901



15. Spieltag

Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - Brandenburger SC Süd 05

Sa., 05.09.26 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - SV Viktoria Potsdam

Sa., 05.09.26 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - FSV 63 Luckenwalde II

Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 05.09.26 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - SV Altlüdersdorf

Sa., 05.09.26 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 05.09.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - Werderaner FC Viktoria 1920



16. Spieltag

Sa., 27.02.27 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 27.02.27 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - SV Altlüdersdorf

Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 27.02.27 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 27.02.27 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - FSV 63 Luckenwalde II

Sa., 27.02.27 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - SV Viktoria Potsdam

Sa., 27.02.27 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - BSG Stahl Brandenburg



17. Spieltag

Sa., 06.03.27 00:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde II - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 06.03.27 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 06.03.27 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - TSG Einheit Bernau

Sa., 06.03.27 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 06.03.27 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 06.03.27 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 06.03.27 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - Ludwigsfelder FC

Sa., 06.03.27 00:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - Brandenburger SC Süd 05



18. Spieltag

Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 13.03.27 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - SV Altlüdersdorf

Sa., 13.03.27 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 13.03.27 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - FSV 63 Luckenwalde II

Sa., 13.03.27 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - Ludwigsfelder FC

Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - BSG Stahl Brandenburg



19. Spieltag

Sa., 20.03.27 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 20.03.27 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - TSG Einheit Bernau

Sa., 20.03.27 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 20.03.27 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 20.03.27 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 20.03.27 00:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde II - SV Viktoria Potsdam

Sa., 20.03.27 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - Brandenburger SC Süd 05



20. Spieltag

Sa., 03.04.27 00:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde II - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 03.04.27 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - SV Altlüdersdorf

Sa., 03.04.27 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - Ludwigsfelder FC

Sa., 03.04.27 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - BSG Stahl Brandenburg



21. Spieltag

Sa., 10.04.27 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 10.04.27 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 10.04.27 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - TSG Einheit Bernau

Sa., 10.04.27 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 10.04.27 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 10.04.27 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - FSV 63 Luckenwalde II

Sa., 10.04.27 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - SV Viktoria Potsdam

Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - Brandenburger SC Süd 05



22. Spieltag

Sa., 17.04.27 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 17.04.27 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - SV Altlüdersdorf

Sa., 17.04.27 00:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde II - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 17.04.27 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 17.04.27 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - Ludwigsfelder FC

Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - BSG Stahl Brandenburg



23. Spieltag

Sa., 24.04.27 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 24.04.27 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - TSG Einheit Bernau

Sa., 24.04.27 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 24.04.27 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - FSV 63 Luckenwalde II

Sa., 24.04.27 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - SV Viktoria Potsdam

Sa., 24.04.27 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - Brandenburger SC Süd 05



24. Spieltag

Sa., 01.05.27 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 01.05.27 00:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde II - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 01.05.27 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - SV Altlüdersdorf

Sa., 01.05.27 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 01.05.27 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 01.05.27 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 01.05.27 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - Ludwigsfelder FC

Sa., 01.05.27 00:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - BSG Stahl Brandenburg



25. Spieltag

Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 08.05.27 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - TSG Einheit Bernau

Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 08.05.27 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 08.05.27 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - FSV 63 Luckenwalde II

Sa., 08.05.27 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - SV Viktoria Potsdam

Sa., 08.05.27 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - Brandenburger SC Süd 05



26. Spieltag

Sa., 15.05.27 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 15.05.27 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 15.05.27 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - TSG Einheit Bernau

Sa., 15.05.27 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 15.05.27 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 15.05.27 00:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde II - Ludwigsfelder FC

Sa., 15.05.27 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - BSG Stahl Brandenburg



27. Spieltag

Sa., 22.05.27 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 22.05.27 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 22.05.27 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - SV Altlüdersdorf

Sa., 22.05.27 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 22.05.27 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 22.05.27 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - FSV 63 Luckenwalde II

Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - SV Viktoria Potsdam

Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - Brandenburger SC Süd 05



28. Spieltag

So., 30.05.27 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - Werderaner FC Viktoria 1920

So., 30.05.27 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - Oranienburger FC Eintracht 1901

So., 30.05.27 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - TSG Einheit Bernau

So., 30.05.27 00:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

So., 30.05.27 00:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde II - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

So., 30.05.27 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - MSV 1919 Neuruppin

So., 30.05.27 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - Ludwigsfelder FC

So., 30.05.27 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - BSG Stahl Brandenburg



29. Spieltag

Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 05.06.27 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 05.06.27 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - SV Altlüdersdorf

Sa., 05.06.27 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 05.06.27 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - FSV 63 Luckenwalde II

Sa., 05.06.27 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - SV Viktoria Potsdam

Sa., 05.06.27 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - Brandenburger SC Süd 05



30. Spieltag

Sa., 12.06.27 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 12.06.27 00:00 Uhr SV Viktoria Potsdam - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 12.06.27 00:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde II - TSG Einheit Bernau

Sa., 12.06.27 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 12.06.27 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 12.06.27 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 12.06.27 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - Ludwigsfelder FC

Sa., 12.06.27 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - BSG Stahl Brandenburg