Brandenburgliga: Der Spielplan ist online

1. Spieltag

Sa., 23.08.25 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - BSG Stahl Brandenburg

Sa., 23.08.25 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 23.08.25 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 23.08.25 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 23.08.25 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 23.08.25 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 23.08.25 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - 1. FC Frankfurt (Oder)

Sa., 23.08.25 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - SV Altlüdersdorf



2. Spieltag

Sa., 30.08.25 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 30.08.25 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 30.08.25 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

Sa., 30.08.25 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - TSG Einheit Bernau

Sa., 30.08.25 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 30.08.25 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - Brandenburger SC Süd 05

Sa., 30.08.25 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 30.08.25 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - Ludwigsfelder FC



3. Spieltag

Sa., 13.09.25 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - Ludwigsfelder FC

Sa., 13.09.25 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 13.09.25 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 13.09.25 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 13.09.25 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - 1. FC Frankfurt (Oder)

Sa., 13.09.25 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - BSG Stahl Brandenburg

Sa., 13.09.25 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 13.09.25 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - MSV 1919 Neuruppin



4. Spieltag

Sa., 20.09.25 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

Sa., 20.09.25 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - TSG Einheit Bernau

Sa., 20.09.25 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 20.09.25 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - Brandenburger SC Süd 05

Sa., 20.09.25 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - SV Altlüdersdorf

Sa., 20.09.25 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 20.09.25 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 20.09.25 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen



5. Spieltag

Sa., 27.09.25 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 27.09.25 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 27.09.25 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - 1. FC Frankfurt (Oder)

Sa., 27.09.25 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf - BSG Stahl Brandenburg

Sa., 27.09.25 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - Ludwigsfelder FC

Sa., 27.09.25 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 27.09.25 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 27.09.25 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - FSV Union Fürstenwalde



6. Spieltag

Sa., 04.10.25 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 04.10.25 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - Brandenburger SC Süd 05

Sa., 04.10.25 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - SV Altlüdersdorf

Sa., 04.10.25 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 04.10.25 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 04.10.25 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 04.10.25 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

Sa., 04.10.25 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - TSG Einheit Bernau



7. Spieltag

Sa., 18.10.25 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 18.10.25 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - BSG Stahl Brandenburg

Sa., 18.10.25 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - Ludwigsfelder FC

Sa., 18.10.25 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 18.10.25 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 18.10.25 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 18.10.25 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 18.10.25 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - 1. FC Frankfurt (Oder)



8. Spieltag

Sa., 25.10.25 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - SV Altlüdersdorf

Sa., 25.10.25 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 25.10.25 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 25.10.25 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 25.10.25 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

Sa., 25.10.25 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - TSG Einheit Bernau

Sa., 25.10.25 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 25.10.25 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - Brandenburger SC Süd 05



9. Spieltag

Sa., 01.11.25 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

Sa., 01.11.25 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 01.11.25 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 01.11.25 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 01.11.25 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 01.11.25 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - 1. FC Frankfurt (Oder)

Sa., 01.11.25 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - BSG Stahl Brandenburg

Sa., 01.11.25 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - Ludwigsfelder FC



10. Spieltag

Sa., 08.11.25 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 08.11.25 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 08.11.25 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 08.11.25 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf - TSG Einheit Bernau

Sa., 08.11.25 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 08.11.25 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - Brandenburger SC Süd 05

Sa., 08.11.25 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - SV Altlüdersdorf

Sa., 08.11.25 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow



11. Spieltag

Sa., 15.11.25 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - TSG Einheit Bernau

Sa., 15.11.25 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

Sa., 15.11.25 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 15.11.25 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - 1. FC Frankfurt (Oder)

Sa., 15.11.25 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - BSG Stahl Brandenburg

Sa., 15.11.25 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - Ludwigsfelder FC

Sa., 15.11.25 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 15.11.25 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen



12. Spieltag

Sa., 22.11.25 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 22.11.25 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 22.11.25 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 22.11.25 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf - Brandenburger SC Süd 05

Sa., 22.11.25 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - SV Altlüdersdorf

Sa., 22.11.25 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 22.11.25 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 22.11.25 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - Werderaner FC Viktoria 1920



13. Spieltag

Sa., 29.11.25 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 29.11.25 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - 1. FC Frankfurt (Oder)

Sa., 29.11.25 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - BSG Stahl Brandenburg

Sa., 29.11.25 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - Ludwigsfelder FC

Sa., 29.11.25 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 29.11.25 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 29.11.25 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

Sa., 29.11.25 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - TSG Einheit Bernau



14. Spieltag

Sa., 06.12.25 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - 1. FC Frankfurt (Oder)

Sa., 06.12.25 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - Brandenburger SC Süd 05

Sa., 06.12.25 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - SV Altlüdersdorf

Sa., 06.12.25 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 06.12.25 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 06.12.25 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 06.12.25 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 06.12.25 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - TuS 1896 Sachsenhausen



15. Spieltag

Sa., 11.10.25 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - BSG Stahl Brandenburg

Sa., 11.10.25 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - Ludwigsfelder FC

Sa., 11.10.25 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 11.10.25 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 11.10.25 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

Sa., 11.10.25 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - TSG Einheit Bernau

Sa., 11.10.25 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 11.10.25 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - SV Germania 90 Schöneiche



16. Spieltag

Sa., 28.02.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 28.02.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 28.02.26 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - TSG Einheit Bernau

Sa., 28.02.26 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

Sa., 28.02.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 28.02.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 28.02.26 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - Ludwigsfelder FC

Sa., 28.02.26 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - Brandenburger SC Süd 05



17. Spieltag

Sa., 07.03.26 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - 1. FC Frankfurt (Oder)

Sa., 07.03.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 07.03.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 07.03.26 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 07.03.26 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 07.03.26 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 07.03.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - SV Altlüdersdorf

Sa., 07.03.26 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - BSG Stahl Brandenburg



18. Spieltag

Sa., 14.03.26 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 14.03.26 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 14.03.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - TSG Einheit Bernau

Sa., 14.03.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

Sa., 14.03.26 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 14.03.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 14.03.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - SV Altlüdersdorf

Sa., 14.03.26 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - Brandenburger SC Süd 05



19. Spieltag

Sa., 21.03.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf - 1. FC Frankfurt (Oder)

Sa., 21.03.26 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 21.03.26 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 21.03.26 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 21.03.26 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 21.03.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 21.03.26 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - Ludwigsfelder FC

Sa., 21.03.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - BSG Stahl Brandenburg



20. Spieltag

Sa., 28.03.26 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 28.03.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 28.03.26 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - TSG Einheit Bernau

Sa., 28.03.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

Sa., 28.03.26 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 28.03.26 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 28.03.26 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - SV Altlüdersdorf

Sa., 28.03.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - Brandenburger SC Süd 05



21. Spieltag

Sa., 11.04.26 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - 1. FC Frankfurt (Oder)

Sa., 11.04.26 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 11.04.26 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 11.04.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 11.04.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 11.04.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 11.04.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf - Ludwigsfelder FC

Sa., 11.04.26 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - BSG Stahl Brandenburg



22. Spieltag

Sa., 18.04.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 18.04.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 18.04.26 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - TSG Einheit Bernau

Sa., 18.04.26 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

Sa., 18.04.26 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 18.04.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 18.04.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - SV Altlüdersdorf

Sa., 18.04.26 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - Brandenburger SC Süd 05



23. Spieltag

Sa., 25.04.26 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - 1. FC Frankfurt (Oder)

Sa., 25.04.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 25.04.26 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 25.04.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 25.04.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 25.04.26 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 25.04.26 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - Ludwigsfelder FC

Sa., 25.04.26 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - BSG Stahl Brandenburg



24. Spieltag

Sa., 02.05.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 02.05.26 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 02.05.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - TSG Einheit Bernau

Sa., 02.05.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 02.05.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 02.05.26 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 02.05.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - SV Altlüdersdorf

Sa., 02.05.26 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - Brandenburger SC Süd 05



25. Spieltag

Sa., 09.05.26 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - 1. FC Frankfurt (Oder)

Sa., 09.05.26 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 09.05.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 09.05.26 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

Sa., 09.05.26 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 09.05.26 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 09.05.26 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - Ludwigsfelder FC

Sa., 09.05.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - BSG Stahl Brandenburg



26. Spieltag

Sa., 16.05.26 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 16.05.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 16.05.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 16.05.26 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 16.05.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 16.05.26 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 16.05.26 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - SV Altlüdersdorf

Sa., 16.05.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - Brandenburger SC Süd 05



27. Spieltag

So., 24.05.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - 1. FC Frankfurt (Oder)

So., 24.05.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - TuS 1896 Sachsenhausen

So., 24.05.26 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - TSG Einheit Bernau

So., 24.05.26 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

So., 24.05.26 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

So., 24.05.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

So., 24.05.26 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - Ludwigsfelder FC

So., 24.05.26 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - BSG Stahl Brandenburg



28. Spieltag

Sa., 30.05.26 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 30.05.26 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 30.05.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 30.05.26 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 30.05.26 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 30.05.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 30.05.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf - SV Altlüdersdorf

Sa., 30.05.26 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - Brandenburger SC Süd 05



29. Spieltag

Sa., 06.06.26 00:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 06.06.26 00:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 06.06.26 00:00 Uhr SV Altlüdersdorf - TSG Einheit Bernau

Sa., 06.06.26 00:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

Sa., 06.06.26 00:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 06.06.26 00:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 06.06.26 00:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - Ludwigsfelder FC

Sa., 06.06.26 00:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - BSG Stahl Brandenburg



30. Spieltag

Sa., 13.06.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - 1. FC Frankfurt (Oder)

Sa., 13.06.26 00:00 Uhr Ludwigsfelder FC - TuS 1896 Sachsenhausen

Sa., 13.06.26 00:00 Uhr SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde - FSV Union Fürstenwalde

Sa., 13.06.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - Werderaner FC Viktoria 1920

Sa., 13.06.26 00:00 Uhr SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf - MSV 1919 Neuruppin

Sa., 13.06.26 00:00 Uhr TSG Einheit Bernau - BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow

Sa., 13.06.26 00:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 - SV Altlüdersdorf

Sa., 13.06.26 00:00 Uhr SV Germania 90 Schöneiche - Brandenburger SC Süd 05