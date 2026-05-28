Brandenburgliga: Das Restprogramm im Überblick

Die aktuelle Saison der Brandenburgliga biegt langsam auf die Zielgerade ein. Dazu wirft FuPa den Blick auf das Restprogramm aller Teams.
1. 1. FC Frankfurt (Oder) (Punktzahl: 57)
28. Spieltag: (H) TuS 1896 Sachsenhausen (10.)
29. Spieltag: (H) SV Germania 90 Schöneiche (6.)
30. Spieltag: (A) BSG Stahl Brandenburg (5.)
2. MSV 1919 Neuruppin (Punktzahl: 55)
28. Spieltag: (A) SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (4.)
29. Spieltag: (H) SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (13.)
30. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf (15.)
3. Brandenburger SC Süd 05 (Punktzahl: 47)
28. Spieltag: (A) TSG Einheit Bernau (8.)
29. Spieltag: (H) Oranienburger FC Eintracht 1901 (9.)
30. Spieltag: (A) SV Germania 90 Schöneiche (6.)
4. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Punktzahl: 44)
28. Spieltag: (H) MSV 1919 Neuruppin (2.)
29. Spieltag: (A) Werderaner FC Viktoria 1920 (14.)
30. Spieltag: (H) FSV Union Fürstenwalde (7.)
5. BSG Stahl Brandenburg (Punktzahl: 43)
28. Spieltag: (H) FSV Union Fürstenwalde (7.)
29. Spieltag: (A) TuS 1896 Sachsenhausen (10.)
30. Spieltag: (H) 1. FC Frankfurt (Oder) (1.)
6. SV Germania 90 Schöneiche (Punktzahl: 39)
28. Spieltag: (A) Oranienburger FC Eintracht 1901 (9.)
29. Spieltag: (A) 1. FC Frankfurt (Oder) (1.)
30. Spieltag: (H) Brandenburger SC Süd 05 (3.)
7. FSV Union Fürstenwalde (Punktzahl: 39)
28. Spieltag: (A) BSG Stahl Brandenburg (5.)
29. Spieltag: (H) Ludwigsfelder FC (11.)
30. Spieltag: (A) SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (4.)
8. TSG Einheit Bernau (Punktzahl: 34)
28. Spieltag: (H) Brandenburger SC Süd 05 (3.)
29. Spieltag: (A) SV Altlüdersdorf (12.)
30. Spieltag: (H) BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (16.)
9. Oranienburger FC Eintracht 1901 (Punktzahl: 33)
28. Spieltag: (H) SV Germania 90 Schöneiche (6.)
29. Spieltag: (A) Brandenburger SC Süd 05 (3.)
30. Spieltag: (H) SV Altlüdersdorf (12.)
10. TuS 1896 Sachsenhausen (Punktzahl: 31)
28. Spieltag: (A) 1. FC Frankfurt (Oder) (1.)
29. Spieltag: (H) BSG Stahl Brandenburg (5.)
30. Spieltag: (A) Ludwigsfelder FC (11.)
11. Ludwigsfelder FC (Punktzahl: 30)
28. Spieltag: (H) Werderaner FC Viktoria 1920 (14.)
29. Spieltag: (A) FSV Union Fürstenwalde (7.)
30. Spieltag: (H) TuS 1896 Sachsenhausen (10.)
12. SV Altlüdersdorf (Punktzahl: 29)
28. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf (15.)
29. Spieltag: (H) TSG Einheit Bernau (8.)
30. Spieltag: (A) Oranienburger FC Eintracht 1901 (9.)
13. SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (Punktzahl: 29)
28. Spieltag: (H) BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (16.)
29. Spieltag: (A) MSV 1919 Neuruppin (2.)
30. Spieltag: (H) Werderaner FC Viktoria 1920 (14.)
14. Werderaner FC Viktoria 1920 (Punktzahl: 25)
28. Spieltag: (A) Ludwigsfelder FC (11.)
29. Spieltag: (H) SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (4.)
30. Spieltag: (A) SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (13.)
15. SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf (Punktzahl: 24)
28. Spieltag: (H) SV Altlüdersdorf (12.)
29. Spieltag: (A) BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (16.)
30. Spieltag: (H) MSV 1919 Neuruppin (2.)
16. BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (Punktzahl: 24)
28. Spieltag: (A) SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (13.)
29. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf (15.)
30. Spieltag: (A) TSG Einheit Bernau (8.)