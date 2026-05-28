 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Brandenburgliga: Das Restprogramm im Überblick

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: sportmotion@mail.de

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Die aktuelle Saison der Brandenburgliga biegt langsam auf die Zielgerade ein. Dazu wirft FuPa den Blick auf das Restprogramm aller Teams.

1. 1. FC Frankfurt (Oder) (Punktzahl: 57)
28. Spieltag: (H) TuS 1896 Sachsenhausen (10.)
29. Spieltag: (H) SV Germania 90 Schöneiche (6.)
30. Spieltag: (A) BSG Stahl Brandenburg (5.)

2. MSV 1919 Neuruppin (Punktzahl: 55)
28. Spieltag: (A) SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (4.)
29. Spieltag: (H) SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (13.)
30. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf (15.)

3. Brandenburger SC Süd 05 (Punktzahl: 47)
28. Spieltag: (A) TSG Einheit Bernau (8.)
29. Spieltag: (H) Oranienburger FC Eintracht 1901 (9.)
30. Spieltag: (A) SV Germania 90 Schöneiche (6.)

4. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Punktzahl: 44)
28. Spieltag: (H) MSV 1919 Neuruppin (2.)
29. Spieltag: (A) Werderaner FC Viktoria 1920 (14.)
30. Spieltag: (H) FSV Union Fürstenwalde (7.)

5. BSG Stahl Brandenburg (Punktzahl: 43)
28. Spieltag: (H) FSV Union Fürstenwalde (7.)
29. Spieltag: (A) TuS 1896 Sachsenhausen (10.)
30. Spieltag: (H) 1. FC Frankfurt (Oder) (1.)

6. SV Germania 90 Schöneiche (Punktzahl: 39)
28. Spieltag: (A) Oranienburger FC Eintracht 1901 (9.)
29. Spieltag: (A) 1. FC Frankfurt (Oder) (1.)
30. Spieltag: (H) Brandenburger SC Süd 05 (3.)

7. FSV Union Fürstenwalde (Punktzahl: 39)
28. Spieltag: (A) BSG Stahl Brandenburg (5.)
29. Spieltag: (H) Ludwigsfelder FC (11.)
30. Spieltag: (A) SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (4.)

8. TSG Einheit Bernau (Punktzahl: 34)
28. Spieltag: (H) Brandenburger SC Süd 05 (3.)
29. Spieltag: (A) SV Altlüdersdorf (12.)
30. Spieltag: (H) BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (16.)

9. Oranienburger FC Eintracht 1901 (Punktzahl: 33)
28. Spieltag: (H) SV Germania 90 Schöneiche (6.)
29. Spieltag: (A) Brandenburger SC Süd 05 (3.)
30. Spieltag: (H) SV Altlüdersdorf (12.)

10. TuS 1896 Sachsenhausen (Punktzahl: 31)
28. Spieltag: (A) 1. FC Frankfurt (Oder) (1.)
29. Spieltag: (H) BSG Stahl Brandenburg (5.)
30. Spieltag: (A) Ludwigsfelder FC (11.)

11. Ludwigsfelder FC (Punktzahl: 30)
28. Spieltag: (H) Werderaner FC Viktoria 1920 (14.)
29. Spieltag: (A) FSV Union Fürstenwalde (7.)
30. Spieltag: (H) TuS 1896 Sachsenhausen (10.)

12. SV Altlüdersdorf (Punktzahl: 29)
28. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf (15.)
29. Spieltag: (H) TSG Einheit Bernau (8.)
30. Spieltag: (A) Oranienburger FC Eintracht 1901 (9.)

13. SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (Punktzahl: 29)
28. Spieltag: (H) BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (16.)
29. Spieltag: (A) MSV 1919 Neuruppin (2.)
30. Spieltag: (H) Werderaner FC Viktoria 1920 (14.)

14. Werderaner FC Viktoria 1920 (Punktzahl: 25)
28. Spieltag: (A) Ludwigsfelder FC (11.)
29. Spieltag: (H) SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (4.)
30. Spieltag: (A) SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (13.)

15. SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf (Punktzahl: 24)
28. Spieltag: (H) SV Altlüdersdorf (12.)
29. Spieltag: (A) BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (16.)
30. Spieltag: (H) MSV 1919 Neuruppin (2.)

16. BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow (Punktzahl: 24)
28. Spieltag: (A) SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (13.)
29. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf (15.)
30. Spieltag: (A) TSG Einheit Bernau (8.)