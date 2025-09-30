 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Diemo Nimptsch

Brandenburgliga bis Landesklasse: So sieht das Form-Ranking aus

Hier gibt es einen Überblick auf das Form-Ranking von der Brandenburgliga, den Landesligen und den Landesklassen in Brandenburg.

Wie sieht das Form-Ranking von der Brandenburgliga, der Landesligen und der Landesklassen aus Brandenburg aus?

__________________________________________________________________________________________________

Brandenburgliga

1. MSV Neuruppin

2. TuS 1896 Sachsenhausen

3. Werderaner FC Viktoria

Hier geht´s zum Form-Ranking der Brandenburgliga.

---

Landesliga Nord Brandenburg

1. SV Viktoria Potsdam

2. SG Einheit Zepernick

3. FC Schwedt

Hier geht´s zum Form-Ranking der Landesliga Nord Brandenburg.

---

Landesliga Süd Brandenburg

1. FSV 63 Luckenwalde II

2. SV Victoria Seelow

3. VfB Krieschow II

Hier geht´s zum Form-Ranking der Landesliga Süd Brandenburg.

---

Landesklasse Nord Brandenburg

1. FC Strausberg

2. SV Blau-Weiß 90 Gartz

3. 1. SV Oberkrämer 11

Hier geht´s zum Form-Ranking der Landesklasse Nord Brandenburg.

---

Landesklasse West Brandenburg

1. FSV Babelsberg 74

2. VfL Nauen

3. SV Empor Schenkenberg

Hier geht´s zum Form-Ranking der Landesklasse West Brandenburg.

---

Landesklasse Ost Brandenburg

1. SG Schulzendorf

2. MTV Wünsdorf

3. Teltower FV

Hier geht´s zum Form-Ranking der Landesklasse Ost Brandenburg.

---

Landesklasse Süd Brandenburg

1. SG Sielow

2. SG Groß Gaglow

3. TSV Schlieben

Hier geht´s zum Form-Ranking der Landesklasse Süd Brandenburg.

---

Anmerkungen

* Die Formtabelle berücksichtigt ausschließlich die letzten fünf Spiele eines jeden Teams.

In die Wertung gehen ein:
  • die erzielten Punkte der letzten fünf Spiele
  • die Stärke der jeweiligen Spieltagsgegner anhand deren Tabellenpositionen
  • Zeitfaktor: Das aktuellste Spiel wird stärker gewichtet als das am weitesten zurückliegende der fünf Spiele

