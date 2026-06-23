Brandenburgliga bis Landesklasse: Das sind die Staffeleinteilungen

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Nach Ablauf der Meldefrist für die Fußballkreise hat der Verbandsspielausschuss des Fußball-Landesverbandes Brandenburg im Umlaufverfahren die Staffeleinteilung der Herren-Landesspielklassen für die Saison 2026/2027 beschlossen.

Da der Fußballkreis Uckermark keinen Aufsteiger in die Landesklasse gemeldet hat, reduziert sich die Anzahl der Absteiger aus den Landesklassen, sodass die SG Burg in der Landesklasse verbleiben wird.

Durch die zusätzliche Eingliederung der Landesliga-Absteiger SV Grün-Weiß Lübben und FC Lauchhammer bestand bei der Staffeleinteilung der Landesklassen die Herausforderung, den Überhang an Vereinen aus dem Süden aufzulösen. Der Verbandsspielausschuss hat dabei viele Varianten geprüft, wobei verschiedene Faktoren berücksichtigt wurden. So wurden neben den reinen Fahrtstrecken, auch die Auswirkungen auf die gesamte Staffel und einzelne Vereine geprüft.