Brandenburgliga bis Landesklasse: Das sind die Staffeleinteilungen

Nach Ablauf der Meldefrist für die Fußballkreise hat der Verbandsspielausschuss des Fußball-Landesverbandes Brandenburg im Umlaufverfahren die Staffeleinteilung der Herren-Landesspielklassen für die Saison 2026/2027 beschlossen.
Da der Fußballkreis Uckermark keinen Aufsteiger in die Landesklasse gemeldet hat, reduziert sich die Anzahl der Absteiger aus den Landesklassen, sodass die SG Burg in der Landesklasse verbleiben wird.
Durch die zusätzliche Eingliederung der Landesliga-Absteiger SV Grün-Weiß Lübben und FC Lauchhammer bestand bei der Staffeleinteilung der Landesklassen die Herausforderung, den Überhang an Vereinen aus dem Süden aufzulösen. Der Verbandsspielausschuss hat dabei viele Varianten geprüft, wobei verschiedene Faktoren berücksichtigt wurden. So wurden neben den reinen Fahrtstrecken, auch die Auswirkungen auf die gesamte Staffel und einzelne Vereine geprüft.
Auch die Anzahl von möglichen Verschiebungen in den aktuellen Strukturen blieben dabei nicht unbeachtet. Nach Bewertung aller Varianten gibt es eine Verschiebung, sodass die zweite Mannschaft des SV Germania Schöneiche aus der Landesklasse Ost in die Landesklasse Nord verschoben wird. Der Absteiger SV Grün-Weiß Lübben und der Aufsteiger TSG Lübbenau nehmen die Plätze in der Landesklasse Ost ein.
Zudem gab es in den Landesligen den Wechsel des FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03, welche in der kommenden Spielzeit wieder in der Landesliga Süd starten.
Die Spielpläne werden zeitnah veröffentlicht. Der ersten Punktspiele werden am Wochenende 28.-30.08.2026 ausgetragen.
Staffeleinteilung Herren – Spieljahr 2026/2027
Brandenburgliga
1 Brandenburger SC Süd 05
2 BSC Preußen 07 Blankenfelde-M.
3 BSG Stahl Brandenburg
4 FSV 63 Luckenwalde II (N)
5 FSV Union Fürstenwalde
6 Ludwigsfelder FC
7 MSV 1919 Neuruppin
8 Oranienburger FC Eintracht 1901
9 SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
10 SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
11 SV Altlüdersdorf
12 SV Germania 90 Schöneiche
13 SV Viktoria Potsdam (N)
14 TSG Einheit Bernau
15 TuS 1896 Sachsenhausen
16 Werderaner FC Viktoria 1920
Landesliga Nord
1 Angermünder FC
2 BSC Fortuna Glienicke
3 FC 98 Hennigsdorf
4 FC Schwedt 02
5 FC Strausberg (N)
6 Fortuna Babelsberg
7 FSV Babelsberg 74 (N)
8 FSV Bernau
9 FV Preussen Eberswalde
10 Schönower SV
11 SG Bornim
12 SG Einheit Zepernick
13 SV Eintracht Alt Ruppin
14 SV Falkensee-Finkenkrug
15 SV Schwarz-Rot Neustadt
16 SV Zehdenick 1920
Landesliga Süd
1 1. FC Guben
2 FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03
3 FC Eisenhüttenstadt
4 FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
5 FV Erkner 1920
6 SG Großziethen
7 SG Phönix Wildau 95
8 SG Schulzendorf (N)
9 SG Sielow (N)
10 SV Döbern
11 SV Frankonia Wernsdorf
12 SV Victoria Seelow
13 SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz
14 VfB 1921 Krieschow II
15 VfB Hohenleipisch 1912
16 VfB Trebbin
Landesklasse Nord
1 1. FV Eintracht Wandlitz
2 1. SV Oberkrämer 11
3 Birkenwerder BC 1908
4 BSV Rot-Weiß Schönow
5 FC Kremmen (N)
6 FSV Blau-Weiß Wriezen
7 FSV Rot-Weiß Prenzlau
8 FSV Schorfheide Joachimsthal
9 SC Oberhavel Velten
10 SC Victoria 1914 Templin
11 SG Union Klosterfelde II
12 SpG Lunow/Oderberg
13 SV Blau-Weiß 90 Gartz
14 SV Germania 90 Schöneiche II
15 TuS 1896 Sachsenhausen II
16 VfB Gramzow
Landesklasse Ost
1 1. FC Frankfurt/Oder II
2 BSC Preußen 07 Blankenfelde-M. II (N)
3 BSV Guben-Nord
4 FSV Admira
5 FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen
6 FSV Union Fürstenwalde II
7 FV Blau-Weiß 90 Briesen/Mark
8 MTV Wünsdorf 1910
9 Storkower SC (N)
10 SV Blau-Weiß Dahlewitz
11 SV Blau-Weiß Markendorf
12 SV Grün-Weiß Großbeeren
13 SV Grün-Weiß Lübben (A)
14 SV Grün-Weiß Union Bestensee
15 Teltower FV 1913
16 TSG Lübbenau 63 (N)
Landesklasse Süd
1 FC Bad Liebenwerda 08
2 FC Lauchhammer (A)
3 FSV Rot-Weiß Luckau
4 FSV Viktoria 1897 Cottbus (N)
5 Kolkwitzer SV 1896
6 SC Spremberg 1896
7 SG Burg
8 SG Eintracht Peitz
9 SG Friedersdorf
10 SG Groß Gaglow
11 Spremberger SV 1862
12 SV Großräschen
13 SV Lausitz Forst
14 SV Motor Cottbus-Saspow
15 TSV 1878 Schlieben
16 VfB Herzberg 68
Landesklasse West
1 FC Borussia Brandenburg
2 FSV Veritas Wittenberg/Breese
3 Pankower SV Rot-Weiß 21
4 Pritzwalker FHV 03
5 SG Grün-Weiß Golm
6 SG Michendorf
7 SG Saarmund
8 SSV Einheit Perleberg
9 SV Babelsberg 03 II
10 SV Blau-Gelb Falkensee
11 SV Empor Schenkenberg
12 SV Germania 90 Berge (N)
13 SV Grün-Weiss Brieselang
14 TSV Chemie Premnitz
15 TSV Wustrau (N)
16 VfL Nauen