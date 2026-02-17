 2026-02-16T15:22:36.155Z

Allgemeines

Brandenburgliga bis Landesklasse: Das ist das Form-Ranking

Hier gibt es einen Überblick auf das Form-Ranking von der Brandenburgliga, den Landesligen und den Landesklassen in Brandenburg.

– Foto: Jens Kilisch

Wie sieht das Form-Ranking von der Brandenburgliga, der Landesligen und der Landesklassen aus Brandenburg aus?

Brandenburgliga

1. 1. FC Frankfurt

2. Brandenburger SC Süd

3. BSG Stahl Brandenburg

Hier geht´s zum Form-Ranking der Brandenburgliga.

Landesliga Nord Brandenburg

1. SV Viktoria Potsdam

2. SV Falkensee-Finkenkrug

3. Schönower SV

Hier geht´s zum Form-Ranking der Landesliga Nord Brandenburg.

Landesliga Süd Brandenburg

1. 1. FC Guben

2. FSV 63 Luckenwalde II

3. SV Victoria Seelow

Hier geht´s zum Form-Ranking der Landesliga Süd Brandenburg.

Landesklasse Nord Brandenburg

1. FC Strausberg

2. FSV Schorfheide Joachimsthal

3. SG Union Klosterfelde II

Hier geht´s zum Form-Ranking der Landesklasse Nord Brandenburg.

Landesklasse West Brandenburg

1. SV Empor Schenkenberg

2. SV Grün-Weiß Brieselang

3. FSV Babelsberg 74

Hier geht´s zum Form-Ranking der Landesklasse West Brandenburg.

Landesklasse Ost Brandenburg

1. SG Schulzendorf

2. BSV Guben Nord

3. 1. FC Frankfurt II

Hier geht´s zum Form-Ranking der Landesklasse Ost Brandenburg.

Landesklasse Süd Brandenburg

1. Kolkwitzer SV

2. FSV Rot-Weiß Luckau

3. TSV Schlieben

Hier geht´s zum Form-Ranking der Landesklasse Süd Brandenburg.

Anmerkungen

* Die Formtabelle berücksichtigt ausschließlich die letzten fünf Spiele eines jeden Teams.In die Wertung gehen ein:
  • die erzielten Punkte der letzten fünf Spiele
  • die Stärke der jeweiligen Spieltagsgegner anhand deren Tabellenpositionen
  • Zeitfaktor: Das aktuellste Spiel wird stärker gewichtet als das am weitesten zurückliegende der fünf Spiele