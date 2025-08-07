Brandenburgliga 2025/2026: Diese Transfers stehen fest

Die Vorfreude auf die Saison 2025/2026 in der Brandenburgliga wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen schon einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel der Teams:
1. FC Frankfurt
Zugänge: Tom Jahnke (FV Blau-Weiß 90 Briesen), Bartosz Donigiewicz (SV Blau-Weiss Markendorf)
Abgänge: John Lukas Sauer (F.C. Hansa Rostock II), Derenik Mayilyan (SV Blau-Weiss Markendorf), Tobias Fiebig (1. FC Frankfurt (Oder) II), Erik Schickert (SV Blau-Weiss Markendorf), Justin Winkel (FV Blau-Weiß 90 Briesen)
Brandenburger SC Süd 05
Zugänge: Leon Schrobsdorff (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse), Tim Dethloff (Fortuna Babelsberg), Abdelkarim Koussi (MSV 1919 Neuruppin)
Abgänge: Damir Zuvela (SV 1920 Zehdenick), Kambiz Walizada (VfB Fortuna Biesdorf), Maximilian Peter Schmidt (SV Frankonia Wernsdorf 1919)
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
Zugänge: Tim Eymann (BFC Preussen II), Abdul Allamyar (1. FC Novi Pazar 1895 e.V.), Paul Sliwa (FC Stern Marienfelde 1912), Christopher Schulze (nach Pause), Adrian Hinrichs (Fortuna Babelsberg), Niklas Wolfgang Pahl (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow), Dustin Kögler (Pause ), Batuhan Akyüz (Berlin Hilalspor)
Abgänge: Norman Guski (DJK Schwarz Weiß Neukölln), Justin Jakob (DJK Schwarz Weiß Neukölln), Kuba-Siala Vulu (Oranienburger FC Eintracht 1901), Tobias Wellnitz (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II)
BSG Stahl Brandenburg
Zugänge: Romain Joel Siabe Tegefouet (VfB Trebbin), Robert Pocrnic (Vereinslos), Ibraima Cante (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03), Amar Roustm (1. FC Novi Pazar 1895 e.V.), Jean-Pierre Dellerue (FSV Bernau), Muhammed Lamin Jatta (SC Victoria 1914 Templin)
Abgänge: Marvin Krause (SSV Havelwinkel Warnau), Tom Schiebler (SV Empor Schenkenberg 1928), Diego Lima De Mello (FV Preussen Eberswalde), Danny Gerlich (BSG Stahl Brandenburg), Dominik Dawid Boettcher (Unbekannt)
FSV Union Fürstenwalde
Zugänge: Dennis Paul (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen), Miles-Pierce Lorenz (SV Wacker 09 Ströbitz), Eric Fiedler (1. FC Frankfurt (Oder)), Tilmann Max Wagenitz (BSG Pneumant Fürstenwalde), Leonard Leuther (1. FC Frankfurt (Oder)), Maximilian Leuther (1. FC Frankfurt (Oder)), Luis Goldschmidt (FSV Union Fürstenwalde), Osiregbehme Emmanuel Okasor (FSV Union Fürstenwalde), Kamil Pawel Stondzik (MKS Polonia Slubice), Philipp Heidbrecht (SV 1920 Zehdenick)
Abgänge: Chinecherem Joseph Okoli-Onumazi (Türkiyemspor Berlin), Richard Tobias Rudolph (FV Erkner 1920), Marvin Kranz (BSG Pneumant Fürstenwalde)
Ludwigsfelder FC
Zugänge: Kaloyan Atanasov (S.D. Croatia Berlin), Brian Blisse (Ludwigsfelder FC II), Romario Hartwig (BFC Preussen II), Tobias Rath (Vereinslos), Phillip Vogel (SFC Stern 1900), Daniel Hemicker (RSV Eintracht 1949), Felix Kausch (RSV Eintracht 1949), Magnus Paul (SV Babelsberg 03), Niklas Paul (SV Babelsberg 03), Jerry Lutzmann (Fortuna Babelsberg), Igli Cami (SpVgg SV Weiden), Felix Landweer (Ludwigsfelder FC), Cliff Boanu (SV Stern Britz 1889), Niklas Wegner (SV Viktoria Potsdam)
Abgänge: Ricardo Franke (SpG Ludwigsfelde/Siethen), Linus Löffler (SV Babelsberg 03), Marius Fleddermann (Unbekannt), Fabian Herrmann (Unbekannt), Robin Fuhrmann (Unbekannt), Timucin Sanatci (Unbekannt), Yannik Schleske (Unbekannt), Neo Passow (Unbekannt), Lukas Möckel (Unbekannt), Paul Gollos (Unbekannt), Ramon Hofmann (Unbekannt), Ello Amangoua (Unbekannt), Connor Struck (Unbekannt), Dennis Kroh (Unbekannt), Paul Gollos (Werderaner FC Viktoria 1920), Ricardo Franke (Laufbahnende), Ali Reza Amiri (FC Brandenburg 03)
MSV 1919 Neuruppin
Zugänge: Felipe da Silva Felix (Clube Atlético Barra da Tijuca), Rafael Conrado Prudente (Nadur Youngsters FC), Kevin Anderson Moreira Godinho (BFC Preussen II), Marco Antonio Paranhos da Silva Junior (Rostocker FC), Plinio Junior Dias Nicolau (Serrano FC), Ginel Roland Alfred Ronde (ASD Supergiovane Castelbuono), Dominik Horstmann (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse), Noah Schneider (1. FC Magdeburg), Xavier-Pierry Kuitche (Hertha BSC), Liam Brenn (Hertha BSC)
Abgänge: Pieter-Marvin Wolf (Unbekannt), Lukas Iurea (Unbekannt), Mateusz Złotogórski (TuS 1896 Sachsenhausen), Vadim Logins (TSV Wustrau), Abdelkarim Koussi (Brandenburger SC Süd 05), Maksym Kyrylov (Unbekannt), Louis Mischor (SV Altlüdersdorf)
Oranienburger FC Eintracht 1901
Zugänge: Hassan Saleh (SSC Teutonia), Nick Matzat (FV Preussen Eberswalde), Nikola Lakatos (Vereinslos), Tyren Kherraz (Oranienburger FC Eintracht 1901 II), Amala Diomade (Oranienburger FC Eintracht 1901), Miguel Unger (Oranienburger FC Eintracht 1901), Artur Moge (FV Preussen Eberswalde), Jean-Luca El Bani (SG Union 1919 Klosterfelde), Kuba-Siala Vulu (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow), Kwasi Boateng (SC Staaken)
Abgänge: Samir Mahmutagic (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse), David Waclawczyk (Unbekannt), Marc Moldenhauer (TuS 1896 Sachsenhausen), Leon Walter (SG Union 1919 Klosterfelde), Miguel Unger (Karriereende), Sinan Devecioglu (FC Arminia Tegel), Konstantin Schiller (SV Altlüdersdorf)
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
Trainer: Thorsten Beck
Zugänge: Moses Chuks Njoku (SC Charlottenburg), Patrick Zidane Djiogou (SC Oberhavel Velten)
Abgänge: Dennis Paul (FSV Union Fürstenwalde), Kevin Weiß (SV Grün-Weiß Großbeeren), Emilio Köhler (SG Schulzendorf 1931), Mason Billerbeck (SG Schulzendorf 1931)
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
Zugänge: Uwe Lehmann (Vereinslos), Ruslan Yefanov (VfB Fortuna Biesdorf), Noah Kerstein (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03), Michael Kipp (vereinslos), Gabriel Telushi (SV Eintracht Trier 05 II), Dmytro Kostusev (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Terence Schare (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Justin Berger (TSG Neustrelitz), Lucas Albrecht (FSV 63 Luckenwalde)
Abgänge: Divine Imasuen (Unbekannt), Samir Schock Negrete (SV Lichtenberg 47), Markus Goerlitz (SV Lichtenberg 47), Moritz Schöps (SV Lichtenberg 47), Karim Naziru Zoungrana (Füchse Berlin), Timm Gromelski (SG Einheit Zepernick 1925), Oliver Richter (SV Germania 90 Schöneiche), Julian Hentschel (SV Germania 90 Schöneiche), Deniz Citlak (SV Germania 90 Schöneiche), Florian Schulte (SV Germania 90 Schöneiche), Lukas Bache (SV Germania 90 Schöneiche), Ole Eric Petschner (VfB Fortuna Biesdorf), Nemanja Samardzic (TSV Rudow Berlin), Terence Schare (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II)
SV Altlüdersdorf
Zugänge: Alpha Njie (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf), Lucas Karbe (SV 1920 Zehdenick), Louis Mischor (MSV 1919 Neuruppin), Konstantin Schiller (Oranienburger FC Eintracht 1901)
Abgänge: Abdel Mamadou (Dauerverletzt), Basel Hawa (FC Karame 78), Robert Amuri (SG Einheit Zepernick 1925), Ahmad Nassri (SSC Südwest 1947), Filip Szalowicz (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse), Szymon Wierzchowski (FC Schwedt 02)
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
Zugänge: Tobias Reuter (FSV Berolina Stralau 1901), Ayman Nur Hada Ndam Njoya (SV Sparta Lichtenberg II), Abdul Gafar Yakubu Deeko (SV Sparta Lichtenberg II), Maximilian Frenz (VfB Fortuna Biesdorf), Alhagie Tabally (1. FC Novi Pazar 1895 e.V.)
Abgänge: Jannik Bachmann (Vielen Dank für deinen Einsatz!), Tim Mertins (Ziel unbekannt), Ringo Kretzschmar (TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf), Alpha Njie (SV Altlüdersdorf), Martin Wenzeck (SG Großziethen)
SV Germania 90 Schöneiche
Zugänge: Oliver Richter (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Julian Hentschel (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Deniz Citlak (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Florian Schulte (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Lukas Bache (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Erich Jeschke (VfB 1921 Krieschow), Niklaas Seifarth (BSV Eintracht Mahlsdorf)
Abgänge: Ronald Mersetzky (Zusammenarbeit beendet), Timo Schroeder (SV Lichtenberg 47), John Döring (SV Germania 90 Schöneiche II), Robin Neupert (unbekannt), Leon Alfer (SV Lichtenberg 47), Christopher Schmidt (FC Neuenhagen 1913)
TSG Einheit Bernau
Zugänge: Matthias Schönknecht (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03), Jannis Theodor (FV Preussen Eberswalde), Molimi Eyanbe Opeh (FV Preussen Eberswalde), Magomed Gayrbekov (SpG Lichterfelde/Finow), Hugo Bloch (SV Eintracht Alt Ruppin)
Abgänge: Tom Schneider (BSV Rot-Weiß Schönow), Viacheslav Veybert (SG Einheit Zepernick 1925), Niklas Lehmann (SV BW Hohen Neuendorf), Lukas Rantz (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse), Olivier-Bach Phan (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II)
TuS 1896 Sachsenhausen
Zugänge: Ole Futh (Vereinslos), Jan-Paul Platte (FC 98 Hennigsdorf), Timo Hirschle (FC 98 Hennigsdorf), Marc Moldenhauer (Oranienburger FC Eintracht 1901), Mateusz Złotogórski (MSV 1919 Neuruppin), Seyd Morteza Sadat (VSG Altglienicke II), Gordon Strähnz (Birkenwerder BC 1908)
Abgänge: Nick Schrobback (Karriereende), Maurice Ulm (Unbekannt), Lauritz Lange (Unbekannt), Sven Donnerhaak (FC 98 Hennigsdorf), Yorck Bettin (FC 98 Hennigsdorf), Maximilian Fildebrandt (SG Einheit Zepernick 1925), Lukas Haberland (TuS 1896 Sachsenhausen II), Nick Dammenhayn (TuS 1896 Sachsenhausen II)
Werderaner FC Viktoria 1920
Zugänge: Filip Ahlers (RSV Eintracht 1949), Paul Gollos (Ludwigsfelder FC)
Abgänge: keine