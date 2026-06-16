Brandenburgliga 2025/2026: Die (un)fairsten Teams am Saisonende FuPa wirft einen Blick auf die Fairnesstabelle. von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jan Ahlschläger

Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften gemessen an Karten in der Brandenburgliga?

Fairness-Tabelle Brandenburgliga Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte) 🥇 1. FC Frankfurt/O. 2,0 (49 / 0 / 0 / 60)

🥈 SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 2,03 (51 / 2 / 0 / 61) 🥉 SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 2,33 (59 / 2 / 1 / 70)