Brandenburgliga 2025/2026: Die (un)fairsten Teams am Saisonende

Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften gemessen an Karten in der Brandenburgliga?
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)
🥇 1. FC Frankfurt/O. 2,0 (49 / 0 / 0 / 60)
🥈 SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 2,03 (51 / 2 / 0 / 61)
🥉 SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 2,33 (59 / 2 / 1 / 70)
…
MSV 1919 Neuruppin 5,0 (81 / 4 / 2 / 150)
Brandenburger SC Süd 05 5,0 (55 / 1 / 6 / 150)
BSG Stahl Brandenburg 5,2 (64 / 3 / 3 / 156)
---
Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Hinzu kommen noch die Unsportlichkeiten.
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
__________________________________________________________________________________________________
So sieht die Abschlusstabelle der Brandenburgliga aus:
1. 1. FC Frankfurt (Oder) 30 21-5-4 83:34 64
2. MSV 1919 Neuruppin 30 19-7-4 61:34 64
3. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 30 14-7-9 61:39 49
4. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 30 13-9-8 57:44 48
5. Brandenburger SC Süd 05 30 16-4-10 51:38 48
6. SV Germania 90 Schöneiche 30 13-7-10 58:43 46
7. FSV Union Fürstenwalde 30 14-6-10 49:48 42
8. TSG Einheit Bernau 30 10-10-10 44:46 40
9. Oranienburger FC Eintracht 1901 30 9-7-14 40:49 34
10. Ludwigsfelder FC (Ab) 30 9-7-14 45:59 34
11. SV Altlüdersdorf 30 9-6-15 44:59 33
12. SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (Auf) 30 9-6-15 46:69 33
13. TuS 1896 Sachsenhausen 30 11-5-14 64:68 32
14. BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 30 9-3-18 53:77 30
15. Werderaner FC Viktoria 1920 30 7-6-17 33:63 27
16. SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 30 6-7-17 34:53 25