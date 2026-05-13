Brandenburgliga 2025/2026: Die bisher (un)fairsten Teams FuPa wirft einen Blick auf die Fairnesstabelle. von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Matthias Wunderlich

Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften gemessen an Karten in der Brandenburgliga?

Fairness-Tabelle Brandenburgliga Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte) 🥇 1. FC Frankfurt 1,92 (47 / 0 / 0 / 48)

🥈 SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 2,16 (45 / 2 / 0 / 54) 🥉 SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 2,56 (53 / 2 / 1 / 64)