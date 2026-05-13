Brandenburgliga 2025/2026: Die bisher (un)fairsten Teams

Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften gemessen an Karten in der Brandenburgliga?
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)
🥇 1. FC Frankfurt 1,92 (47 / 0 / 0 / 48)
🥈 SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 2,16 (45 / 2 / 0 / 54)
🥉 SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 2,56 (53 / 2 / 1 / 64)
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Ludwigsfelder FC 4,64 (57 / 4 / 2 / 116)
MSV 1919 Neuruppin 4,68 (72 / 4 / 2 / 117)
BSG Stahl Brandenburg 5,48 (55 / 3 / 3 / 137)
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Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Hinzu kommen noch die Unsportlichkeiten.
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
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So sieht die aktuelle Tabelle der Brandenburgliga aus:
1. MSV 1919 Neuruppin 24 15-6-3 52:29 51
2. 1. FC Frankfurt 24 17-3-4 70:30 50
3. Brandenburger SC Süd 05 24 14-2-8 42:27 40
4. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 24 10-8-6 43:33 38
5. FSV Union Fürstenwalde 24 12-6-6 40:34 36
6. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 24 9-7-8 40:33 34
7. SV Germania 90 Schöneiche 24 9-5-10 44:38 32
8. Oranienburger FC Eintracht 1901 24 8-5-11 37:43 29
9. TSG Einheit Bernau 24 7-8-9 32:39 29
10. TuS 1896 Sachsenhausen 24 10-4-10 51:47 28
11. Ludwigsfelder FC (Ab) 24 7-6-11 33:49 27
12. SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (Auf) 24 8-3-13 37:56 27
13. SV Altlüdersdorf 24 7-4-13 33:47 25
14. Werderaner FC Viktoria 1920 24 7-4-13 27:46 25
15. BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 24 7-3-14 42:58 24
16. SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 24 5-6-13 27:41 21