Brandenburgliga 2025/2026: Die bisher (un)fairsten Teams

Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften gemessen an Karten in der Brandenburgliga aus?

Fairness-Tabelle Brandenburgliga Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte) 🥇 1. FC Frankfurt/O. 1,93 (28 / 0 / 0 / 29)

🥈 SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 2,26 (23 / 2 / 1 / 34) 🥉 SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 2,53 (30 / 2 / 0 / 38)