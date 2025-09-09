Brandenburgliga 2025/2026: Die bisher (un)fairsten Teams

Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften gemessen an Karten in der Brandenburgliga aus?
Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)
1. SV Grün-Weiss Ahrensfelde 1,00 (2 / 0 / 0 / 0 / 2)
2. 1. FC Frankfurt 2,00 (4 / 0 / 0 / 0 / 4)
...
13. FSV Union Fürstenwalde 5,00 (5 / 0 / 1 / 0 / 10)
13. BSG Stahl Brandenburg 5,00 (10 / 0 / 0 / 0 / 10)
15. MSV 1919 Neuruppin 6,00 (9 / 1 / 0 / 0 / 12)
16. Brandenburger SC Süd 7,00 (9 / 0 / 1 / 0 / 14)
---
Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Hinzu kommen noch die Unsportlichkeiten.
Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
__________________________________________________________________________________________________
So sieht die aktuelle Tabelle der Brandenburgliga aus:
1. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 2 2-0-0 8:2 6
2. Brandenburger SC Süd 05 2 2-0-0 6:2 6
3. MSV 1919 Neuruppin 2 2-0-0 6:2 6
4. SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (Auf) 2 1-1-0 6:3 4
5. 1. FC Frankfurt (Oder) 2 1-1-0 3:1 4
6. TuS 1896 Sachsenhausen 2 1-1-0 4:3 4
7. SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 2 1-1-0 3:2 4
8. TSG Einheit Bernau 2 1-0-1 4:3 3
9. SV Germania 90 Schöneiche 2 0-1-1 2:3 1
10. SV Altlüdersdorf 2 0-1-1 0:1 1
11. Werderaner FC Viktoria 1920 2 0-1-1 2:4 1
12. BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2 0-1-1 4:7 1
13. Oranienburger FC Eintracht 1901 2 0-1-1 3:6 1
14. Ludwigsfelder FC (Ab) 2 0-1-1 1:6 1
15. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 2 0-0-2 1:4 0
16. FSV Union Fürstenwalde 2 0-0-2 2:6 0