Brandenburgliga 2025/2026: Die bisher (un)fairsten Teams

+ 12 weitere

+ 12 weitere

Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften gemessen an Karten in der Brandenburgliga aus?

Fairness-Tabelle Brandenburgliga

1. SV Grün-Weiss Ahrensfelde 1,00 (2 / 0 / 0 / 0 / 2)

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)

2. 1. FC Frankfurt 2,00 (4 / 0 / 0 / 0 / 4)

...

13. FSV Union Fürstenwalde 5,00 (5 / 0 / 1 / 0 / 10)

13. BSG Stahl Brandenburg 5,00 (10 / 0 / 0 / 0 / 10)

15. MSV 1919 Neuruppin 6,00 (9 / 1 / 0 / 0 / 12)

16. Brandenburger SC Süd 7,00 (9 / 0 / 1 / 0 / 14)

---

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Hinzu kommen noch die Unsportlichkeiten.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

So sieht die aktuelle Tabelle der Brandenburgliga aus:

1. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 2 2-0-0 8:2 6

2. Brandenburger SC Süd 05 2 2-0-0 6:2 6

3. MSV 1919 Neuruppin 2 2-0-0 6:2 6

4. SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (Auf) 2 1-1-0 6:3 4

5. 1. FC Frankfurt (Oder) 2 1-1-0 3:1 4

6. TuS 1896 Sachsenhausen 2 1-1-0 4:3 4

7. SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 2 1-1-0 3:2 4

8. TSG Einheit Bernau 2 1-0-1 4:3 3

9. SV Germania 90 Schöneiche 2 0-1-1 2:3 1

10. SV Altlüdersdorf 2 0-1-1 0:1 1

11. Werderaner FC Viktoria 1920 2 0-1-1 2:4 1

12. BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2 0-1-1 4:7 1

13. Oranienburger FC Eintracht 1901 2 0-1-1 3:6 1

14. Ludwigsfelder FC (Ab) 2 0-1-1 1:6 1

15. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 2 0-0-2 1:4 0

16. FSV Union Fürstenwalde 2 0-0-2 2:6 0