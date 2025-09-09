 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: ARSportfotografie@mail.de

Brandenburgliga 2025/2026: Die bisher (un)fairsten Teams

FuPa wirft einen Blick auf die Fairnesstabelle.

Wer sind die fairsten sowie „unfairsten“ Mannschaften gemessen an Karten in der Brandenburgliga aus?

Fairness-Tabelle

Brandenburgliga

Team Quote (Gelbe Karten Team + Offizielle / Gelb-Rote Karten Team + Offizielle / Rote Karten Team + Offizielle / Unsportlichkeiten / Punkte)

1. SV Grün-Weiss Ahrensfelde 1,00 (2 / 0 / 0 / 0 / 2)

2. 1. FC Frankfurt 2,00 (4 / 0 / 0 / 0 / 4)

...

13. FSV Union Fürstenwalde 5,00 (5 / 0 / 1 / 0 / 10)

13. BSG Stahl Brandenburg 5,00 (10 / 0 / 0 / 0 / 10)

15. MSV 1919 Neuruppin 6,00 (9 / 1 / 0 / 0 / 12)

16. Brandenburger SC Süd 7,00 (9 / 0 / 1 / 0 / 14)

---

Die Karten sind wie oben beschrieben für die Spieler und Team-Offizielle addiert. Gelbe Karten zählen für die Punkte je mit einem Punkt, Gelb-Rote Karten (3 Punkte) und Rote Karten (5 Punkte). Hinzu kommen noch die Unsportlichkeiten.

Die Daten beruhen auf Verbandsangaben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

So sieht die aktuelle Tabelle der Brandenburgliga aus:

1. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 2 2-0-0 8:2 6
2. Brandenburger SC Süd 05 2 2-0-0 6:2 6
3. MSV 1919 Neuruppin 2 2-0-0 6:2 6
4. SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (Auf) 2 1-1-0 6:3 4
5. 1. FC Frankfurt (Oder) 2 1-1-0 3:1 4
6. TuS 1896 Sachsenhausen 2 1-1-0 4:3 4
7. SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 2 1-1-0 3:2 4
8. TSG Einheit Bernau 2 1-0-1 4:3 3
9. SV Germania 90 Schöneiche 2 0-1-1 2:3 1
10. SV Altlüdersdorf 2 0-1-1 0:1 1
11. Werderaner FC Viktoria 1920 2 0-1-1 2:4 1
12. BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 2 0-1-1 4:7 1
13. Oranienburger FC Eintracht 1901 2 0-1-1 3:6 1
14. Ludwigsfelder FC (Ab) 2 0-1-1 1:6 1
15. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 2 0-0-2 1:4 0
16. FSV Union Fürstenwalde 2 0-0-2 2:6 0

