Brandenburgliga 2025/2026: Das sind die Transfers

Das Transferfenster ist geschlossen. Welche Transfers gibt es in der Brandenburgliga? Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel der Teams:
1. FC Frankfurt
Trainer: Sascha Kloß
Zugänge: Tom Jahnke (FV Blau-Weiß 90 Briesen), Bartosz Donigiewicz (SV Blau-Weiss Markendorf), Elias Bleck (1. FC Frankfurt (Oder)), Lennox Liebner (1. FC Frankfurt (Oder)), Luca Tobias Reiche (1. FC Frankfurt (Oder)), Fabian Stößer (1. FC Frankfurt (Oder)), Lukas Schmidt (1. FC Frankfurt (Oder))
Abgänge: John Lukas Sauer (F.C. Hansa Rostock II), Derenik Mayilyan (SV Blau-Weiss Markendorf), Tobias Fiebig (1. FC Frankfurt (Oder) II), Erik Schickert (SV Blau-Weiss Markendorf), Justin Winkel (FV Blau-Weiß 90 Briesen)
Brandenburger SC Süd 05
Trainer: Florian Braun
Zugänge: Leon Schrobsdorff (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse), Tim Dethloff (Fortuna Babelsberg), Abdelkarim Koussi (MSV 1919 Neuruppin), Bennet Letz (SG Bornim), Can Cinar (SG Bornim), Kilian Boy (VfL Nauen), Paul Pribbernow (Brandenburger SC Süd 05), Vadim Lind (Brandenburger SC Süd 05), Justin Flint (Brandenburger SC Süd 05)
Abgänge: Damir Zuvela (SV 1920 Zehdenick), Kambiz Walizada (VfB Fortuna Biesdorf), Maximilian Peter Schmidt (SV Frankonia Wernsdorf 1919), Bojan Kljajic (Oranienburger FC Eintracht 1901), Aaron Peter Janeck (Werderaner FC Viktoria 1920), Mathias Altenburg (Unbekannt), Balla Keïta (Unbekannt), Nebyou Dawit Molalegn (Unbekannt), Jonatan Harder (Unbekannt)
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
Trainer: Mirko Schult
Zugänge: Tim Eymann (BFC Preussen II), Abdul Allamyar (1. FC Novi Pazar 1895 e.V.), Paul Sliwa (FC Stern Marienfelde 1912), Christopher Schulze (nach Pause), Adrian Hinrichs (Fortuna Babelsberg), Niklas Wolfgang Pahl (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow), Dustin Kögler (Pause ), Batuhan Akyüz (Berlin Hilalspor)
Abgänge: Norman Guski (DJK Schwarz Weiß Neukölln), Justin Jakob (DJK Schwarz Weiß Neukölln), Kuba-Siala Vulu (Oranienburger FC Eintracht 1901), Tobias Wellnitz (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II), Samba Fatajo (SV Altlüdersdorf)
BSG Stahl Brandenburg
Trainer: Robert Pocrnic
Zugänge: Romain Joel Siabe Tegefouet (VfB Trebbin), Robert Pocrnic (Vereinslos), Ibraima Cante (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03), Amar Roustm (1. FC Novi Pazar 1895 e.V.), Jean-Pierre Dellerue (FSV Bernau), Muhammed Lamin Jatta (SC Victoria 1914 Templin)
Abgänge: Marvin Krause (SSV Havelwinkel Warnau), Tom Schiebler (SV Empor Schenkenberg 1928), Diego Lima De Mello (FV Preussen Eberswalde), Danny Gerlich (BSG Stahl Brandenburg), Dominik Dawid Boettcher (Unbekannt), Yannik Hartmann (Unbekannt), Marcel Burwig (Werderaner FC Viktoria 1920)
FSV Union Fürstenwalde
Trainer: Alexander Mikulin
Zugänge: Dennis Paul (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen), Miles-Pierce Lorenz (SV Wacker 09 Ströbitz), Eric Fiedler (1. FC Frankfurt (Oder)), Tilmann Max Wagenitz (BSG Pneumant Fürstenwalde), Leonard Leuther (1. FC Frankfurt (Oder)), Maximilian Leuther (1. FC Frankfurt (Oder)), Luis Goldschmidt (FSV Union Fürstenwalde), Osiregbehme Emmanuel Okasor (FSV Union Fürstenwalde), Kamil Pawel Stondzik (MKS Polonia Slubice), Philipp Heidbrecht (SV 1920 Zehdenick)
Abgänge: Chinecherem Joseph Okoli-Onumazi (Türkiyemspor Berlin), Richard Tobias Rudolph (FV Erkner 1920), Marvin Kranz (BSG Pneumant Fürstenwalde)
Ludwigsfelder FC
Trainer: Rezart Cami
Zugänge: Kaloyan Atanasov (S.D. Croatia Berlin), Brian Blisse (Ludwigsfelder FC II), Romario Hartwig (BFC Preussen II), Tobias Rath (Vereinslos), Phillip Vogel (SFC Stern 1900), Daniel Hemicker (RSV Eintracht 1949), Felix Kausch (RSV Eintracht 1949), Magnus Paul (SV Babelsberg 03), Niklas Paul (SV Babelsberg 03), Jerry Lutzmann (Fortuna Babelsberg), Igli Cami (SpVgg SV Weiden), Felix Landweer (Ludwigsfelder FC), Cliff Boanu (SV Stern Britz 1889), Niklas Wegner (SV Viktoria Potsdam)
Abgänge: Ricardo Franke (SpG Ludwigsfelde/Siethen), Linus Löffler (SV Babelsberg 03), Robin Fuhrmann (Unbekannt), Timucin Sanatci (Unbekannt), Yannik Schleske (Unbekannt), Neo Passow (Unbekannt), Lukas Möckel (Unbekannt), Ramon Hofmann (Unbekannt), Ello Amangoua (Unbekannt), Connor Struck (Unbekannt), Dennis Kroh (Unbekannt), Paul Gollos (Werderaner FC Viktoria 1920), Ricardo Franke (Laufbahnende), Ali Reza Amiri (FC Brandenburg 03), Fabian Herrmann (SV Viktoria Potsdam), Marius Fleddermann (SV Sparta Lichtenberg)
MSV 1919 Neuruppin
Trainer: Dietmar Demuth
Zugänge: Felipe da Silva Felix (Clube Atlético Barra da Tijuca), Rafael Conrado Prudente (Nadur Youngsters FC), Kevin Anderson Moreira Godinho (BFC Preussen II), Marco Antonio Paranhos da Silva Junior (Rostocker FC), Plinio Junior Dias Nicolau (Serrano FC), Ginel Roland Alfred Ronde (ASD Supergiovane Castelbuono), Dominik Horstmann (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse), Noah Schneider (1. FC Magdeburg), Xavier-Pierry Kuitche (Hertha BSC), Liam Brenn (Hertha BSC)
Abgänge: Pieter-Marvin Wolf (Unbekannt), Mateusz Złotogórski (TuS 1896 Sachsenhausen), Vadim Logins (TSV Wustrau), Abdelkarim Koussi (Brandenburger SC Süd 05), Maksym Kyrylov (Unbekannt), Louis Mischor (SV Altlüdersdorf), Julian-Elias Renner (Unbekannt), Lukas Iurea (SV 1920 Zehdenick), Liam Brenn (RSV Eintracht 1949)
Oranienburger FC Eintracht 1901
Trainer: Enis Djerlek
Zugänge: Hassan Saleh (SSC Teutonia), Nick Matzat (FV Preussen Eberswalde), Nikola Lakatos (Vereinslos), Tyren Kherraz (Oranienburger FC Eintracht 1901 II), Amala Diomade (Oranienburger FC Eintracht 1901), Miguel Unger (Oranienburger FC Eintracht 1901), Artur Moge (FV Preussen Eberswalde), Jean-Luca El Bani (SG Union 1919 Klosterfelde), Kuba-Siala Vulu (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow), Kwasi Boateng (SC Staaken), Illia Morma (Frohnauer SC 1946), Bojan Kljajic (Brandenburger SC Süd 05), Uros Stevanovic (Berlin Türkspor), Anton Warmuth (SV Altlüdersdorf)
Abgänge: Samir Mahmutagic (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse), David Waclawczyk (Unbekannt), Marc Moldenhauer (TuS 1896 Sachsenhausen), Leon Walter (SG Union 1919 Klosterfelde), Miguel Unger (Karriereende), Sinan Devecioglu (FC Arminia Tegel), Konstantin Schiller (SV Altlüdersdorf), Lukas Bianchini (SV Altlüdersdorf), Emil Karwinkel (SV Altlüdersdorf), David Waclawczyk (SV Altlüdersdorf), Pascal Eichhorst (FSV Spandauer Kickers III)
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
Trainer: Thorsten Beck
Zugänge: Moses Chuks Njoku (SC Charlottenburg), Patrick Zidane Djiogou (SC Oberhavel Velten)
Abgänge: Dennis Paul (FSV Union Fürstenwalde), Kevin Weiß (SV Grün-Weiß Großbeeren), Emilio Köhler (SG Schulzendorf 1931), Mason Billerbeck (SG Schulzendorf 1931)
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
Trainer: Manuel Schmiedebach, Uwe Lehmann
Zugänge: Uwe Lehmann (Vereinslos), Ruslan Yefanov (VfB Fortuna Biesdorf), Noah Kerstein (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03), Michael Kipp (vereinslos), Gabriel Telushi (SV Eintracht Trier 05 II), Dmytro Kostusev (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Terence Schare (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Justin Berger (TSG Neustrelitz), Lucas Albrecht (FSV 63 Luckenwalde), Nico Schulz (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03), Leo Buchholz (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II), Lemilian Lehmann (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II)
Abgänge: Samir Schock Negrete (SV Lichtenberg 47), Markus Goerlitz (SV Lichtenberg 47), Moritz Schöps (SV Lichtenberg 47), Karim Naziru Zoungrana (Füchse Berlin), Timm Gromelski (SG Einheit Zepernick 1925), Oliver Richter (SV Germania 90 Schöneiche), Julian Hentschel (SV Germania 90 Schöneiche), Deniz Citlak (SV Germania 90 Schöneiche), Florian Schulte (SV Germania 90 Schöneiche), Lukas Bache (SV Germania 90 Schöneiche), Ole Eric Petschner (VfB Fortuna Biesdorf), Nemanja Samardzic (TSV Rudow Berlin), Terence Schare (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II), Moritz Markowski (Werderaner FC Viktoria 1920), Divine Imasuen (SV Tasmania Berlin)
SV Altlüdersdorf
Trainer: Dariusz Bucinski
Zugänge: Alpha Njie (SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf), Lucas Karbe (SV 1920 Zehdenick), Louis Mischor (MSV 1919 Neuruppin), Konstantin Schiller (Oranienburger FC Eintracht 1901), Lukas Bianchini (Oranienburger FC Eintracht 1901), Emil Karwinkel (Oranienburger FC Eintracht 1901), David Waclawczyk (Oranienburger FC Eintracht 1901), Samba Fatajo (BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow)
Abgänge: Abdel Mamadou (Dauerverletzt), Basel Hawa (FC Karame 78), Robert Amuri (SG Einheit Zepernick 1925), Ahmad Nassri (SSC Südwest 1947), Filip Szalowicz (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse), Szymon Wierzchowski (FC Schwedt 02), Sven Marten (SV Fürstenberg 1914), Wesam Bakar (unbekannt, Danke Wesam), Saner Coskun (pausiert, Studium), Anton Warmuth (Oranienburger FC Eintracht 1901)
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
Trainer: Steve Georgés
Zugänge: Tobias Reuter (FSV Berolina Stralau 1901), Ayman Nur Hada Ndam Njoya (SV Sparta Lichtenberg II), Abdul Gafar Yakubu Deeko (SV Sparta Lichtenberg II), Maximilian Frenz (VfB Fortuna Biesdorf), Alhagie Tabally (1. FC Novi Pazar 1895 e.V.)
Abgänge: Jannik Bachmann (Vielen Dank für deinen Einsatz!), Tim Mertins (Ziel unbekannt), Ringo Kretzschmar (TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf), Alpha Njie (SV Altlüdersdorf), Martin Wenzeck (SG Großziethen), Ali Arab (VfB Fortuna Biesdorf II)
SV Germania 90 Schöneiche
Trainer: Oliver Richter
Zugänge: Oliver Richter (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Julian Hentschel (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Deniz Citlak (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Florian Schulte (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Lukas Bache (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde), Erich Jeschke (VfB 1921 Krieschow), Niklaas Seifarth (BSV Eintracht Mahlsdorf)
Abgänge: Ronald Mersetzky (Zusammenarbeit beendet), Timo Schroeder (SV Lichtenberg 47), John Döring (SV Germania 90 Schöneiche II), Robin Neupert (unbekannt), Leon Alfer (SV Lichtenberg 47), Christopher Schmidt (FC Neuenhagen 1913)
TSG Einheit Bernau
Trainer: Nico Thomaschewski, Mike Frank, Matthias Schönknecht
Zugänge: Matthias Schönknecht (FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03), Jannis Theodor (FV Preussen Eberswalde), Molimi Eyanbe Opeh (FV Preussen Eberswalde), Magomed Gayrbekov (SpG Lichterfelde/Finow), Hugo Bloch (SV Eintracht Alt Ruppin), Marwin Sankowsky (SG Blankenburg II), Taras Provalskyi (FSV Basdorf)
Abgänge: Tom Schneider (BSV Rot-Weiß Schönow), Viacheslav Veybert (SG Einheit Zepernick 1925), Niklas Lehmann (SV BW Hohen Neuendorf), Lukas Rantz (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse), Olivier-Bach Phan (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II), Hossein Jafari (Berliner SC), Justin Weibert (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II), Marcel Schlee (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II)
TuS 1896 Sachsenhausen
Trainer: Torsten Thiel
Zugänge: Ole Futh (Vereinslos), Jan-Paul Platte (FC 98 Hennigsdorf), Timo Hirschle (FC 98 Hennigsdorf), Marc Moldenhauer (Oranienburger FC Eintracht 1901), Mateusz Złotogórski (MSV 1919 Neuruppin), Seyd Morteza Sadat (VSG Altglienicke II), Gordon Strähnz (Birkenwerder BC 1908)
Abgänge: Nick Schrobback (Karriereende), Maurice Ulm (Unbekannt), Sven Donnerhaak (FC 98 Hennigsdorf), Yorck Bettin (FC 98 Hennigsdorf), Maximilian Fildebrandt (SG Einheit Zepernick 1925), Lukas Haberland (TuS 1896 Sachsenhausen II), Nick Dammenhayn (TuS 1896 Sachsenhausen II), Lauritz Lange (FV Preussen Eberswalde)
Werderaner FC Viktoria 1920
Trainer: Marcel Burwig
Zugänge: Filip Ahlers (RSV Eintracht 1949), Paul Gollos (Ludwigsfelder FC), Aaron Peter Janeck (Brandenburger SC Süd 05), Marcel Burwig (BSG Stahl Brandenburg), Domenik Schubert (FC Energie Cottbus), Moritz Markowski (SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde)
Abgänge: Sebastian Huke (FC Hertha 03 Zehlendorf), Chris David Ring (Karriereende), Lukas Schulze (SSC Südwest 1947)