Brandenburger Teams eröffnen Testspielphase mit Mut und Spannung

Für die Fußballmannschaften aus Brandenburg endet die Winterruhe. Am Samstag, 10. Januar 2026, beginnen gleich mehrere Teams ihre Testspielphase – auswärts, gegen höher- oder gleichklassige Gegner und mit vielen offenen Fragen. Es sind Spiele ohne Tabellenwert, aber mit großer Bedeutung für Selbstverständnis, Rhythmus und Zuversicht im neuen Jahr.
Der Moment des Wiederbeginns
Nach der Pause richtet sich der Blick der Brandenburger Vereine wieder auf den Platz. Die ersten Testspiele sind mehr als reine Übungseinheiten. Sie markieren den Übergang von der Vorbereitung zur Realität des Spiels, von Laufarbeit und Taktikbesprechungen hin zu Zweikämpfen, Tempo und Entscheidungsfindung unter Druck. Für die Teams aus Brandenburg ist dieser Samstag der emotionale Auftakt in ein neues Fußballjahr.
Luckenwalde sucht Standortbestimmung bei Hertha BSC II
Der FSV 63 Luckenwalde beginnt seine Testspielserie mit einer anspruchsvollen Aufgabe. Um 12 Uhr tritt der Regionalligist bei Hertha BSC II an. Es ist das erste Testspiel der Vorbereitung und damit ein wichtiger Moment, um Abläufe zu überprüfen und sich wieder an Wettkampfintensität zu gewöhnen. Das Duell mit der jungen Berliner Mannschaft dient als erster Maßstab nach der Winterpause.
Rathenow misst sich früh mit höherklassigem Gegner
Für den FSV Optik Rathenow geht es gleich zum Start an die Grenze des eigenen Leistungsvermögens. Der Oberligist ist um 13 Uhr beim Regionalligisten BFC Dynamo zu Gast. Es ist das erste Testspiel der Rathenower Vorbereitung und zugleich eine Gelegenheit, sich unter anspruchsvollen Bedingungen zu präsentieren. Der Vergleich bietet wichtige Erkenntnisse über Stabilität, Mut und Widerstandsfähigkeit.
Babelsberg startet auswärts bei Tasmania Berlin
Auch der SV Babelsberg 03 steht vor seinem ersten Testspiel. Um 13 Uhr tritt der Regionalligist beim Oberligisten SV Tasmania Berlin an. Für Babelsberg ist die Partie der Auftakt in die Vorbereitung und damit ein erster Schritt zurück in den Spielrhythmus. Im Mittelpunkt stehen Bewegung, Zusammenspiel und die Rückkehr zum wettkampfnahen Fußball.
Ein Samstag voller Bedeutung
Der 10. Januar 2026 steht für Aufbruch. Für Luckenwalde, Rathenow und Babelsberg beginnt eine Phase, in der Ergebnisse zweitrangig sind, Eindrücke aber bleiben. Es ist der Beginn einer neuen Etappe, getragen von Hoffnung, Ehrgeiz und der Freude, wieder Fußball zu spielen.
Die Spiele am Samstag, 10.01.2026, im Überblick:
Hertha BSC II – FSV 63 Luckenwalde, 12:00 Uhr
BFC Dynamo – FSV Optik Rathenow, 13:00 Uhr
SV Tasmania Berlin – SV Babelsberg 03, 13:00 Uhr
SC Oberhavel Velten – Füchse Berlin, 13:00 Uhr