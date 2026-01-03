Brandenburger SC Süd II krönt sich beim Opening-Cup

Der Opening-Cup des FC Borussia Brandenburg hatte einen langen, intensiven Turniertag erlebt, der erst nach Mitternacht seinen sportlichen Höhepunkt fand. Am Ende stand der Brandenburger SC Süd 05 II ganz oben – als konstantestes Team des Abends und verdienter Turniersieger.

Gruppe A: Süd 05 II setzt sich früh fest In der Gruppe A zeigte der Brandenburger SC Süd 05 II von Beginn an Stabilität. Mit acht Punkten und einem Torverhältnis von 9:2 sicherte sich Süd II den Gruppensieg. Das 1:1 gegen den SV Roskow zum Auftakt blieb der einzige Punktverlust. Es folgten ein 4:1 gegen die SpG Lok/Viktoria Brandenburg, ein 4:0 gegen den FC Blau-Weiß Rädel sowie ein torloses Remis gegen den FC Borussia Brandenburg. Süd II überzeugte vor allem defensiv und ließ kaum klare Abschlüsse zu.

Ein Auftakt mit klarer Dramaturgie Zehn Mannschaften eröffneten das Fußballwochenende beim Opening-Cup. Gespielt wurde über zwölf Minuten, alle Begegnungen live auf FuPa. Der Modus ließ keine Ausweichbewegungen zu: zwei Gruppen, direkte Vergleiche, anschließend Halbfinale und Finale. Die lange Turnierdauer forderte Konzentration bis tief in die Nacht.

Borussia Brandenburg folgt als Zweiter

Der FC Borussia Brandenburg belegte Rang zwei in Gruppe A. Sechs Punkte und 9:5 Tore reichten für das Halbfinale. Nach dem 3:3 gegen Blau-Weiß Rädel und dem 4:0 gegen Lok/Viktoria folgten ein 2:2 gegen Roskow und ein 0:0 gegen Süd II. Borussia blieb spielbestimmend, verpasste aber den Gruppensieg.

Rädel und Roskow dicht dahinter

Der FC Blau-Weiß Rädel kam auf fünf Punkte. Zwei Unentschieden gegen Borussia Brandenburg und Roskow sowie ein 3:2-Sieg gegen Lok/Viktoria hielten das Team lange im Rennen. Der SV Roskow sammelte vier Punkte, darunter zwei Remis und ein torreiches 4:4 gegen Lok/Viktoria. Beide Mannschaften verpassten knapp die K.-o.-Runde.

Gruppe B: Borussia II mit makelloser Vorrunde

In der Gruppe B dominierte der FC Borussia Brandenburg II. Zehn Punkte und 11:2 Tore bedeuteten Platz eins. Siege gegen Grün-Weiss Klein Kreutz, Empor Brandenburg und FC Deetz sowie das 0:0 gegen Wachow/Tremmen unterstrichen die Souveränität der zweiten Mannschaft.

Wachow/Tremmen bleibt Verfolger

Der FSV 1950 Wachow/Tremmen zog mit acht Punkten ins Halbfinale ein. Siege gegen Deetz und Empor Brandenburg sowie zwei Unentschieden sorgten für eine stabile Vorrunde. Die SG Grün-Weiss Klein Kreutz folgte mit sieben Punkten auf Rang drei.

Halbfinale: Süd II setzt sich durch

Im ersten Halbfinale gewann der Brandenburger SC Süd 05 II mit 4:3 gegen den FSV 1950 Wachow/Tremmen. Das zweite Halbfinale brachte das vereinsinterne Duell zwischen Borussia Brandenburg I und Borussia Brandenburg II, das die zweite Mannschaft mit 2:1 für sich entschied.

Spiel um Platz drei: Entscheidung vom Punkt

Das Spiel um Platz drei zwischen Borussia Brandenburg und Wachow/Tremmen endete unentschieden und wurde im Neunmeterschießen entschieden. Wachow/Tremmen sicherte sich hier den dritten Platz.

Finale nach Mitternacht: Süd II vollendet den Abend

Das Finale wurde weit nach Mitternacht ausgetragen. Der Brandenburger SC Süd 05 II traf auf den FC Borussia Brandenburg II und gewann mit 2:0. Mit diesem Erfolg krönte Süd II einen Turnierauftritt, der von Konstanz, defensiver Ordnung und Effizienz geprägt war.

Ein Turnier mit klarer Entscheidung

Der Opening-Cup lieferte einen langen, fordernden Fußballabend mit einer eindeutigen sportlichen Spitze. Der Brandenburger SC Süd 05 II setzte sich am Ende durch und gewann ein Turnier, das bis in die Nacht Spannung trug und den Auftakt eines intensiven Fußballwochenendes bildete.