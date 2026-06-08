Brandenburger SC Süd gewinnt 8:4-Wahnsinnsspiel, RSV Eintracht top

Der FSV 63 Luckenwalde hat sich mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen den FC Neuenhagen 1913 durchgesetzt. Colin Hoenicke brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung und sorgte damit für den Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hoenicke mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 53. Minute auf 2:0. Neuenhagen fand darauf keine Antwort mehr, sodass Johann Schmiedeke in der 83. Minute mit dem 3:0 die endgültige Entscheidung herbeiführte.

Die BSG Stahl Brandenburg hat einen frühen Rückstand gedreht und den SV Falkensee-Finkenkrug mit 3:1 bezwungen. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 5. Minute durch Marino Wache in Führung. Kurz vor der Pause gelang Linus Bauer jedoch der wichtige Ausgleich zum 1:1 (44.). Nach dem Seitenwechsel übernahm die BSG die Kontrolle. Ben Dayan Bleiß brachte seine Mannschaft in der 59. Minute erstmals in Führung und legte elf Minuten später mit seinem zweiten Treffer zum 3:1-Endstand nach.

SG Bornim – FSV Bernau 3:1

Die SG Bornim hat sich mit 3:1 gegen den FSV Bernau durchgesetzt. Moritz Stöckl sorgte bereits in der 7. Minute für die frühe Führung der Gastgeber. Lange Zeit blieb es beim knappen Vorsprung, ehe Multazem Munajjed in der 74. Minute auf 2:0 erhöhte. Bernau kam durch Ben Liebenhagen in der 79. Minute noch einmal heran, doch erneut Munajjed stellte in der 86. Minute mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her und machte den Heimsieg perfekt.

FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – Brandenburger SC Süd 05 4:8

Vor 27 Zuschauern lieferten sich der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg und der Brandenburger SC Süd 05 ein außergewöhnlich torreiches Duell. Joel Leandro Raspopov brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung, ehe Django Keita fünf Minuten später ausglich. Noch vor der Pause stellte Raspopov mit zwei weiteren Treffern, darunter ein Foulelfmeter, auf 4:1 für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Vitalii Dubil auf 4:1, doch Adam Shakhshaev verkürzte auf 2:4. Die Gäste fanden jedoch stets die passende Antwort. Raspopov traf insgesamt fünfmal und Felix Martin Kellermann steuerte zwei Treffer bei. Für Brieske erzielte Shakhshaev einen Dreierpack. In der 80. Minute musste Marvin Wiese nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz. Am Ende stand ein 8:4-Auswärtserfolg des Brandenburger SC Süd 05.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – SV Wacker 09 Ströbitz 1:0

In einer torarmen Begegnung setzte sich der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow mit 1:0 gegen den SV Wacker 09 Ströbitz durch. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken, ehe Julian Weege in der 58. Minute das entscheidende Tor erzielte. Dieser Treffer reichte den Gastgebern, um die Partie für sich zu entscheiden.

FSV Union Fürstenwalde – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 2:4

Der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde hat beim FSV Union Fürstenwalde einen 4:2-Auswärtssieg gefeiert. Bereits in der Anfangsphase stellten die Gäste die Weichen auf Sieg. Franck David Brauer (14.) und Johannes Fuhrmann (18.) sorgten für eine schnelle 2:0-Führung. Maxim Böhm erhöhte per Foulelfmeter auf 3:0 (26.), ehe Brauer kurz nach der Pause seinen zweiten Treffer zum 4:0 nachlegte (49.). Fürstenwalde zeigte anschließend Moral. Phil Grossmann verkürzte in der 52. und 66. Minute mit einem Doppelpack, mehr als Ergebniskosmetik gelang den Gastgebern jedoch nicht.

RSV Eintracht 1949 – Oranienburger FC Eintracht 1901 6:0

Der RSV Eintracht 1949 dominierte die Begegnung gegen den Oranienburger FC Eintracht 1901 und gewann deutlich mit 6:0. Bereits in den ersten 18 Minuten sorgten Christian Gotzmann (8.), Gabriel Iffert (13.) und Dmytro Chornenkyi (18.) für eine klare 3:0-Führung. Noch vor der Pause erhöhte Adrian Meißner auf 4:0 (43.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb der RSV überlegen. Gotzmann schnürte in der 55. Minute seinen Doppelpack, bevor Kajetan Herrmann in der 71. Minute den Schlusspunkt zum 6:0 setzte.

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